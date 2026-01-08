Zigzag Structure
- Göstergeler
- Hasan Mecit
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
Multi-Level Market Structure & VWAP Indicator
🔍 Genel Tanım
ZİGZAG Structure PRO, piyasa yapısını (Market Structure) otomatik olarak analiz eden,
çok seviyeli ZigZag, ABC formasyonu, AVWAP, MTF trend bias, Smart MA filtreleri ve gelişmiş dashboard içeren profesyonel bir Price Action göstergesidir.
Gösterge, manuel işlem yapan trader’lar için net yapı, yüksek performans ve filtrelenebilir sinyaller sunar.
🧠 Temel Analiz Sistemleri
🔹 Çok Seviyeli ZigZag (L1 – L4)
-
4 ayrı ZigZag seviyesi (L1, L2, L3, L4)
-
Her seviye için ayrı:
-
Depth
-
Deviation (point)
-
Backstep
-
-
AUTO Trading Style:
-
Scalping
-
Intraday
-
Intraday Week
-
Swing
-
Position
-
-
Zaman dilimine göre otomatik preset seçimi
-
İsteğe bağlı CUSTOM ayarlar
🔹 Market Structure (Piyasa Yapısı)
-
HH / HL / LH / LL yapıları ZigZag üzerinden tespit edilir
-
Yapı, çok seviyeli trend okumaya uygundur
-
HTF (yüksek zaman dilimi) yapı seviyeleri destek/direnç olarak çizilir
-
Yakın seviyeler otomatik merge edilir (temiz grafik)
🔹 ABC Düzeltme Formasyonu
-
Otomatik ABC pattern algılama
-
A-B-C bacakları minimum swing mesafesi ile filtrelenir
-
B noktası kırıldığında:
-
BUY / SELL okları
-
Grafik üstü metin etiketi
-
-
Agresif veya muhafazakâr tetikleme modu:
-
Anlık kırılım
-
Mum kapanışı onaylı
-
📊 AVWAP (Anchored VWAP) Sistemi
-
L2 ve L3 ZigZag pivotlarından otomatik AVWAP
-
LOW ve HIGH anchor seçenekleri
-
AVWAP:
-
Dinamik destek/direnç
-
Mean-reversion & continuation analizi
-
-
Canlı mumda real-time güncelleme
-
Ghost / eski çizgi kalıntılarını önleyen reset sistemi
📐 MTF Trend Bias (Çok Zaman Dilimi Trend Filtresi)
-
Mevcut zaman dilimi (CTF)
-
H1 ve H4 (isteğe bağlı)
-
EMA eğimi (slope) ile trend yönü:
-
UP / DOWN / NEUTRAL
-
-
ABC sinyalleri için:
-
Trend uyum filtresi
-
Güç seviyesi göstergesi (+ / ++)
-
📈 Smart MA Sistemi
İki farklı adaptif ortalama birlikte kullanılır:
🔹 Step MA (ATR tabanlı)
-
ATR’ye göre dinamik adım
-
Volatiliteye uyumlu
🔹 VIDYA (CMO adaptif)
-
Momentum bazlı ağırlıklandırma
-
Yavaşlayan trendleri filtreler
➡️ Smart MA, ABC sinyalleri için opsiyonel yön filtresi olarak çalışır.
🧩 Gelişmiş Filtre Sistemi (Opsiyonel)
Kullanıcı isterse sinyalleri şu filtrelerle sıkılaştırabilir:
-
AVWAP yakınlığı
-
HTF destek/direnç yakınlığı
-
MTF trend uyumu
-
Smart MA yönü
👉 Tüm filtreler aç/kapatılabilir
👉 Varsayılan ayarlar gevşek (oklar görünür)
🚨 Sinyaller ve Uyarılar
-
Grafik üzerinde BUY / SELL okları
-
Metin etiketleri (ABC BUY / SELL)
-
Alert seçenekleri:
-
Popup
-
Ses
-
Push notification
-
-
-
Spam koruması (aynı mumda tekrar sinyal yok)
🖥 Dashboard (Kontrol Paneli)
Gerçek zamanlı bilgi paneli:
-
CTF / H1 / H4 trend durumu
-
Smart MA yönü
-
ATR (güncel)
-
D1 ATR
-
Spread
-
Mum kapanışına kalan süre
-
Aktif trading style
⚡ Performans & Profesyonel Mimari
-
Object delete/redraw YOK → sadece move/update
-
Handle’lar cache edilir
-
HTF yapı sadece yeni HTF mumda hesaplanır
-
AVWAP anchor cache sistemi
-
Maksimum pivot & obje sınırları
-
Aynı grafikte çoklu instance çakışma koruması
👤 Kimler İçin Uygun?
-
Price Action trader’ları
-
Market structure kullananlar
-
ABC + trend continuation stratejisi kullananlar
-
Scalper / intraday / swing trader’lar
-
Manuel işlem + sinyal desteği isteyenler
⚠️ Önemli Bilgi
-
Bu ürün Expert Advisor (EA) değildir
-
Otomatik işlem açmaz
-
Analiz ve karar desteği amaçlıdır
-
Risk yönetimi kullanıcıya aittir
✅ Özet
ZİGZAG Structure PRO,
piyasa yapısını, trend yönünü ve düzeltme formasyonlarını tek bir göstergede,
yüksek performanslı ve profesyonel şekilde sunan ileri seviye bir Market Structure aracıdır.