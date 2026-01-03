Grafico New Candle x

Principio de funcionamiento

El indicador se basa en los datos básicos del precio: máximo, mínimo y cierre, organizados en forma de velas de cuerpo entero.

Cada vela representa visualmente el comportamiento del mercado durante un periodo determinado.

Cuando la vela es alcista, indica presión compradora .

Cuando la vela es bajista, indica presión vendedora.

El tamaño del cuerpo de la vela muestra la fuerza de los compradores o vendedores:

cuerpos más grandes indican un impulso más fuerte, mientras que los cuerpos más pequeños indican una presión más débil.

Además, el indicador incluye un medidor de fuerza, que se muestra en pips o en porcentaje, lo que permite al usuario ver claramente cuánto se ha movido el precio a favor de los compradores o de los vendedores.

Ventajas del producto