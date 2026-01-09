Chart datetime navigator

El problema al que se enfrentan todos los operadores

Todos los operadores serios conocen el problema:

  • Pérdida de tiempo recorriendo años de datos para encontrar fechas concretas.

  • Oportunidades perdidas por no poder saltar rápidamente a patrones históricos

  • Navegación frustrante con desplazamiento manual que nunca le lleva exactamente a donde necesita.

  • No hay forma rápida de marcar fechas importantes para futuras consultas.

  • Posicionamiento incoherente de los gráficos al intentar comparar distintos periodos de tiempo.

Estas ineficiencias le cuestan un valioso tiempo de análisis y pueden incluso llevarle a perder oportunidades de negociación.

La Solución Elegante

Presentamos elEA Chart Date Navigator, una herramienta de nivel profesional que pone la navegación instantánea por los gráficos al alcance de su mano. Con una interfaz limpia e intuitiva y una potente funcionalidad, ahora puede:

Saltar a cualquier fecha al instante
Simplemente introduzca la fecha que desea analizar, haga clic en "IR A FECHA" y observe cómo el gráfico se centra instantáneamente en ese momento exacto de la historia del mercado. Se acabaron los interminables desplazamientos: sólo navegación de precisión.

Vistas perfectamente posicionadas

  • Centrado inteligente: Centra automáticamente la fecha seleccionada en la vista del gráfico.

  • Vista personalizable: Ajuste el número de barras visibles con una simple configuración

  • Marcadores visuales: Los marcadores visuales opcionales resaltan la fecha seleccionada para facilitar su consulta.

Interfaz totalmente personalizable
Personalice completamente los colores:

  • Elija sus colores preferidos de fondo, borde y texto.

  • Combine con el tema de su gráfico o con la estética de su plataforma de negociación

Cómo funciona (¡es increíblemente sencillo!)

  1. Adjunte el EA a su gráfico

  2. Introduzca su fecha objetivo en el campo de fecha limpio e intuitivo

  3. Haga clic en "IR A FECHA".

  4. Observe cómo el gráfico se desplaza instantáneamente a la fecha seleccionada.

Sin complicadas configuraciones, sin curva de aprendizaje, sólo resultados instantáneos.



