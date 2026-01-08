Zigzag Structure
- Indicadores
- Hasan Mecit
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
🧠 Sistemas de análisis de núcleos
🔹 ZigZag multinivel (L1 - L4)
-
4 niveles de ZigZag independientes (L1, L2, L3, L4).
-
Cada nivel tiene su propia:
-
Profundidad
-
Desviación (puntos)
-
Paso atrás
-
-
Preajustes de estilo de negociación AUTO:
-
Scalping
-
Intradía
-
Intradía Semana
-
Swing
-
Posición
-
-
Selección automática de preajustes en función del marco temporal
-
Modo CUSTOM totalmente personalizable
🔹 Detección de estructuras de mercado
-
Estructuras HH / HL / LH / LL derivadas de las oscilaciones en zigzag
-
Adecuado para el análisis de estructuras multi timeframe
-
Niveles de estructura HTF (marco temporal superior) trazados como soporte y resistencia dinámicos
-
Los niveles cercanos se fusionan automáticamente para mantener los gráficos limpios
Patrón de corrección ABC
-
Detección automática de patrones ABC
-
Filtro de tamaño mínimo de swing para tramos A-B-C
-
Señales de COMPRA / VENTA activadas en la ruptura del nivel B
-
Dos modos de señal:
-
Agresivo (ruptura temprana)
-
Conservador (cierre de barra confirmado)
-
📊 Sistema AVWAP (Anchored VWAP)
-
AVWAP automático anclado desde los pivotes ZigZag L2 y L3
-
Anclajes LOW y HIGH opcionales
-
AVWAP utilizado como:
-
Soporte/resistencia dinámica
-
Referencia de reversión media y continuación
-
-
Actualización en tiempo real en velas vivas
-
Lógica de restablecimiento anti fantasma que evita artefactos de anclas antiguas
📐 MTF Trend Bias (Filtro Multi-Timeframe)
-
Dirección de la tendencia basada en la pendiente de la EMA:
-
Marco temporal actual (CTF)
-
H1 y H4 opcional
-
-
Estados de sesgo:
-
ALCISTA / BAJISTA / NEUTRAL
-
-
Las señales ABC pueden filtrarse por:
-
Alineación de tendencia
-
Indicación de la fuerza del sesgo (+ / ++)
-
📈 Sistema inteligente de medias móviles
Dos medias móviles adaptativas combinadas:
🔹 MA escalonada (basada en ATR)
-
Tamaño de paso dinámico utilizando ATR
-
Se adapta a la volatilidad del mercado
🔹 VIDYA (adaptativa a la OCM)
-
Suavizado ponderado por el momento
-
Filtra las tendencias débiles o en desaceleración
➡️ Smart MA puede actuar opcionalmente como filtro direccional para señales ABC.
🧩 Filtros opcionales avanzados
Los usuarios pueden activar o desactivar el rigor utilizando:
-
Filtro de proximidad AVWAP
-
Filtro de proximidad de estructura HTF (S/R)
-
Filtro de alineación de tendencia MTF
-
Filtro de dirección de MA inteligente
👉 Todos los filtros son totalmente opcionales
👉 La configuración predeterminada se relaja para garantizar que las señales sean visibles
🚨 Señales y alertas
-
Flechas de COMPRA / VENTA trazadas en el gráfico
-
Etiquetas de texto (ABC COMPRA / VENTA)
-
Opciones de alerta:
-
Ventana emergente
-
Sonido
-
Notificación push
-
Correo electrónico
-
-
Protección antispam incorporada (una señal por barra)
🖥 Panel de control en tiempo real
Panel de información en el gráfico que muestra:
-
CTF / H1 / H4 sesgo de tendencia
-
Dirección inteligente MA
-
ATR actual
-
ATR diario (D1)
-
Spread
-
Tiempo restante hasta el cierre de la vela
-
Estilo de trading activo
Rendimiento y arquitectura profesional
-
Sin borrado/redibujado de objetos en cada barra (lógica de sólo actualización)
-
Manejadores de indicadores en caché
-
Estructura HTF recalculada sólo en velas HTF nuevas
-
Almacenamiento en caché del ancla AVWAP
-
Límites de pivote y objeto para seguridad de rendimiento
-
Protección contra colisiones multiinstancia en el mismo gráfico
👤 ¿Para quién es este indicador?
-
Operadores de acción del precio
-
Operadores de estructura de mercado
-
Usuarios de estrategias ABC y de continuación de tendencia
-
Scalpers, intradía, y los comerciantes de swing
-
Operadores manuales que desean una confirmación de señal estructurada
⚠️ Aviso importante
-
Este producto NO es un Asesor Experto (EA)
-
NO coloca operaciones automáticamente
-
Diseñado estrictamente para el análisis y la toma de decisiones
-
La gestión del riesgo es responsabilidad exclusiva del usuario
Resumen
ZigZag Structure Pro ofrece una estructura de mercado completa, sesgo de tendencia y marco de patrón de corrección en un indicador profesional, construido para la claridad, flexibilidad y rendimiento.