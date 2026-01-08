Zigzag Structure
- Indikatoren
- Hasan Mecit
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
🧠 Core-Analyse-Systeme
🔹 Multi-Level ZigZag (L1 – L4)
4 unabhängige ZigZag-Ebenen (L1, L2, L3, L4)
Jede Ebene verfügt über eigene:
-
Tiefe (Depth)
-
Abweichung (Deviation, Punkte)
-
Backstep
AUTO-Trading-Stil-Presets:
-
Scalping
-
Intraday
-
Intraday Week
-
Swing
-
Position
Automatische Preset-Auswahl basierend auf dem Timeframe
Vollständig anpassbarer CUSTOM-Modus
🔹 Marktstruktur-Erkennung
HH / HL / LH / LL-Strukturen abgeleitet aus ZigZag-Swings
-
Geeignet für Multi-Timeframe-Strukturanalyse
-
HTF-Strukturlevel (höherer Timeframe) werden als dynamische Support- & Resistance-Zonen dargestellt
-
Nahegelegene Level werden automatisch zusammengeführt, um den Chart übersichtlich zu halten
🔹 ABC-Korrekturpattern
Automatische Erkennung von ABC-Formationen
-
Mindest-Swinggröße für A–B–C-Beine
-
BUY / SELL-Signale bei Durchbruch des B-Levels
Zwei Signalmodi:
-
Aggressiv (früher Ausbruch)
-
Konservativ (bestätigter Kerzenschluss)
📊 AVWAP (Anchored VWAP) System
-
Automatischer AVWAP-Anker von L2- und L3-ZigZag-Pivots
-
Optionale LOW- und HIGH-Anker
AVWAP dient als:
-
Dynamische Unterstützung / Widerstand
-
Referenz für Mean Reversion & Trendfortsetzung
-
Echtzeit-Aktualisierung auf der laufenden Kerze
-
Anti-Ghost-Reset-Logik verhindert alte Anker-Artefakte
📐 MTF Trend Bias (Multi-Timeframe-Filter)
Trendrichtung basierend auf EMA-Steigung:
-
Aktueller Timeframe (CTF)
-
H1 und optional H4
Bias-Zustände:
-
UP / DOWN / NEUTRAL
ABC-Signale können gefiltert werden nach:
-
Trend-Ausrichtung
-
Stärke des Bias (+ / ++)
📈 Smart Moving Average System
Kombination aus zwei adaptiven gleitenden Durchschnitten:
🔹 Step MA (ATR-basiert)
-
Dynamische Schrittgröße über ATR
-
Passt sich der Marktvolatilität an
🔹 VIDYA (CMO-adaptiv)
-
Momentum-gewichtete Glättung
-
Filtert schwache oder nachlassende Trends
➡️ Smart MA kann optional als Richtungsfilter für ABC-Signale genutzt werden.
🧩 Erweiterte optionale Filter
Benutzer können die Strenge individuell steuern:
-
AVWAP-Nähe-Filter
-
HTF-Struktur (S/R) Nähe-Filter
-
MTF-Trend-Ausrichtungsfilter
-
Smart-MA-Richtungsfilter
👉 Alle Filter sind vollständig optional
👉 Standard-Einstellungen sind bewusst locker gehalten, um Signale sichtbar zu machen
🚨 Signale & Alerts
-
BUY / SELL-Pfeile im Chart
-
Textlabels (ABC BUY / SELL)
Alarmoptionen:
-
Popup
-
Sound
-
Push-Benachrichtigung
-
-
Integrierter Anti-Spam-Schutz (ein Signal pro Kerze)
🖥 Echtzeit-Dashboard
On-Chart-Infopanel mit Anzeige von:
-
CTF / H1 / H4 Trend Bias
-
Smart-MA-Richtung
-
Aktueller ATR
-
Tages-ATR (D1)
-
Spread
-
Verbleibende Zeit bis Kerzenschluss
-
Aktiver Trading-Stil
⚡ Performance & Professionelle Architektur
-
Kein Objekt-Löschen/Neuzeichnen bei jedem Bar (Update-Logik)
-
Gecachte Indikator-Handles
-
HTF-Struktur wird nur bei neuen HTF-Kerzen neu berechnet
-
AVWAP-Anker-Caching
-
Pivot- & Objektlimits für Performance-Sicherheit
-
Schutz vor Kollisionen bei mehreren Instanzen auf demselben Chart
👤 Für wen ist dieser Indikator gedacht?
-
Price-Action-Trader
-
Marktstruktur-Trader
-
ABC- & Trendfortsetzungs-Strategien
-
Scalper, Intraday- & Swing-Trader
-
Manuelle Trader, die strukturierte Signalbestätigung suchen
⚠️ Wichtiger Hinweis
-
Dieses Produkt ist KEIN Expert Advisor (EA)
-
Es platziert keine Trades automatisch
-
Ausschließlich für Analyse und Entscheidungsunterstützung entwickelt
-
Risikomanagement liegt vollständig in der Verantwortung des Nutzers
✅ Zusammenfassung
ZigZag Structure Pro bietet ein vollständiges Framework für Marktstruktur, Trend-Bias und Korrekturpatterns in einem professionellen Indikator – entwickelt für Klarheit, Flexibilität und maximale Performance.