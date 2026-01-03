Grafico New Candle x

Princípio de funcionamento

O indicador funciona a partir das informações básicas do preço: máxima, mínima e fechamento, organizadas no formato de candles com corpos cheios.

Cada candle representa visualmente o comportamento do mercado em um determinado período.

Quando o candle é de alta, ele indica predomínio da força compradora .

Quando o candle é de baixa, ele indica predomínio da força vendedora.

O tamanho do corpo do candle mostra a intensidade dessa força:

corpos maiores indicam movimentos mais fortes, enquanto corpos menores indicam menor pressão de compra ou venda.

Além disso, o indicador possui um medidor de força, que pode ser exibido em pips ou em percentual, permitindo ao usuário saber exatamente quanto o preço se deslocou em favor dos compradores ou vendedores.

Vantagens do produto