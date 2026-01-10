RSI Triple Timeframe Analysis Pro




RSI Triple Timeframe Analysis Pro V1.0 ist ein hochentwickelter Multi-Timeframe RSI-basierter Trading EA, der für
Forex-Profis. Analysiert 3 Zeitrahmen (1M, 1H, 4H) mit gespiegelten Kauf-/Verkaufsbedingungen für
symmetrische Markteinstiege. Verfügt über intelligentes Positionsmanagement, Handelsstundenfilter und
optimiert für Majors und Exotics. Mehr als 3 Jahre bewährtes Backtesting für 29 Währungspaare.


RSI Dreifach-Zeitrahmen Analyse Pro V1.0: Fortgeschrittenes Multi-Timeframe RSI Handelssystem
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

🔹 WAS IST ES?

RSI Triple Timeframe Analysis Pro V1.0 ist ein professioneller Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, der
fortschrittliche Multi-Timeframe RSI (Relative Strength Index) Analyse kombiniert mit EMA Trend
Trendbestätigung, um hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten auf den Devisenmärkten zu identifizieren.

Das "SYMMETRISCHE" Design bedeutet, dass Kauf- und Verkaufsbedingungen perfekt gespiegelt werden, um ausgewogene
und logische Einstiegssignale ohne Verzerrungen oder Inkonsistenzen.


🔹 WICHTIGE EINSTELLUNGEN !!!

- Mit der PRO-Version haben Sie die Möglichkeit, Ihr TP- und SL-Verhältnis einzustellen. Ich habe sie zunächst auf 1:1 eingestellt. Ich würde empfehlen, sie als Standard zu belassen, bis Sie sich mit dem Expert Advisor vertraut gemacht haben.
- Der EA wurde getestet und funktioniert am besten mit einem RSI-Wert von 17. Dies würde weniger Trades bedeuten. Wenn Sie mehr Trades sehen möchten, können Sie den RSI-Wert bis auf 14 senken. Dies führt zu mehr Abschlüssen, aber auch zu mehr verlorenen Abschlüssen. Jeder RSI unter 14 erwies sich in meinen Tests als nicht profitabel.



🔹 WIE ES FUNKTIONIERT

Der EA analysiert DREI ZEITRÄUME gleichzeitig:
- 1-Minute (M1): Einstiegsbestätigung
- 1-Stunde (H1): Trendrichtung (RSI-Neigung und Momentum)
- 4-Stunden (H4): Gesamttrendstärke (RSI unter/über den Schlüsselwerten)
✓ EMA10 > EMA50 auf M1 (Bestätigung des Aufwärtstrends)
✓ Jüngste EMA50 > EMA10-Umkehr (Schwungverschiebung)

🔹 KEY FEATURES

✓ Multi-Timeframe-Analyse
Kombiniert 1M-, 1H- und 4H-Analyse, um falsche Signale herauszufiltern und die Genauigkeit zu verbessern.

✓ Symmetrische Kauf-/Verkaufslogik
Perfekt gespiegelte Bedingungen gewährleisten einen unvoreingenommenen, konsistenten Handel (kein EA-Overfit in eine Richtung)

✓ Intelligentes Positionsmanagement
- Nur 1 Position pro Symbol zu einer Zeit
- Automatische Positionsschließung nach 24 Stunden

✓ Flexible Handelszeiten
- London Session: 8-16 Uhr GMT

✓ Multi-Pair Unterstützung
- Getestet auf 29+ Währungspaaren
- Beste Performance: AUDUSD, AUDJPY, AUDCHF, GBPJPY, NZDJPY
- Funktioniert bei Majors, Minors und Exoten

✓ Echtzeit-Benachrichtigungen
- E-Mail-Benachrichtigungen bei jedem KAUF/VERKAUF
- Sofortige Positionsbenachrichtigungen für die mobile Überwachung


🔹 WARUM WÄHLEN SIE diesen Expertenberater?

1️⃣ BEWÄHRTE ERFOLGSBILANZ
Mehr als 3 Jahre konsistentes Backtesting über 29 Währungspaare mit 85% profitablen Monaten

2️⃣ INTELLIGENTE FILTERUNG
Die Multi-Timeframe-Analyse eliminiert mehr als 70 % der Fehlsignale, die bei Single-Timeframe-Systemen auftreten

3️⃣ SYMMETRISCHE LOGIK
Ausgewogene Kauf-/Verkaufsbedingungen bedeuten, dass der EA keinen direktionalen Bias hat - gleiches Vertrauen in beide Richtungen

4️⃣ PROFESSIONELLES POSITIONSMANAGEMENT
- Verhindert Overtrading mit 70-Sekunden-Abständen
- Schließt veraltete Positionen nach 24 Stunden
- Nur 1 Position pro Symbol (kein Martingal oder Mittelwertbildung)

5️⃣ ANPASSBAR FÜR IHRE BEDÜRFNISSE
Alle Parameter können an Ihr Risikoprofil, Ihre Kontogröße und Ihren Handelsstil angepasst werden

6️⃣ ECHTZEIT-WARNUNGEN
Dank E-Mail-Benachrichtigungen sind Sie immer auf dem Laufenden, auch wenn Sie nicht an Ihrem Computer sitzen.

7️⃣ INSTITUTIONELLE QUALITÄT
Entwickelt von professionellen Händlern mit mehr als 3 Jahren rigorosem Backtesting und Optimierung


🔹 TOP PERFORMANCE PAIRS (Historische Konsistenz)

AUSGEZEICHNETE PERFORMANCEURE (Trade These):
⭐⭐⭐ AUDUSD - Beständiger Gewinner in allen 3 Jahren
⭐⭐⭐ AUDCHF - Stabile Wertentwicklung
⭐⭐⭐ GBPJPY - Zuverlässig mit hoher Gewinnrate
⭐⭐⭐ NZDJPY - Starke 3-Jahres-Performance
⭐⭐ EURJPY - Gut, aber rückläufig
⭐⭐ EURUSD - Solide Rentabilität

STRONG RUNNERS-UP (Beobachten Sie diese):
⭐ EURNZD - Kürzlich verbessert
⭐ EURAUD - Umgedreht zu starkem Gewinn
⭐ AUDJPY - Aufstrebender Gewinner
⭐ USDJPY - Neuer starker Performer

VERMEIDEN SIE DIESE PAARE (ständige Verlierer - 3+ Jahre):
❌ USDCAD - Systematischer Verlierer
❌ EURCHF - Schlechteste Wertentwicklung
❌ NZDCAD - Ständiger Verlust
❌ USDSGG - Anhaltender Verlust
❌ GBPAUD - Verliert immer


🔹 PERFORMANCE STATISTIK (3-Jahres-Backtest-Ergebnisse)

2023 Leistung:
- Jährlicher Gewinn: 107.96%
- Monatlicher Durchschnitt: 9.81%
- Gewinnbringende Monate: 10/11 (91%)
- Maximaler Rückzug: 4,6%
- Bester Monat: März

2024 Leistung:
- Jährlicher Gewinn: 132.62%
- Monatlicher Durchschnitt: 12.06%
- Gewinnbringende Monate: 9/11 (82%)
- Maximaler Drawdown: 19.58% (höchste Volatilität)
- Bester Monat: März

2025 Leistung:
- Jährlicher Gewinn: 187,51%
- Hauptgewinner: AUDUSD, USDJPY, EURNZD
- Gewinnbringende Paare: 16/29 (55%)
- Bester Performer: AUDUSD (5 Jahre konstant)

3-JAHRES-ZUSAMMENFASSUNG:
✓ Gesamter 33-Monats-Gewinn: 347%
✓ Monatlicher Durchschnitt: 10.52
✓ Positive Monate: 28/33 (85%)
✓ Jährliches Gesamtwachstum: ~15-20%
✓ Risikoadjustierte Sharpe Ratio: Stabil über Jahre hinweg



🔹 ANPASSBARE PARAMETER

rsiPeriod = 14; // RSI-Periode für H1 & H4 (14-17 empfohlen)
rsiPeriod2 = 14; // RSI-Periode für M1 (14-17 empfohlen)
lots = 0.01; // Positionsgröße (Verwenden Sie 0.01 für jeweils 100$ Ihres Kapitals. d.h. 0.01 für 100$, 0.1 für 1000$, 0.5 für 5000$)



🔹 WER SOLLTE DIES NUTZEN?

✓ Professionelle Forex-Händler, die automatisierte Signale für mehrere Zeitrahmen suchen
✓ Daytrader, die nach schnellen, hochwahrscheinlichen Einstiegen suchen (70-Sekunden-Positionsabstände)
✓ Swing Trader, die Momentum-Umkehrungen abfangen wollen
EA-Entwickler, die an einer RSI-basierten Einstiegslogik mit strengem Risikomanagement interessiert sind
Portfolio-Händler, die ein zuverlässiges System für mehrere Währungspaare benötigen





🔹 INSTALLATION & EINRICHTUNG (3 Schritte)

SCHRITT 1: Herunterladen & Installieren
1. den Expert Advisor herunterladen
2. kopieren in: MetaTrader 5 → Ordner Experts
3: MetaTrader 5 neu starten oder aus dem Quellcode kompilieren

SCHRITT 2: Konfigurieren Sie die Einstellungen
1. ein beliebiges Forex-Chart öffnen (M5 empfohlen)
2 Ziehen Sie EA auf den Chart
3 Stellen Sie die Parameter ein:
- lots = 0.01 (klein anfangen)


4. aktivieren Sie "AutoTrading zulassen" in MetaTrader 5
5. aktivieren Sie die Benachrichtigungen (Extras → Optionen → Benachrichtigungen)

SCHRITT 3: Überwachen und Optimieren
1. 2-4 Wochen lang den EA auf dem Live-Konto laufen lassen (kleine Positionen)
2 Überwachen Sie die Paarleistung mit Hilfe von Leistungswarnungen.
3) Passen Sie die Losgröße an oder entfernen Sie nach 4 Wochen Paare mit unterdurchschnittlicher Wertentwicklung.
4. erhöhen Sie die Lots, sobald Sie überzeugt sind


🔹 RISIKOHINWEIS

⚠️ WICHTIG: Der Devisenhandel birgt ein inhärentes Risiko. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
- Dieser EA handelt mit einem festen Risiko (TP/SL-Levels) - der maximale Verlust pro Handel ist bekannt.
- Backtesting-Ergebnisse spiegeln nicht die tatsächlichen Marktbedingungen wider (Slippage, Spreads, Gaps)
- Änderungen des Marktregimes können die Performance beeinflussen (wie 2024→2025 gesehen)
- Verwenden Sie eine angemessene Positionsgröße im Verhältnis zu Ihrer Kontogröße
- Empfohlen: Beginnen Sie mit 0,01 Lots und erhöhen Sie diese schrittweise nach mehr als 4 Wochen Live-Handel.
- Verwenden Sie immer einen VPS, um Verbindungsunterbrechungen während wichtiger Handelszeiten zu vermeiden.


🔹 UNTERSTÜTZUNG & UPDATES

🔧 Technische Unterstützung: Schnelle Antwort auf Konfigurationsfragen
📊 Monatliche Leistungsberichte: Verfolgen Sie die tatsächlichen Ergebnisse Ihres EAs
🔄 Regelmäßige Updates: Neue Paarempfehlungen basierend auf Marktanalysen
📈 Optimierungsservice: Hilfe bei der Anpassung der Parameter an Ihre Kontogröße und Risikotoleranz


🚀 SIND SIE BEREIT, IHREN DEVISENHANDEL ZU AUTOMATISIEREN?

RSI Triple Timeframe Analysis V1.0 bietet Ihnen:
✓ 3+ Jahre bewährte Leistung
✓ Intelligente Multi-Timeframe-Signale
✓ Professionelles Positionsmanagement
✓ Funktioniert auf 29+ Währungspaaren
✓ Starten Sie mit nur $100



Schließen Sie sich 500+ Händlern an, die RSI Triple Timeframe Analysis V1.0 für konsistenten, automatisierten Devisenhandel nutzen.
Lassen Sie nicht zu, dass Emotionen Ihre Trades kontrollieren - lassen Sie den Algorithmus das erledigen.

Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie den Support für eine kostenlose Beratung.

