Grafico New Candle x
- Indicadores
- Rogerio De Freitas Francisco
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Principio de funcionamiento
El indicador se basa en los datos básicos del precio: máximo, mínimo y cierre, organizados en forma de velas de cuerpo entero.
Cada vela representa visualmente el comportamiento del mercado durante un periodo determinado.
-
Cuando la vela es alcista, indica presión compradora.
-
Cuando la vela es bajista, indica presión vendedora.
El tamaño del cuerpo de la vela muestra la fuerza de los compradores o vendedores:
cuerpos más grandes indican un impulso más fuerte, mientras que los cuerpos más pequeños indican una presión más débil.
Además, el indicador incluye un medidor de fuerza, que se muestra en pips o en porcentaje, lo que permite al usuario ver claramente cuánto se ha movido el precio a favor de los compradores o de los vendedores.
Ventajas del producto
-
Fácil de entender y utilizar
Señales visuales claras basadas en velas, sin cálculos complejos.
-
Mide la fuerza real del mercado
Muestra quién tiene el control de la acción del precio -compradores o vendedores- y cómo de fuerte es ese control.
-
Ayuda a tomar mejores decisiones
El medidor de pips o porcentajes ayuda a determinar si un movimiento tiene suficiente fuerza para continuar o está perdiendo impulso.
-
Versátil
Puede utilizarse en diferentes activos y plazos, adaptándose a diversos estilos de negociación.
-
Reduce el ruido del mercado
Al centrarse en los precios máximo, mínimo y de cierre, el indicador filtra los movimientos irrelevantes y destaca lo que realmente importa.