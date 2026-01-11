ORB Analyzer
- Indikatoren
- Jessica Maria Koeske
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
ORB Analyzer - Handeln Sie an den richtigen Tagen, nicht jeden Tag
ORB Analyzer ist ein professionelles Marktanalyse-Tool für Händler, die das Opening Range-Konzept nutzen und ihre Entscheidungen auf historische Daten statt auf Annahmen stützen wollen.
Anstatt sich auf Glaubenssätze wie "Ausbrüche funktionieren in der Regel" oder "Heute fühlt es sich an, als ob es einen Trend gäbe" zu verlassen, zeigt der ORB Analyzer, wie sich die Kurse in der Vergangenheit unter ähnlichen Opening Range-Bedingungen tatsächlich verhalten haben - und welche Art von Verhalten statistisch gesehen häufiger vorkam.
Es handelt sich nicht um einen Signalgenerator.
Es ist ein Kontext- und Analysewerkzeug.
Was der ORB Analyzer leistet
Der ORB Analyzer analysiert das historische Kursverhalten nach der Opening Range und liefert objektive Erkenntnisse, bevor Sie handeln, wie z.B.:
-
Ob ein Ausbruch, eine Trendfortsetzung oder eine Mittelwertumkehr nach ähnlichen Opening Ranges statistisch dominant war
-
Wie lange das Trendfortsetzungsverhalten nach ähnlichen Opening Ranges typischerweise anhielt
-
In welchen Zeiträumen eine mittlere Umkehr in der Vergangenheit wahrscheinlicher wurde
-
Wie stark die Größe der Opening Range die historischen Ergebnisse beeinflusst
Alle Auswertungen basieren nur auf geschlossenen Kerzen.
Kernmerkmale
-
Benutzerdefiniertes Opening Range-Fenster und konfigurierbare Auswertungszeiten zur Analyse von Trendfortsetzung und Mean-Reversion-Verhalten
-
Historische Trefferquoten für:
-
Ausbrüche
-
Trendfortsetzung
-
Mittlere Umkehrung
-
-
Separate Statistiken für kleine, mittlere und große Opening Ranges
-
Automatische tägliche Klassifizierung des Marktregimes basierend auf historischem Verhalten
-
Konfigurierbare SL- und TP-Modelle für eine objektive Performance-Analyse
Datenintegrität und -zuverlässigkeit
-
Keine Neufärbung
-
Ausbruchsbewertung nur nach Kerzenschluss außerhalb der Opening Range
-
Rauschfilterung auf einem einminütigen Zeitrahmen
-
Alle Berechnungen beruhen ausschließlich auf historischen Kursdaten
Was Sie sehen, ist das, was tatsächlich passiert ist.
Märkte & Zeitrahmen
-
Funktioniert auf allen Symbolen: Forex, Indizes, Metalle, Krypto
-
Zeitrahmen unabhängig
-
Geeignet für jedes Intraday Opening Range Konzept
Letzter Gedanke
Der ORB Analyzer bietet einen statistischen Kontext für das Verhalten von Opening Ranges.
Er sagt Ihnen nicht, was Sie handeln sollen - er hilft Ihnen zu verstehen , was unter ähnlichen Bedingungen in der Vergangenheit wahrscheinlicher war.
Nutzen Sie ihn, um diskretionäre oder systematische Handelsentscheidungen mit Daten statt mit Annahmen zu unterstützen.
Handeln Sie weniger gefühlsbetont. Handeln Sie besser informiert.
Klicken Sie hier, um das vollständige Benutzerhandbuch, Beispiele und Erklärungen aufzurufen.
Wichtiger Hinweis:Um Missbrauch vorzubeugen, sind die historischen statistischen Auswertungen im Strategy Tester deaktiviert, nur die OR-Boxen sind sichtbar.
Die volle Funktionalität ist verfügbar, wenn der Indikator auf einen Live-Chart angewendet wird.