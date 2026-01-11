ORB Analyzer - Handeln Sie an den richtigen Tagen, nicht jeden Tag

ORB Analyzer ist ein professionelles Marktanalyse-Tool für Händler, die das Opening Range-Konzept nutzen und ihre Entscheidungen auf historische Daten statt auf Annahmen stützen wollen.

Anstatt sich auf Glaubenssätze wie "Ausbrüche funktionieren in der Regel" oder "Heute fühlt es sich an, als ob es einen Trend gäbe" zu verlassen, zeigt der ORB Analyzer, wie sich die Kurse in der Vergangenheit unter ähnlichen Opening Range-Bedingungen tatsächlich verhalten haben - und welche Art von Verhalten statistisch gesehen häufiger vorkam.

Es handelt sich nicht um einen Signalgenerator.

Es ist ein Kontext- und Analysewerkzeug.

Was der ORB Analyzer leistet

Der ORB Analyzer analysiert das historische Kursverhalten nach der Opening Range und liefert objektive Erkenntnisse, bevor Sie handeln, wie z.B.:

Ob ein Ausbruch, eine Trendfortsetzung oder eine Mittelwertumkehr nach ähnlichen Opening Ranges statistisch dominant war

Wie lange das Trendfortsetzungsverhalten nach ähnlichen Opening Ranges typischerweise anhielt

In welchen Zeiträumen eine mittlere Umkehr in der Vergangenheit wahrscheinlicher wurde

Wie stark die Größe der Opening Range die historischen Ergebnisse beeinflusst

Alle Auswertungen basieren nur auf geschlossenen Kerzen.

Kernmerkmale

Benutzerdefiniertes Opening Range-Fenster und konfigurierbare Auswertungszeiten zur Analyse von Trendfortsetzung und Mean-Reversion-Verhalten

Historische Trefferquoten für: Ausbrüche Trendfortsetzung Mittlere Umkehrung

Separate Statistiken für kleine, mittlere und große Opening Ranges

Automatische tägliche Klassifizierung des Marktregimes basierend auf historischem Verhalten

Konfigurierbare SL- und TP-Modelle für eine objektive Performance-Analyse

Datenintegrität und -zuverlässigkeit

Keine Neufärbung

Ausbruchsbewertung nur nach Kerzenschluss außerhalb der Opening Range

Rauschfilterung auf einem einminütigen Zeitrahmen

Alle Berechnungen beruhen ausschließlich auf historischen Kursdaten

Was Sie sehen, ist das, was tatsächlich passiert ist.

Märkte & Zeitrahmen

Funktioniert auf allen Symbolen: Forex, Indizes, Metalle, Krypto

Zeitrahmen unabhängig

Geeignet für jedes Intraday Opening Range Konzept

Letzter Gedanke

Der ORB Analyzer bietet einen statistischen Kontext für das Verhalten von Opening Ranges.

Er sagt Ihnen nicht, was Sie handeln sollen - er hilft Ihnen zu verstehen , was unter ähnlichen Bedingungen in der Vergangenheit wahrscheinlicher war.

Nutzen Sie ihn, um diskretionäre oder systematische Handelsentscheidungen mit Daten statt mit Annahmen zu unterstützen.

Handeln Sie weniger gefühlsbetont. Handeln Sie besser informiert.





Klicken Sie hier, um das vollständige Benutzerhandbuch, Beispiele und Erklärungen aufzurufen.





Wichtiger Hinweis:

Um Missbrauch vorzubeugen, sind die historischen statistischen Auswertungen im Strategy Tester deaktiviert, nur die OR-Boxen sind sichtbar.Die volle Funktionalität ist verfügbar, wenn der Indikator auf einen Live-Chart angewendet wird.