Grafico New Candle x

Princípio de funcionamento

O indicador funciona a partir das informações básicas do preço: máxima, mínima e fechamento, organizadas no formato de candles com corpos cheios.
Cada candle representa visualmente o comportamento do mercado em um determinado período.

  • Quando o candle é de alta, ele indica predomínio da força compradora.

  • Quando o candle é de baixa, ele indica predomínio da força vendedora.

O tamanho do corpo do candle mostra a intensidade dessa força:
corpos maiores indicam movimentos mais fortes, enquanto corpos menores indicam menor pressão de compra ou venda.

Além disso, o indicador possui um medidor de força, que pode ser exibido em pips ou em percentual, permitindo ao usuário saber exatamente quanto o preço se deslocou em favor dos compradores ou vendedores.

Vantagens do produto

  • Fácil de entender e interpretar
    A leitura visual é simples, baseada em candles claros e objetivos, sem cálculos complexos.

  • Mede a força real do mercado
    Mostra quem está dominando o preço (compradores ou vendedores) e com qual intensidade.

  • Tomada de decisão mais segura
    O medidor em pips ou percentual ajuda a avaliar se um movimento tem força suficiente para continuar ou se está perdendo impulso.

  • Versátil
    Pode ser utilizado em diferentes ativos e períodos gráficos, adaptando-se ao estilo de cada trader.

  • Reduz ruídos do mercado
    Ao focar em máxima, mínima e fechamento, o indicador filtra movimentos irrelevantes e destaca apenas o que realmente importa.


