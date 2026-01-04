Der Swing Failure Pattern-Indikator ist ein außergewöhnliches Instrument, mit dem Sie Swing Failure Patterns (SFP) auf Ihrem Trading-Chart hervorheben können. Dieses einzigartige Muster entsteht, wenn bedeutende Marktteilnehmer die Liquidität ankurbeln, was ein potenzielles Signal für Trendumkehrungen darstellt.

Wie verwendet man den Swing Failure Pattern Indicator?

Swing Failure Patterns treten auf, wenn ein Kerzendocht über oder unter ein aktuelles Swing-Level ausbricht, nur um dann wieder innerhalb des vorherigen Levels zu schließen. Dieses Phänomen tritt häufig auf, wenn wichtige Marktteilnehmer Liquidität erzeugen, um andere Händler anzulocken. Das Aufspüren von SFPs kann Händlern helfen, potenzielle Verschiebungen in Markttrends zu erkennen.

Im Diagramm werden SFPs durch Beschriftungen und akzentuierte Dochtlinien hervorgehoben, die der Händler auf Wunsch deaktivieren kann.

Die Erhöhung der "Swings"-Periode ändert nichts an den SFP, kann aber die Häufigkeit ihrer Erkennung verringern.