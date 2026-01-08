Zigzag Structure

🧠 Core-Analyse-Systeme

🔹 Multi-Level ZigZag (L1 – L4)

4 unabhängige ZigZag-Ebenen (L1, L2, L3, L4)

Jede Ebene verfügt über eigene:

Tiefe (Depth)

Abweichung (Deviation, Punkte)

Backstep

AUTO-Trading-Stil-Presets:

Scalping

Intraday

Intraday Week

Swing

Position

Automatische Preset-Auswahl basierend auf dem Timeframe

Vollständig anpassbarer CUSTOM-Modus

🔹 Marktstruktur-Erkennung

HH / HL / LH / LL-Strukturen abgeleitet aus ZigZag-Swings

Geeignet für Multi-Timeframe-Strukturanalyse

HTF-Strukturlevel (höherer Timeframe) werden als dynamische Support- & Resistance-Zonen dargestellt

Nahegelegene Level werden automatisch zusammengeführt, um den Chart übersichtlich zu halten

🔹 ABC-Korrekturpattern

Automatische Erkennung von ABC-Formationen

Mindest-Swinggröße für A–B–C-Beine

BUY / SELL-Signale bei Durchbruch des B-Levels

Zwei Signalmodi:

Aggressiv (früher Ausbruch)

Konservativ (bestätigter Kerzenschluss)

📊 AVWAP (Anchored VWAP) System

Automatischer AVWAP-Anker von L2- und L3-ZigZag-Pivots

Optionale LOW- und HIGH-Anker

AVWAP dient als:

Dynamische Unterstützung / Widerstand

Referenz für Mean Reversion & Trendfortsetzung

Echtzeit-Aktualisierung auf der laufenden Kerze

Anti-Ghost-Reset-Logik verhindert alte Anker-Artefakte

📐 MTF Trend Bias (Multi-Timeframe-Filter)

Trendrichtung basierend auf EMA-Steigung:

Aktueller Timeframe (CTF)

H1 und optional H4

Bias-Zustände:

UP / DOWN / NEUTRAL

ABC-Signale können gefiltert werden nach:

Trend-Ausrichtung

Stärke des Bias (+ / ++)

📈 Smart Moving Average System

Kombination aus zwei adaptiven gleitenden Durchschnitten:

🔹 Step MA (ATR-basiert)

Dynamische Schrittgröße über ATR

Passt sich der Marktvolatilität an

🔹 VIDYA (CMO-adaptiv)

Momentum-gewichtete Glättung

Filtert schwache oder nachlassende Trends

➡️ Smart MA kann optional als Richtungsfilter für ABC-Signale genutzt werden.

🧩 Erweiterte optionale Filter

Benutzer können die Strenge individuell steuern:

AVWAP-Nähe-Filter

HTF-Struktur (S/R) Nähe-Filter

MTF-Trend-Ausrichtungsfilter

Smart-MA-Richtungsfilter

👉 Alle Filter sind vollständig optional

👉 Standard-Einstellungen sind bewusst locker gehalten, um Signale sichtbar zu machen

🚨 Signale & Alerts

BUY / SELL-Pfeile im Chart

Textlabels (ABC BUY / SELL)

Alarmoptionen:

Popup

Sound

Push-Benachrichtigung

E-Mail

Integrierter Anti-Spam-Schutz (ein Signal pro Kerze)

🖥 Echtzeit-Dashboard

On-Chart-Infopanel mit Anzeige von:

CTF / H1 / H4 Trend Bias

Smart-MA-Richtung

Aktueller ATR

Tages-ATR (D1)

Spread

Verbleibende Zeit bis Kerzenschluss

Aktiver Trading-Stil

⚡ Performance & Professionelle Architektur

Kein Objekt-Löschen/Neuzeichnen bei jedem Bar (Update-Logik)

Gecachte Indikator-Handles

HTF-Struktur wird nur bei neuen HTF-Kerzen neu berechnet

AVWAP-Anker-Caching

Pivot- & Objektlimits für Performance-Sicherheit

Schutz vor Kollisionen bei mehreren Instanzen auf demselben Chart

👤 Für wen ist dieser Indikator gedacht?

Price-Action-Trader

Marktstruktur-Trader

ABC- & Trendfortsetzungs-Strategien

Scalper, Intraday- & Swing-Trader

Manuelle Trader, die strukturierte Signalbestätigung suchen

⚠️ Wichtiger Hinweis

Dieses Produkt ist KEIN Expert Advisor (EA)

Es platziert keine Trades automatisch

Ausschließlich für Analyse und Entscheidungsunterstützung entwickelt

Risikomanagement liegt vollständig in der Verantwortung des Nutzers

✅ Zusammenfassung

ZigZag Structure Pro bietet ein vollständiges Framework für Marktstruktur, Trend-Bias und Korrekturpatterns in einem professionellen Indikator – entwickelt für Klarheit, Flexibilität und maximale Performance.