Ignition Candle Guard ist ein visueller Indikator für MetaTrader 5, der Kerzen mit übermäßiger Bewegung im Verhältnis zum ATR identifiziert.





Der Indikator hebt Kerzen hervor, deren Spanne (High–Low) ein konfigurierbares Vielfaches des ATR überschreitet, und hilft Tradern, verspätete Einstiege nach starken Kursbewegungen zu vermeiden.





Dieser Indikator erzeugt keine Kauf- oder Verkaufssignale, repaintet nicht und führt keine automatischen Trades aus.

Er fungiert als visueller Risikofilter und kann mit jeder Strategie, jedem Markt und jedem Zeitrahmen verwendet werden.





Ideal für Anfänger und fortgeschrittene Trader, die mehr Disziplin und emotionale Kontrolle bei der Analyse anstreben.



