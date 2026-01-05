EfratBuilds MACD mt4

Der OMACD (Oscillator of Moving Average Convergence Divergence) ist eine fortschrittliche Variante des traditionellen MACD-Indikators, die Händlern eine frühere Signalerkennung und eine bessere Reaktionsfähigkeit auf Marktveränderungen bietet. Im Gegensatz zum herkömmlichen MACD, der die Kursrichtung misst, konzentriert sich der OMACD auf die Erkennung von Verschiebungen im Momentum selbst und bietet damit eine tiefere Ebene der Marktanalyse.

Der Indikator funktioniert, indem er exponentiell gleitende Durchschnitte rekursiv anwendet. Zunächst berechnet er den Standard-MACD, indem er die Differenz zwischen einem schnellen exponentiellen gleitenden Durchschnitt und einem langsamen exponentiellen gleitenden Durchschnitt des Preises ermittelt. Dann nimmt der OMACD dieses Ergebnis und wendet den gleichen Berechnungsprozess erneut an, um einen Momentum-Indikator zweiter Ordnung zu schaffen, wie ihn Händler nennen.

Die visuelle Anzeige besteht aus mehreren Komponenten. Die Hauptlinie des OMACD stellt die Differenz zwischen den schnellen und langsamen exponentiellen gleitenden Durchschnitten dar, die auf das ursprüngliche MACD-Histogramm angewendet werden. Die Signallinie ist eine geglättete Version der OMACD-Linie, die hilft, Trendänderungen zu erkennen. Das Histogramm zeigt die Differenz zwischen diesen beiden Linien, wobei grüne Balken auf eine Beschleunigung des Aufwärtsmomentums und rote Balken auf eine Beschleunigung des Abwärtsmomentums hinweisen. Wenn das Histogramm über Null kreuzt, deutet dies auf eine Verstärkung des Aufwärtsmomentums hin; ein Kreuz unter Null zeigt eine Verstärkung des Abwärtsmomentums an.

Was den OMACD besonders wertvoll macht, ist seine Fähigkeit, die Momentum-Beschleunigung und nicht nur die Momentum-Richtung zu erkennen. Er misst, wie schnell sich das Momentum verändert, und nicht nur, ob das Momentum positiv oder negativ ist. Diese Eigenschaft ermöglicht es Händlern, eine potenzielle Trenderschöpfung oder -verstärkung zu erkennen, bevor diese Veränderungen im Kursgeschehen offensichtlich werden. Der Indikator eignet sich hervorragend zum Erkennen von Divergenzen, bei denen das Momentum-Verhalten vom Kursverhalten abweicht, was oft auf bevorstehende Umkehrungen hinweist.

Händler verwenden OMACD in der Regel für die Festlegung von Ein- und Ausstiegspunkten, insbesondere in Kombination mit anderen technischen Analyseinstrumenten. Die Kreuzungen der Histogramme liefern klare visuelle Signale, während die Beziehung zwischen der OMACD-Linie und der Signallinie eine zusätzliche Bestätigung bietet. Da er schneller reagiert als der traditionelle MACD, eignet sich der OMACD besonders für den Handel mit kürzeren Zeitrahmen und für Scalping-Strategien, obwohl er bei richtiger Kalibrierung über alle Zeitrahmen hinweg wirksam bleibt.