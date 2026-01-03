Grafico New Candle x

Prinzip der Funktionsweise

Der Indikator basiert auf den grundlegenden Kursdaten: Hoch, Tief und Schlusskurs, die in Form von Ganzkörperkerzen angeordnet sind.

Jede Kerze stellt visuell das Marktverhalten über einen bestimmten Zeitraum dar.

Wenn die Kerze bullisch ist, deutet dies auf Kaufdruck hin.

Wenn die Kerze bärisch ist, deutet dies auf Verkaufsdruck hin.

Die Größe des Kerzenkörpers zeigt die Stärke von Käufern oder Verkäufern an:

Größere Körper weisen auf eine stärkere Dynamik hin, während kleinere Körper einen schwächeren Druck anzeigen.

Darüber hinaus enthält der Indikator eine Stärkeanzeige, die in Pips oder in Prozent angezeigt wird, so dass der Benutzer klar erkennen kann, wie stark sich der Preis zugunsten der Käufer oder Verkäufer bewegt hat.

Produktvorteile