El indicador Swing Failure Pattern es una herramienta excepcional diseñada para resaltar los Swing Failure Patterns (SFP) en su gráfico de negociación. Este patrón único emerge cuando importantes participantes del mercado impulsan la liquidez, lo que lo convierte en una señal potencial para los cambios de tendencia.

¿Cómo utilizar el indicador Swing Failure Pattern?

Los Swing Failure Patterns se producen cuando una mecha de vela rompe por encima o por debajo de un nivel de oscilación reciente, sólo para cerrar de nuevo dentro del nivel anterior. Este fenómeno se produce a menudo debido a importantes agentes del mercado que manipulan la liquidez para atraer a otros operadores. Detectar los SFP puede ayudar a los operadores a identificar posibles cambios en las tendencias del mercado.

En el gráfico, los SFP se destacan mediante etiquetas y líneas de mecha acentuadas, que los operadores pueden desactivar si lo desean.

Aumentar el periodo de "Oscilaciones" no cambiará el SFP, pero puede reducir la frecuencia de su detección.