Zigzag Structure

🧠 Sistemas de análisis de núcleos

🔹 ZigZag multinivel (L1 - L4)

  • 4 niveles de ZigZag independientes (L1, L2, L3, L4).

  • Cada nivel tiene su propia:

    • Profundidad

    • Desviación (puntos)

    • Paso atrás

  • Preajustes de estilo de negociación AUTO:

    • Scalping

    • Intradía

    • Intradía Semana

    • Swing

    • Posición

  • Selección automática de preajustes en función del marco temporal

  • Modo CUSTOM totalmente personalizable

🔹 Detección de estructuras de mercado

  • Estructuras HH / HL / LH / LL derivadas de las oscilaciones en zigzag

  • Adecuado para el análisis de estructuras multi timeframe

  • Niveles de estructura HTF (marco temporal superior) trazados como soporte y resistencia dinámicos

  • Los niveles cercanos se fusionan automáticamente para mantener los gráficos limpios

Patrón de corrección ABC

  • Detección automática de patrones ABC

  • Filtro de tamaño mínimo de swing para tramos A-B-C

  • Señales de COMPRA / VENTA activadas en la ruptura del nivel B

  • Dos modos de señal:

    • Agresivo (ruptura temprana)

    • Conservador (cierre de barra confirmado)

📊 Sistema AVWAP (Anchored VWAP)

  • AVWAP automático anclado desde los pivotes ZigZag L2 y L3

  • Anclajes LOW y HIGH opcionales

  • AVWAP utilizado como:

    • Soporte/resistencia dinámica

    • Referencia de reversión media y continuación

  • Actualización en tiempo real en velas vivas

  • Lógica de restablecimiento anti fantasma que evita artefactos de anclas antiguas

📐 MTF Trend Bias (Filtro Multi-Timeframe)

  • Dirección de la tendencia basada en la pendiente de la EMA:

    • Marco temporal actual (CTF)

    • H1 y H4 opcional

  • Estados de sesgo:

    • ALCISTA / BAJISTA / NEUTRAL

  • Las señales ABC pueden filtrarse por:

    • Alineación de tendencia

    • Indicación de la fuerza del sesgo (+ / ++)

📈 Sistema inteligente de medias móviles

Dos medias móviles adaptativas combinadas:

🔹 MA escalonada (basada en ATR)

  • Tamaño de paso dinámico utilizando ATR

  • Se adapta a la volatilidad del mercado

🔹 VIDYA (adaptativa a la OCM)

  • Suavizado ponderado por el momento

  • Filtra las tendencias débiles o en desaceleración

➡️ Smart MA puede actuar opcionalmente como filtro direccional para señales ABC.

🧩 Filtros opcionales avanzados

Los usuarios pueden activar o desactivar el rigor utilizando:

  • Filtro de proximidad AVWAP

  • Filtro de proximidad de estructura HTF (S/R)

  • Filtro de alineación de tendencia MTF

  • Filtro de dirección de MA inteligente

👉 Todos los filtros son totalmente opcionales
👉 La configuración predeterminada se relaja para garantizar que las señales sean visibles

🚨 Señales y alertas

  • Flechas de COMPRA / VENTA trazadas en el gráfico

  • Etiquetas de texto (ABC COMPRA / VENTA)

  • Opciones de alerta:

    • Ventana emergente

    • Sonido

    • Notificación push

    • Correo electrónico

  • Protección antispam incorporada (una señal por barra)

🖥 Panel de control en tiempo real

Panel de información en el gráfico que muestra:

  • CTF / H1 / H4 sesgo de tendencia

  • Dirección inteligente MA

  • ATR actual

  • ATR diario (D1)

  • Spread

  • Tiempo restante hasta el cierre de la vela

  • Estilo de trading activo

Rendimiento y arquitectura profesional

  • Sin borrado/redibujado de objetos en cada barra (lógica de sólo actualización)

  • Manejadores de indicadores en caché

  • Estructura HTF recalculada sólo en velas HTF nuevas

  • Almacenamiento en caché del ancla AVWAP

  • Límites de pivote y objeto para seguridad de rendimiento

  • Protección contra colisiones multiinstancia en el mismo gráfico

👤 ¿Para quién es este indicador?

  • Operadores de acción del precio

  • Operadores de estructura de mercado

  • Usuarios de estrategias ABC y de continuación de tendencia

  • Scalpers, intradía, y los comerciantes de swing

  • Operadores manuales que desean una confirmación de señal estructurada

⚠️ Aviso importante

  • Este producto NO es un Asesor Experto (EA)

  • NO coloca operaciones automáticamente

  • Diseñado estrictamente para el análisis y la toma de decisiones

  • La gestión del riesgo es responsabilidad exclusiva del usuario

Resumen

ZigZag Structure Pro ofrece una estructura de mercado completa, sesgo de tendencia y marco de patrón de corrección en un indicador profesional, construido para la claridad, flexibilidad y rendimiento.


