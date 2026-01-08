Zigzag Structure

📌 ZİGZAG Structure PRO MT5

Multi-Level Market Structure & VWAP Indicator

🔍 Genel Tanım

ZİGZAG Structure PRO, piyasa yapısını (Market Structure) otomatik olarak analiz eden,

çok seviyeli ZigZag, ABC formasyonu, AVWAP, MTF trend bias, Smart MA filtreleri ve gelişmiş dashboard içeren profesyonel bir Price Action göstergesidir.

Gösterge, manuel işlem yapan trader’lar için net yapı, yüksek performans ve filtrelenebilir sinyaller sunar.

🧠 Temel Analiz Sistemleri

🔹 Çok Seviyeli ZigZag (L1 – L4)

4 ayrı ZigZag seviyesi (L1, L2, L3, L4)

Her seviye için ayrı: Depth Deviation (point) Backstep

AUTO Trading Style : Scalping Intraday Intraday Week Swing Position

Zaman dilimine göre otomatik preset seçimi

İsteğe bağlı CUSTOM ayarlar

🔹 Market Structure (Piyasa Yapısı)

HH / HL / LH / LL yapıları ZigZag üzerinden tespit edilir

Yapı, çok seviyeli trend okumaya uygundur

HTF (yüksek zaman dilimi) yapı seviyeleri destek/direnç olarak çizilir

Yakın seviyeler otomatik merge edilir (temiz grafik)

🔹 ABC Düzeltme Formasyonu

Otomatik ABC pattern algılama

A-B-C bacakları minimum swing mesafesi ile filtrelenir

B noktası kırıldığında: BUY / SELL okları Grafik üstü metin etiketi

Agresif veya muhafazakâr tetikleme modu: Anlık kırılım Mum kapanışı onaylı



📊 AVWAP (Anchored VWAP) Sistemi

L2 ve L3 ZigZag pivotlarından otomatik AVWAP

LOW ve HIGH anchor seçenekleri

AVWAP: Dinamik destek/direnç Mean-reversion & continuation analizi

Canlı mumda real-time güncelleme

Ghost / eski çizgi kalıntılarını önleyen reset sistemi

📐 MTF Trend Bias (Çok Zaman Dilimi Trend Filtresi)

Mevcut zaman dilimi (CTF)

H1 ve H4 (isteğe bağlı)

EMA eğimi (slope) ile trend yönü: UP / DOWN / NEUTRAL

ABC sinyalleri için: Trend uyum filtresi Güç seviyesi göstergesi (+ / ++)



📈 Smart MA Sistemi

İki farklı adaptif ortalama birlikte kullanılır:

🔹 Step MA (ATR tabanlı)

ATR’ye göre dinamik adım

Volatiliteye uyumlu

🔹 VIDYA (CMO adaptif)

Momentum bazlı ağırlıklandırma

Yavaşlayan trendleri filtreler

➡️ Smart MA, ABC sinyalleri için opsiyonel yön filtresi olarak çalışır.

🧩 Gelişmiş Filtre Sistemi (Opsiyonel)

Kullanıcı isterse sinyalleri şu filtrelerle sıkılaştırabilir:

AVWAP yakınlığı

HTF destek/direnç yakınlığı

MTF trend uyumu

Smart MA yönü

👉 Tüm filtreler aç/kapatılabilir

👉 Varsayılan ayarlar gevşek (oklar görünür)

🚨 Sinyaller ve Uyarılar

Grafik üzerinde BUY / SELL okları

Metin etiketleri (ABC BUY / SELL)

Alert seçenekleri: Popup Ses Push notification E-mail

Spam koruması (aynı mumda tekrar sinyal yok)

🖥 Dashboard (Kontrol Paneli)

Gerçek zamanlı bilgi paneli:

CTF / H1 / H4 trend durumu

Smart MA yönü

ATR (güncel)

D1 ATR

Spread

Mum kapanışına kalan süre

Aktif trading style

⚡ Performans & Profesyonel Mimari

Object delete/redraw YOK → sadece move/update

Handle’lar cache edilir

HTF yapı sadece yeni HTF mumda hesaplanır

AVWAP anchor cache sistemi

Maksimum pivot & obje sınırları

Aynı grafikte çoklu instance çakışma koruması

👤 Kimler İçin Uygun?

Price Action trader’ları

Market structure kullananlar

ABC + trend continuation stratejisi kullananlar

Scalper / intraday / swing trader’lar

Manuel işlem + sinyal desteği isteyenler

⚠️ Önemli Bilgi

Bu ürün Expert Advisor (EA) değildir

Otomatik işlem açmaz

Analiz ve karar desteği amaçlıdır

Risk yönetimi kullanıcıya aittir

✅ Özet

ZİGZAG Structure PRO,

piyasa yapısını, trend yönünü ve düzeltme formasyonlarını tek bir göstergede,

yüksek performanslı ve profesyonel şekilde sunan ileri seviye bir Market Structure aracıdır.