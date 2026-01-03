Grafico New Candle x
- Indikatoren
- Rogerio De Freitas Francisco
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Prinzip der Funktionsweise
Der Indikator basiert auf den grundlegenden Kursdaten: Hoch, Tief und Schlusskurs, die in Form von Ganzkörperkerzen angeordnet sind.
Jede Kerze stellt visuell das Marktverhalten über einen bestimmten Zeitraum dar.
-
Wenn die Kerze bullisch ist, deutet dies auf Kaufdruck hin.
-
Wenn die Kerze bärisch ist, deutet dies auf Verkaufsdruck hin.
Die Größe des Kerzenkörpers zeigt die Stärke von Käufern oder Verkäufern an:
Größere Körper weisen auf eine stärkere Dynamik hin, während kleinere Körper einen schwächeren Druck anzeigen.
Darüber hinaus enthält der Indikator eine Stärkeanzeige, die in Pips oder in Prozent angezeigt wird, so dass der Benutzer klar erkennen kann, wie stark sich der Preis zugunsten der Käufer oder Verkäufer bewegt hat.
Produktvorteile
-
Einfach zu verstehen und zu verwenden
Klare visuelle Signale auf Basis von Kerzen, ohne komplexe Berechnungen.
-
Misst die tatsächliche Marktstärke
Zeigt, wer die Preisbewegung kontrolliert - Käufer oder Verkäufer - und wie stark diese Kontrolle ist.
-
Unterstützt eine bessere Entscheidungsfindung
Die Pip- oder Prozentanzeige hilft dabei festzustellen, ob eine Bewegung stark genug ist, um sich fortzusetzen, oder ob sie an Schwung verliert.
-
Vielseitig
Kann für verschiedene Vermögenswerte und Zeitrahmen verwendet werden und passt sich so an verschiedene Handelsstile an.
-
Reduziert das Marktrauschen
Durch die Konzentration auf Höchst-, Tiefst- und Schlusskurse filtert der Indikator irrelevante Bewegungen heraus und hebt hervor, was wirklich zählt.