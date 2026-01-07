Prince of gold - Expert Advisor (XAUUSD)

[[ Der Expert Advisor ist nur für das Goldpaar. ]]

Dieser Bot verwendet Punkte, um den Preis zu messen

Bevor Sie den Expert Advisor testen, ist es sehr wichtig, alle Bilder anzusehen.





Markt: Gold (XAUUSD)

Empfohlener Zeitrahmen: M5 (5 Minuten)

Leistung und beste Bedingungen

Returning Black Gold eignet sich am besten für Handelssitzungen mit hoher Liquidität, bei denen die Ausführung in der Regel schneller und der Preisfluss gleichmäßiger ist. Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie während der aktiven Marktzeiten handeln und Zeiten mit geringer Liquidität meiden.

Empfehlungen für Broker und Konten

Dieser EA funktioniert besonders gut mit Brokern, die eine stabile Ausführung und feste/enge Spreads anbieten.

Auf der Grundlage von Tests und Handelsbedingungen sind die folgenden Broker in der Regel geeignet:

IC Märkte

JustMarkets

OANDA

FP Märkte

Empfohlener Kontotyp: RAW / ECN-ähnliche Konten für alle oben aufgeführten Makler.

Slippage & Spread-Schutz (wichtig)

Der EA enthält Schutzfilter, um das Risiko bei der Eröffnung von Trades zu reduzieren, einschließlich:

Vermeidung von Einträgen bei ungewöhnlich hohen Spreads

Filterung von Bedingungen, die zu übermäßigem Slippage führen können

⚠️ Hinweis: Es gibt keinen garantierten Schutz bei Handelsschluss gegen Slippage oder Spread-Ausweitung. Die Schließungsbedingungen hängen von der Ausführung durch den Broker und der Marktliquidität ab.

Versteckter TP/SL (interner Schließungsmodus)

Returning Black Gold bietet einen optionalen internen Schließungsmodus, der Take Profit und Stop Loss auf der Chart-/Brokerseite ausblendet.

Diese Funktion kann dazu beitragen, Slippage bei Exits zu reduzieren, da die Positionen intern vom EA verwaltet und geschlossen werden.

Diese Option ist sehr nützlich, um die Qualität des Ausstiegs unter bestimmten Bedingungen zu verbessern.

Einstellungen

Für die meisten Benutzer wird dringend empfohlen, die Standardeinstellungen beiz ubehalten, da sie für die Strategielogik optimiert sind.

Abschließende Anmerkung

Dieser EA ist kein Tool, mit dem man schnell reich werden kann. Es ist ein Handelssystem, das Ihnen helfen kann, konsistenter zu handeln, wenn es richtig eingesetzt wird.

Handeln Sie in Zeiten hoher Liquidität, verwenden Sie die empfohlenen Broker-Konditionen und verwalten Sie das Risiko klug, um eine stabilere Performance zu erzielen.