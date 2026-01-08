Zigzag Structure

🧠 Core-Analyse-Systeme
🔹 Multi-Level ZigZag (L1 – L4)
4 unabhängige ZigZag-Ebenen (L1, L2, L3, L4)

Jede Ebene verfügt über eigene:

  • Tiefe (Depth)

  • Abweichung (Deviation, Punkte)

  • Backstep

AUTO-Trading-Stil-Presets:

  • Scalping

  • Intraday

  • Intraday Week

  • Swing

  • Position

Automatische Preset-Auswahl basierend auf dem Timeframe
Vollständig anpassbarer CUSTOM-Modus

🔹 Marktstruktur-Erkennung
HH / HL / LH / LL-Strukturen abgeleitet aus ZigZag-Swings

  • Geeignet für Multi-Timeframe-Strukturanalyse

  • HTF-Strukturlevel (höherer Timeframe) werden als dynamische Support- & Resistance-Zonen dargestellt

  • Nahegelegene Level werden automatisch zusammengeführt, um den Chart übersichtlich zu halten

🔹 ABC-Korrekturpattern
Automatische Erkennung von ABC-Formationen

  • Mindest-Swinggröße für A–B–C-Beine

  • BUY / SELL-Signale bei Durchbruch des B-Levels

Zwei Signalmodi:

  • Aggressiv (früher Ausbruch)

  • Konservativ (bestätigter Kerzenschluss)

📊 AVWAP (Anchored VWAP) System

  • Automatischer AVWAP-Anker von L2- und L3-ZigZag-Pivots

  • Optionale LOW- und HIGH-Anker

AVWAP dient als:

  • Dynamische Unterstützung / Widerstand

  • Referenz für Mean Reversion & Trendfortsetzung

  • Echtzeit-Aktualisierung auf der laufenden Kerze

  • Anti-Ghost-Reset-Logik verhindert alte Anker-Artefakte

📐 MTF Trend Bias (Multi-Timeframe-Filter)
Trendrichtung basierend auf EMA-Steigung:

  • Aktueller Timeframe (CTF)

  • H1 und optional H4

Bias-Zustände:

  • UP / DOWN / NEUTRAL

ABC-Signale können gefiltert werden nach:

  • Trend-Ausrichtung

  • Stärke des Bias (+ / ++)

📈 Smart Moving Average System
Kombination aus zwei adaptiven gleitenden Durchschnitten:

🔹 Step MA (ATR-basiert)

  • Dynamische Schrittgröße über ATR

  • Passt sich der Marktvolatilität an

🔹 VIDYA (CMO-adaptiv)

  • Momentum-gewichtete Glättung

  • Filtert schwache oder nachlassende Trends

➡️ Smart MA kann optional als Richtungsfilter für ABC-Signale genutzt werden.

🧩 Erweiterte optionale Filter

Benutzer können die Strenge individuell steuern:

  • AVWAP-Nähe-Filter

  • HTF-Struktur (S/R) Nähe-Filter

  • MTF-Trend-Ausrichtungsfilter

  • Smart-MA-Richtungsfilter

👉 Alle Filter sind vollständig optional
👉 Standard-Einstellungen sind bewusst locker gehalten, um Signale sichtbar zu machen

🚨 Signale & Alerts

  • BUY / SELL-Pfeile im Chart

  • Textlabels (ABC BUY / SELL)

Alarmoptionen:

  • Popup

  • Sound

  • Push-Benachrichtigung

  • E-Mail

  • Integrierter Anti-Spam-Schutz (ein Signal pro Kerze)

🖥 Echtzeit-Dashboard

On-Chart-Infopanel mit Anzeige von:

  • CTF / H1 / H4 Trend Bias

  • Smart-MA-Richtung

  • Aktueller ATR

  • Tages-ATR (D1)

  • Spread

  • Verbleibende Zeit bis Kerzenschluss

  • Aktiver Trading-Stil

Performance & Professionelle Architektur

  • Kein Objekt-Löschen/Neuzeichnen bei jedem Bar (Update-Logik)

  • Gecachte Indikator-Handles

  • HTF-Struktur wird nur bei neuen HTF-Kerzen neu berechnet

  • AVWAP-Anker-Caching

  • Pivot- & Objektlimits für Performance-Sicherheit

  • Schutz vor Kollisionen bei mehreren Instanzen auf demselben Chart

👤 Für wen ist dieser Indikator gedacht?

  • Price-Action-Trader

  • Marktstruktur-Trader

  • ABC- & Trendfortsetzungs-Strategien

  • Scalper, Intraday- & Swing-Trader

  • Manuelle Trader, die strukturierte Signalbestätigung suchen

⚠️ Wichtiger Hinweis

  • Dieses Produkt ist KEIN Expert Advisor (EA)

  • Es platziert keine Trades automatisch

  • Ausschließlich für Analyse und Entscheidungsunterstützung entwickelt

  • Risikomanagement liegt vollständig in der Verantwortung des Nutzers

Zusammenfassung

ZigZag Structure Pro bietet ein vollständiges Framework für Marktstruktur, Trend-Bias und Korrekturpatterns in einem professionellen Indikator – entwickelt für Klarheit, Flexibilität und maximale Performance.


