Prince of gold - Asesor Experto (XAUUSD)

[[ El asesor experto es sólo para el par oro. ]]

Este bot utiliza puntos para medir el precio

Antes de probar el asesor experto, es muy importante ver todas las imágenes.





Mercado: Oro (XAUUSD)

Plazo recomendado: M5 (5 Minutos)

Rendimiento y mejores condiciones

Returning Black Gold está diseñado para funcionar mejor durante las sesiones de negociación de alta liquidez, donde la ejecución suele ser más rápida y el flujo de precios es más suave. Para obtener los mejores resultados, opere durante las horas activas del mercado y evite los periodos de baja liquidez.

Recomendaciones para brokers y cuentas

Este EA funciona especialmente bien con brokers que ofrecen una ejecución estable y spreads fijos/estrechos.

Basado en pruebas y condiciones de negociación, los siguientes corredores son comúnmente adecuados:

IC Markets

JustMarkets

OANDA

FP Markets

Tipo de cuenta recomendado: RAW / ECN cuentas de estilo para todos los corredores mencionados anteriormente.

Protección de deslizamiento y spread (Importante)

El EA incluye filtros de protección para reducir el riesgo al abrir operaciones, incluyendo:

evitar entradas durante spreads anormalmente altos

filtrar condiciones que puedan causar un deslizamiento excesivo

⚠️ Nota: No hay protección garantizada al cierre de la operación contra el deslizamiento o la ampliación del spread. Las condiciones de cierre dependen de la ejecución del broker y de la liquidez del mercado.

TP/SL Oculto (Modo de Cierre Interno)

Returning Black Gold proporciona un Modo de Cierre Inter no opcional, que oculta el Take Profit y el Stop Loss del lado del gráfico/broker.

Esta característica puede ayudar a reducir el deslizamiento durante las salidas, ya que las posiciones son gestionadas y cerradas internamente por el EA.

Esta opción es muy útil para mejorar la calidad de la salida bajo ciertas condiciones.

Configuración

Para la mayoría de los usuarios, se recomienda encarecidamente mantener la configuración por defecto, ya que están optimizados para la lógica de la estrategia.

Nota Final

Este EA no es una herramienta para "hacerse rico rápidamente". Es un sistema de trading que puede ayudarle a operar de forma más consistente cuando se utiliza correctamente.

Opere durante periodos de alta liquidez, utilice las condiciones de broker recomendadas y gestione el riesgo de forma inteligente para obtener un rendimiento más estable.