Grafico New Candle x
- Indicadores
- Rogerio De Freitas Francisco
- Versão: 1.0
- Ativações: 5
Princípio de funcionamento
O indicador funciona a partir das informações básicas do preço: máxima, mínima e fechamento, organizadas no formato de candles com corpos cheios.
Cada candle representa visualmente o comportamento do mercado em um determinado período.
-
Quando o candle é de alta, ele indica predomínio da força compradora.
-
Quando o candle é de baixa, ele indica predomínio da força vendedora.
O tamanho do corpo do candle mostra a intensidade dessa força:
corpos maiores indicam movimentos mais fortes, enquanto corpos menores indicam menor pressão de compra ou venda.
Além disso, o indicador possui um medidor de força, que pode ser exibido em pips ou em percentual, permitindo ao usuário saber exatamente quanto o preço se deslocou em favor dos compradores ou vendedores.
Vantagens do produto
-
Fácil de entender e interpretar
A leitura visual é simples, baseada em candles claros e objetivos, sem cálculos complexos.
-
Mede a força real do mercado
Mostra quem está dominando o preço (compradores ou vendedores) e com qual intensidade.
-
Tomada de decisão mais segura
O medidor em pips ou percentual ajuda a avaliar se um movimento tem força suficiente para continuar ou se está perdendo impulso.
-
Versátil
Pode ser utilizado em diferentes ativos e períodos gráficos, adaptando-se ao estilo de cada trader.
-
Reduz ruídos do mercado
Ao focar em máxima, mínima e fechamento, o indicador filtra movimentos irrelevantes e destaca apenas o que realmente importa.