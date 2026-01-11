ORB Analyzer - Opere los días adecuados, no todos los días

ORB Analyzer es una herramienta profesional de análisis de mercado para operadores que utilizan el concepto de Rango de Apertura y desean basar sus decisiones en datos históricos en lugar de suposiciones.

En lugar de confiar en creencias como "las rupturas suelen funcionar" o "hoy parece que hay tendencia", ORB Analyzer muestra cómo se ha comportado el precio en condiciones similares de Rango de Apertura en el pasado - y qué tipo de comportamiento ha sido estadísticamente más común.

Esto no es un generador de señales.

Es una herramienta de contexto y análisis.

Qué hace ORB Analyzer

ORB Analyzer analiza el comportamiento histórico de los precios después del Rango de Apertura y proporciona una visión objetiva antes de que usted opere, tales como:

Si la ruptura, la continuación de la tendencia o la reversión a la media han sido estadísticamente dominantes después de rangos de apertura similares.

Cuánto tiempo persistió el comportamiento de continuación de tendencia después de rangos de apertura similares.

En qué periodos de tiempo el comportamiento de reversión a la media ha sido históricamente más probable

Hasta qué punto el tamaño del rango de apertura influye en los resultados históricos

Todas las evaluaciones se basan únicamente en velas cerradas.

Características principales

Ventana de rango de apertura definida por el usuario y tiempos de evaluación configurables para analizar la continuación de la tendencia y el comportamiento de reversión a la media.

Tasas históricas de aciertos para: Breakouts Continuación de tendencia Reversión media

Estadísticas separadas para rangos de apertura pequeños, medianos y grandes .

Clasificación automática diaria del régimen de mercado basada en el comportamiento histórico

Modelos configurables de SL y TP para un análisis objetivo del rendimiento

Integridad y fiabilidad de los datos

Sin repintado

Evaluación de ruptura sólo después del cierre de la vela fuera del rango de apertura

Filtrado de ruido en el marco temporal de un minuto

Todos los cálculos se basan exclusivamente en datos históricos de precios

Lo que ve es lo que realmente ocurrió.

Mercados y plazos

Funciona con todos los símbolos: divisas, índices, metales, criptomonedas

Independiente del marco temporal

Adecuado para cualquier concepto de Rango de Apertura intradía

Reflexión final

ORB Analyzer proporciona un contexto estadístico para el comportamiento del Rango de Apertura.

No le dice qué operar, sino que le ayuda a entender qué ha sido históricamente más probable en condiciones similares.

Utilícelo para respaldar decisiones de negociación discrecionales o sistemáticas con datos en lugar de suposiciones.

Opere con menos emociones. Opere con más información.





Haga clic aquí para acceder a la guía del usuario completa, ejemplos y explicaciones.





Nota importante:

Para evitar el uso indebido, las evaluaciones estadísticas históricas están desactivadas en el Probador de Estrategias, sólo los cuadros OR son visibles.La funcionalidad completa está disponible cuando el indicador se aplica a un gráfico en vivo.