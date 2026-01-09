Smart SR Levels Support and Resistance

Smart SR Levels Soporte y Resistencia - Indicador profesional de soporte y resistencia basado en la fuerza MT5





Características principales:

- Detección automática de niveles significativos de Soporte y Resistencia

- Grosor de la línea basado en la fuerza del nivel (número de toques + factor de volumen)

- Colores personalizados para Soporte y Resistencia

- Soporte multi-marco de tiempo

- Líneas de fondo limpias (sin superposición con las velas)

- Etiquetas que muestran el tipo de S/R y el valor de resistencia





Perfecto para traders de acción de precios, zonas de oferta-demanda y trading a nivel institucional.








