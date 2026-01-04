Break Out Zones mt4

Ein Orderblock bezieht sich auf eine Preiszone, in der institutionelle Händler große Long- oder Short-Orders platziert haben, was zu einer verstärkten Marktaktivität auf diesem Niveau führt. Diese Zonen stehen oft für institutionelles Interesse und bieten Einblicke in potenzielle künftige Kursbewegungen, die Einzelhändler in ihre Strategien einbeziehen können.

Orderblöcke können Aufschluss darüber geben, wo wichtige Marktteilnehmer zuvor in den Markt eingestiegen oder aus ihm ausgestiegen sind, was Kleinhändler nutzen könnten, um ihre Handelsstrategien besser zu gestalten. Beispielsweise bilden sie sich manchmal nach Phasen der Marktkonsolidierung und signalisieren eine bedeutende Preisbewegung.

Darüber hinaus können Orderblöcke dazu verwendet werden, Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus zu identifizieren, die potenzielle Einstiegs- oder Ausstiegspunkte beim Handel mit Derivaten auf Devisenkurse, z. B. beim CFD-Handel, signalisieren.