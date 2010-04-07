Sweat Spot

Este Indicador de Niveles Trimestrales para MQL5 es una sofisticada herramienta de análisis técnico diseñada para capitalizar los "Niveles Psicológicos" o "Números Redondos" en los mercados financieros. Funciona según el principio de que el flujo de órdenes institucionales, los stop-loss y los objetivos de toma de beneficios tienden a agruparse en intervalos matemáticos específicos, concretamente en los números enteros(00), los puntos medios(50) y los cuartos de punto(25 y 75).

Al dividir la acción del precio en estos cuatro cuadrantes distintos, el indicador proporciona un marco claro para identificar zonas de soporte y resistencia de alta probabilidad. Las grandes instituciones y los algoritmos de negociación de alta frecuencia suelen tratar estos niveles como puntos de decisión; por lo tanto, el indicador ayuda a los operadores minoristas a visualizar dónde es probable que el "dinero inteligente" interactúe con el mercado.

Versatilidad técnica y personalización

A diferencia de las herramientas de cuadrícula estándar, este indicador es totalmente dinámico y altamente personalizable:

  • Jerarquía visual: Los usuarios pueden asignar colores, anchos y estilos de línea únicos (sólido, discontinuo o punteado) a cada subnivel. Esto permite una distinción visual inmediata entre un "Nivel Mayor" (por ejemplo, una línea roja gruesa a 1,1000) y un "Nivel Menor" (por ejemplo, una línea gris punteada fina a 1,1025).

  • Precisión matemática: El indicador utiliza una lógica de "anclaje" que detecta automáticamente el precio actual y proyecta la cuadrícula tanto por encima como por debajo del valor de mercado actual. Tiene en cuenta los formatos de dígitos específicos de cada broker (3 y 5 dígitos), garantizando que la conversión pip-precio siga siendo precisa en Forex, Oro e Índices.

  • Flexibilidad estratégica: Los operadores pueden utilizar estos niveles para desencadenar entradas precisas (comprando un rebote en el nivel 25) o como puntos de salida lógicos (apuntando al nivel 00).

En definitiva, este indicador transforma un gráfico de precios caótico en un entorno estructurado, reduciendo la operativa emocional al proporcionar niveles de interés objetivos y predefinidos que permanecen constantes independientemente de la volatilidad del mercado.

Productos recomendados
Visual Momentum Flow Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Indicador Visual de Flujo de Momento: Descifre la verdadera intención del mercado ¿Está cansado de los indicadores que sólo funcionan en mercados con tendencia y le confunden durante las consolidaciones? ¿Le cuesta distinguir entre una auténtica ruptura del impulso y un movimiento en falso dentro de un mercado oscilante? El indicador Visual Momentum Flow es la solución. Esta herramienta meticulosamente diseñada no se limita a seguir tendencias, sino que interpreta el carácter mismo del mercado,
Moving average of Accumulation Distribution
Si Lang Luong
Indicadores
En el dinámico mundo de los mercados financieros, adelantarse a los acontecimientos es primordial. Los operadores e inversores necesitan herramientas sofisticadas para analizar las tendencias del mercado, tomar decisiones con conocimiento de causa y optimizar sus estrategias. Presentamos el Indicador de Media Móvil de Acumulación/Distribución (MAAD), una potente herramienta diseñada para proporcionar señales perspicaces para navegar por las complejidades del panorama financiero. Características
Dragon Ultra
Dang Cong Duong
5 (1)
Asesores Expertos
Al principio, me dediqué completamente al desarrollo del Dragon Ultra Expert Advisor. Está diseñado para crear un sistema de cuadrícula inteligente capaz de operar a favor y en contra de la tendencia. Dragon Ultra combina técnicas de bloqueo con métodos de recuperación parcial de pérdidas, formando un motor de trading equilibrado y resistente. El sistema continúa evolucionando mediante actualizaciones constantes. Ventajas de Dragon Ultra: Sistema de recuperación inteligente basado en la cuadrícu
RSI con Bollinger Bands
Antonello Belgrano
Indicadores
Indicador RSI con Bandas de Bollinger: Maximice su tasa de ganancias con precisión y estrategias de trading avanzadas Lleve sus operaciones al siguiente nivel con el Indicador RSI combinado con las Bandas de Bollinger. Personalice el periodo del RSI, la media móvil de la banda y la desviación para adaptar el indicador a sus estrategias únicas. Si lo desea, también ofrecemos la posibilidad de personalizar o crear indicadores a medida para satisfacer mejor sus necesidades de negociación.
Advanced 4xZeovo MT5 Indicator
Muhammad Ismail
Indicadores
4xZeovo MT5 Indicador Avanzado (MetaTrader 5) Descripción del producto 4xZeovo es un potente sistema de indicadores de trading que monitoriza los mercados financieros 24/7. Metatrader5 herramienta diseñada para encontrar las mejores oportunidades de compra / venta y notifica al usuario . Hacer la vida más fácil para los comerciantes en ayudar con las dos decisiones más difíciles con el uso de indicadores avanzados de comercio innovadora con el objetivo de animar a los usuarios a mantener las pos
High Low Trend for MT5
Zhi Xian Hou
Indicadores
Introducción del indicador: El indicador dibuja la línea de tendencia y el histograma, tiene un pequeño retraso en el precio y no tiene funciones futuras, las señales no se desviarán. Cuando el mercado está bajo oscilaciones entre áreas, si el indicador aparece histograma rojo y verde, esta es una zona de precio bajo, si el indicador aparece histograma magenta y amarillo, esta es una zona de precio alto. También se puede utilizar para analizar la tendencia del mercado según la zona de precio a
FREE
Stargogs Spike Catcher
Lorenzo Edward Beukes
4.5 (8)
Indicadores
Stargogs Spike Catcher V4.0 Este indicador se desarrolla para ordeñar los índices BOOM y CRASH . Ahora también funciona en weltrade para los índices PAIN y GAIN. Envíeme Mensaje si usted necesita cualquier ayuda con el indicador. ECHA UN VISTAZO A LA STARGOGS SPIKE CATCHER EA/ROBOT V3: HAGA CLIC AQUÍTAMBIÉN ECHA UN VISTAZO A LA SEGUNDA A NONEFX SPIKE CATCHER: HAGA CLIC AQUÍ STARGOGS SPIKE CATCHER V4.0 ¡QUE ES NUEVO! Marca Nueva Estrategia. Este es el indicador que necesita para 2025. Nuevo filt
Extreme Trend
Jiun Myin Ong
5 (4)
Indicadores
Basado en el Indicador de Tendencia Extrema en Trading View convertido para MT5. El uso del indicador es libre, pero si desea que el código fuente, usted puede comprar el código fuente por mensajería me. Extreme Trend es un indicador que identifica cuando una nueva tendencia se está formando y crea una señal de trading. Este indicador se puede utilizar para muchos mercados, forex, oro, etc. Si tienes alguna pregunta o quieres crear un EA usando este indicador, puedes enviarme un mensaje.
FREE
Historical Memory
Marat Sultanov
3.33 (3)
Indicadores
Indicador-pronosticador. Es bastante cómodo como un ayudante, actúa como punto de referencia en cuanto al carácter futuro del movimiento del precio. El pronóstico se realiza usando el método de la búsqueda de una parte más similar (en adelante, patrón) en el historial. El indicador se dibuja en forma de una línea que muestra el resultado del cambio de los precios del cierre de las barras. En los ajustes del indicador se puede ajustar la profundidad del historial, número de barras que se someten
FREE
Fractal Advanced MT5
Siarhei Vashchylka
5 (6)
Indicadores
Fractal Advanced - muestra los indicadores Fractal y Alligator en el gráfico de precios. Dispone de amplias opciones de configuración y personalización. También está equipado con alertas y un sistema de teclas de acceso rápido. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Ventajas 1. El indicador no llena todo el gráfico de fractales, sino que permite mostrar sólo las señales relevantes. 2. El número de fractales se ajusta desplazando el ratón mientras se mantiene pulsada la tec
Trendline Targets Dashboard MT5
Prime Horizon
Indicadores
Trendline Targets Dashboard MT5 Trendline Targets Dashboard MT5 es un indicador para MetaTrader 5 que muestra un plan de trading visual completo: señal , Entrada (Entry) , Stop Loss y Take Profits calculados automáticamente en múltiplos de R (riesgo). Este indicador no ejecuta órdenes. Es una herramienta de análisis y gestión visual, no un robot de trading. Oferta de lanzamiento: Por cada compra, tienes derecho a 1 indicador de regalo a elegir de mi perfil de MQL5. Excepción: El bono no se apli
Market Profiles Linear United
Andrei Novichkov
Indicadores
Información básica. Para realizar su trabajo, el indicador toma datos sobre volúmenes de un marco temporal inferior, construye Perfiles de Mercado para un marco temporal superior y un histograma para el marco temporal actual. El indicador comienza en varias etapas. En este caso, aparecen mensajes como: "Build Source & Target TF. Step: ..." . El proceso puede acelerarse cambiando el parámetro de entrada Milisegundos entre pasos - la velocidad de inicialización. El valor final de este parámetro es
Cosmic Scalper
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
Cosmic Scalper - MT5 Un motor de impulso multicapa diseñado para seguir los cambios de volatilidad a corto, medio y largo plazo. Traza tres pares de líneas de tendencia dinámicas: Cosmic Pulses (deriva alcista) y Nebula Surges (deriva bajista). Estas líneas se ajustan utilizando rangos cuánticos basados en ATR, escaneos galácticos de máximos y mínimos y filtrado de tendencia. Cuando las condiciones de fuerza se alinean, el indicador imprime puntos Nova Buy o Supernova Sell , teniendo en cuenta
ROMAN5 Time Breakout Indicator Free
Anton Nel
4.7 (10)
Indicadores
El indicador ROMAN5 Time Breakout traza automáticamente los bloques de la ruptura del soporte o resistencia. Permite al usuario elegir la dirección de la operación. Esta utilidad también tiene incorporada la función del aviso sonoro cuando aparece una nueva señal. Aparte, está disponible la función de avisos vía e-mail. Su dirección del e-mail, así como los parámetros del servidor SMTP tienen que estar indicados en los ajustes del terminal MetaTrader 5 (la pestaña "Correo electrónico"). Flecha a
FREE
Urgently mt5
Tatiana Savkevych
Indicadores
El indicador Urgently está diseñado para determinar rápidamente la situación del mercado, reflejar su estado y señalar niveles rentables para la apertura de operaciones. Las condiciones del mercado cambian con bastante rapidez, lo que requiere una calibración constante de las estrategias de negociación. Se recomienda su uso junto con cualquiera de los osciladores. El indicador de tendencia del mercado de divisas Urgently muestra la dirección de la tendencia y los puntos de entrada. Suaviza las f
Visual Adaptive Momentum Flow Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Indicador Visual Adaptativo de Flujo de Momento Obtenga una visión más clara del impulso del mercado con el indicador Visual Adaptive Momentum Flow. Esta poderosa herramienta está diseñada para proporcionar a los operadores una ventaja distintiva al ir más allá de las limitaciones de las medias móviles estándar. Ofrece una forma sofisticada, pero intuitiva, de identificar la dirección de la tendencia, la fuerza y los puntos precisos de entrada y salida, ayudándole a operar con mayor confianza.
Buyer Seller Balance Analyzer
Oleksandr Sheyko
Indicadores
Buyer Seller Balance Analyzer ofrece una visión completa de la fuerza de compradores y vendedores en múltiples marcos temporales. Componentes principales: Tabla Buyer/Seller Balance Muestra la proporción de compradores y vendedores Cubre marcos temporales desde M1 hasta MN1 Valores codificados por colores (verde = compradores, rojo = vendedores) Métricas clave: Buyers (%) – Porcentaje de compradores Sellers (%) – Porcentaje de vendedores ️ Balance – Diferencia entre co
Micro MACD
Aleksandr Goryachev
Indicadores
MACD ******************** MACD para la plataforma de gráficos Micro seconds. ********************* El segundo gráfico aumentará la precisión de sus entradas y salidas en un orden de magnitud. El segundo periodo , en un formato familiar, le permitirá ver lo que antes estaba oculto. Los indicadores gratuitos completarán el cuadro visual, que, juntos, llevarán sus operaciones a un nuevo nivel. Ideal tanto para scalpers como para traders intradía. Indicador MACD para la plataforma Micro. Parámetros
FREE
Haven Bar Replay
Maksim Tarutin
Indicadores
Haven Bar Replay — Su Simulador Personal de Trading Presentamos   Haven Bar Replay   – un simulador profesional para el trading manual y pruebas de estrategias. Esta herramienta transforma su gráfico de MT5 en un reproductor histórico, permitiéndole vivir meses de movimientos del mercado en solo unos minutos. Vea mis otros productos ->  AQUÍ . ¿Quiere aprender a operar de manera rentable pero no está dispuesto a esperar horas para que se formen los patrones? Esta herramienta está diseñada para
FREE
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Asesores Expertos
NUEVA PROMO: Sólo unos pocos ejemplares disponibles a 349$. Próximo precio: 449$. ¡ Asegúrese de consultar nuestro " Ultimate EA combo package " en nuestro blog promocional ! Gecko ejecuta una estrategia simple, pero muy eficaz y probada. Busca importantes niveles recientes de soporte y resistencia y operará las rupturas . Se trata de un sistema de trading "real", lo que significa que utilizará un SL para proteger la cuenta. También significa que no utilizará ninguna técnica peligrosa como mart
Red Zone Monitor
Tatsuya Otani
Indicadores
Monitor de ZONA ROJA Monitor de Riesgo de Corte de Pérdidas y Punto de Equilibrio para Operadores de Promedio (MT5) RED ZONE Monitor es un indicador de gestión de riesgo para operadores que utilizan promediando, escalando o múltiples posiciones abiertas . Muestra visualmente: La zona de riesgo de corte de pérdidas (liquidación) El precio de equilibrio En función de las posiciones abiertas, los lotes y las condiciones de margen actuales Este indicador no proporciona señales de entrada. No promet
Visual Oceans Gate Stochastic Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
¡Bienvenido al indicador estocástico Ocean's Gate! Nota: Este indicador no está optimizado por defecto - ¡ha sido creado para que usted lo ajuste y optimice en base a su estilo único de trading! Sumérjase en la toma de decisiones precisas con esta herramienta de negociación avanzada que aprovecha el poder del oscilador estocástico. El indicador estocástico Ocean's Gate no sólo visualiza las condiciones de sobrecompra y sobreventa, sino que también identifica los cruces críticos, lo que le permi
Silver Zebra Trading System
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Silver Zebra Trading System - Descubra el impulso del mercado Descubra una nueva y potente forma de visualizar las tendencias y el impulso del mercado con Silver Zebra Trading System. Este indicador único de MetaTrader 5 está diseñado para proporcionarle una comprensión clara e inmediata de la dinámica del mercado, ayudándole a tomar decisiones comerciales más informadas. Por sólo 30 $, puede añadir esta herramienta indispensable a su arsenal comercial. ¿Qué es el Sistema de Trading Silver Zebr
Matrix Series Trends
Sathya Prasath R
Indicadores
El indicador "Matrix Series" es una herramienta de análisis técnico diseñada para identificar posibles zonas de soporte y resistencia mediante la visualización de las condiciones de sobrecompra/sobreventa y la dirección de la tendencia utilizando una combinación de datos de precios y parámetros personalizables, incorporando el Commodity Channel Index (CCI) para resaltar posibles puntos de reversión dentro del mercado. Principales características del indicador Matrix Series: Zonas dinámicas : Ca
FREE
LineaMMSuavizado
Cesar Juan Flores Navarro
Indicadores
Se considera la secuencia de la serie Fibonacci (2,3,5,8,13) que sera multiplicado por un periodo (11 o 33 o 70 etc.), de las 5 lineas se sacara una sola que sera contendrá el máximo y mínimo de las 5, a esta linea se le aplicara un suavizador de 3....y a esta linea suavizada se le volverá a aplicar un suavizador de 3. obteniéndose 2 lineas suavizadas. A simple vista se ve las intersecciones que hacen las lineas que pueden ser usadas para comprar o vender. Cambien se puede usar con apoyo de otro
VR Grid Mt5
Vladimir Pastushak
3.25 (8)
Indicadores
El indicador VR Grid está diseñado para crear una cuadrícula gráfica con configuraciones definidas por el usuario. A diferencia de la cuadrícula estándar , VR Grid se utiliza para construir niveles circulares . Dependiendo de la elección del usuario, el paso entre los niveles de ronda puede ser arbitrario. Además, a diferencia de otros indicadores y utilidades, VR Grid mantiene la posición de la grilla incluso cuando cambia el período de tiempo o se reinicia el terminal. Las configuraciones, arc
FREE
Trend pointer mt5
Andrey Kozak
Indicadores
Un indicador para determinar con precisión los puntos de reversión de precios en todos los marcos de tiempo y todos los pares de divisas. Con la ayuda del análisis técnico del mercado y modelos matemáticos de diagnóstico, este indicador determina los puntos de reversión del precio y la dirección de la tendencia actual con gran eficiencia. El indicador muestra esta información en el gráfico en forma de flechas y líneas. Las flechas muestran los puntos de inversión de la tendencia y las líneas mu
Signal Strike
Murtadha Majid Jeyad Al-Khuzaie
Indicadores
Signal Strike es un indicador de trading profesional diseñado para MetaTrader 5 que proporciona señales de entrada claras y de alta confianza directamente en su gráfico. Construido con una lógica avanzada que combina tendencia, impulso, volatilidad y confirmación de volumen, esta herramienta ayuda a los operadores a identificar oportunidades precisas de COMPRA y VENTA con confianza. A diferencia de los indicadores genéricos, Signal Strike está diseñado para filtrar las velas de indecisión y la
ICT Supply and Demand Zones Identifier
Kee Huang Tan
Indicadores
Este indicador ayuda a trazar zonas de oferta y demanda basadas en los conceptos de las TIC. Los operadores pueden personalizar el color de las zonas de oferta y demanda. Por defecto, la demanda es roja y la oferta azul. La forma recomendada de operar por ICT es comprar en la zona de demanda y vender en la zona de oferta. No olvide tener en cuenta otras confluencias a la hora de operar. Tenga en cuenta que es posible que las zonas de oferta y demanda se solapen. En tales casos, recomendaría abst
FREE
Clean Fractal Pro MT5
Freddy Amado Soto Javier
Indicadores
Título del producto Clean Fractal Pro: señales fractales de alta convicción para índices y acciones (MQL5)   Lema corto (para miniatura y encabezado) Menos señales. Mayor precisión. Cero ruido. Diseñado para H4: tu GPS para trading.   Descripción completa del producto Clean Fractal Pro   es un indicador MQL5 premium diseñado para traders que valoran   la calidad sobre la cantidad   ,   la claridad sobre el desorden   y   la ejecución sobre el ruido   . A diferencia de las herramientas
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Señales de entrada basadas en fuerza para cualquier mercado Power Candles lleva el análisis de fuerza probado de Stein Investments directamente a tu gráfico de precios. En lugar de reaccionar únicamente al precio, cada vela se colorea según la fuerza real del mercado, lo que permite identificar al instante acumulaciones de momentum, aceleraciones de fuerza y transiciones limpias de tendencia. Una sola lógica para todos los mercados Power Candles funciona automáticamente en todos
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
5 (6)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (33)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloquee el poder del comercio de tendencias con el indicador Trend Screener: ¡su solución definitiva para el comercio de tendencias impulsada por lógica difusa y un sistema multidivisa!Mejore su comercio de tendencias con Trend Screener, el revolucionario indicador de tendencias impulsado por lógica difusa. Es un poderoso indicador de seguimiento de tendencias que combina más de 13 herramientas y funciones premium y 3 estrategias comerciales, lo que lo convierte en una opción versátil para co
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisión inteligente de stop-loss directamente en tu gráfico Descripción general Smart Stop Indicator es la solución diseñada para traders que desean colocar su stop-loss de forma clara y metódica, sin adivinar ni depender de la intuición. Esta herramienta combina lógica clásica de acción del precio (máximos más altos, mínimos más bajos) con reconocimiento moderno de rupturas para identificar dónde debe estar realmente el siguiente nivel lógico de stop. Ya sea en tenden
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indicadores
FX Levels: Zonas de Soporte y Resistencia con Precisión Excepcional para Todos los Mercados Resumen Rápido ¿Busca una manera confiable de identificar niveles de soporte y resistencia en cualquier mercado — ya sean divisas, índices, acciones o materias primas? FX Levels combina el método tradicional “Lighthouse” con un enfoque dinámico vanguardista, ofreciendo una precisión casi universal. Gracias a nuestra experiencia real con brokers y a las actualizaciones automáticas diarias más las de tiem
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubre perspectivas de mercado para índices, materias primas, criptomonedas y forex Descripción general IX Power es una herramienta versátil diseñada para analizar la fortaleza de índices, materias primas, criptomonedas y símbolos de forex. Mientras que FX Power ofrece la máxima precisión para pares de divisas mediante el uso de datos de todos los pares disponibles, IX Power se centra exclusivamente en los datos del mercado del símbolo subyacente. Esto convierte a IX Power en una e
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indicadores
Matriz de dominancia de SynaptixQuant: Extracción del estado del mercado de nivel institucional Diseñada para operadores que necesitan una visión basada en datos del comportamiento del mercado más allá de los indicadores superficiales. La matriz de dominancia de Synaptix Quant (SQ) no es una visualización convencional de la fortaleza de las divisas. Detrás de su interfaz intencionadamente simplificada se esconde una sofisticada arquitectura analítica diseñada para cuantificar las condiciones de
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Precio real es de 80 $ - 45% de descuento (Es 45 $ ahora) ¡Póngase en contacto conmigo para el indicador de bonificación adicional, la instrucción o cualquier pregunta! - Actualización gratuita de por vida - No repintar - Producto relacionado: Gann Gold EA - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. Ventajas de M1 Scalper Pro Rentabilidad: M1 Scalper Pro es altamente rentable con una
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
Meravith Auto es una versión automatizada del sistema de trading Meravith. El indicador consiste en una línea de tendencia que cambia de color. Cuando es alcista es verde y cuando es bajista es roja. Esta es la línea de soporte de la tendencia. Una línea de liquidez, donde el volumen alcista es igual al volumen bajista. Una línea de desviación alcista triple. Una línea de desviación bajista triple. Puntos morados y azules que indican alto volumen. El punto morado indica un volumen superior al v
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indicadores
Gold Entry Sniper – Panel Profesional ATR Multitemporal para Scalping y Swing Trading en Oro Gold Entry Sniper es un indicador avanzado para MetaTrader 5 diseñado para dar señales de compra/venta precisas en XAUUSD y otros símbolos, usando lógica de Trailing Stop ATR y análisis multitemporal . Ideal para scalpers y traders de medio plazo. Características y Ventajas Clave Análisis Multitemporal – Visualiza la tendencia en M1, M5, M15 en un solo panel. Trailing Stop Basado en ATR – Ajuste dinámico
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indicadores
El indicador ACB Breakout Arrows proporciona una señal de entrada crucial en el mercado al detectar un patrón especial de ruptura. El indicador escanea constantemente el gráfico en busca de un impulso estable en una dirección y proporciona una señal precisa justo antes del movimiento principal. Obtén el escáner de múltiples símbolos y múltiples marcos de tiempo desde aquí - Escáner para ACB Breakout Arrows MT5 Características clave El indicador proporciona niveles de Stop Loss y Take Profit. I
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (2)
Indicadores
Super Signal – Skyblade Edition Sistema profesional de señales de tendencia sin repintado / sin retraso con una tasa de éxito excepcional | Para MT4 / MT5 Características principales: Super Signal – Skyblade Edition es un sistema de señales inteligente diseñado específicamente para el trading de tendencias. Utiliza un mecanismo de filtrado de múltiples capas para detectar únicamente movimientos direccionales fuertes respaldados por un impulso real. Este sistema   no intenta predecir los máximo
Atbot
Zaha Feiz
4.62 (55)
Indicadores
AtBot: Cómo funciona y cómo usarlo ### Cómo funciona El indicador "AtBot" para la plataforma MT5 genera señales de compra y venta utilizando una combinación de herramientas de análisis técnico. Integra la Media Móvil Simple (SMA), la Media Móvil Exponencial (EMA) y el índice de Rango Verdadero Promedio (ATR) para identificar oportunidades de trading. Además, puede utilizar velas Heikin Ashi para mejorar la precisión de las señales. Deja una reseña después de la compra y recibe un regalo especia
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
TPSproTrend PRO identifica el momento en que el mercado realmente cambia de dirección y forma un punto de entrada al comienzo del movimiento. Se entra al mercado cuando el precio apenas empieza a moverse, y no después de que el movimiento ya se haya producido.   Indicador       No redibuja señales y muestra automáticamente puntos de entrada, Stop Loss y Take Profit, lo que hace que el trading sea claro, visual y estructurado. INSTRUCCIONES RUS   -   VERSIÓN MT4 Principales ventajas Señales sin
Volatility Master MT5
INTRAQUOTES
Indicadores
Volatility Master para MetaTrader es una herramienta de tablero en tiempo real que escanea hasta 56 símbolos utilizando hasta 2 tableros flexibles en diferentes gráficos para identificar mercados de alta volatilidad y tendencia al instante. Con señales claras alcistas/bajistas, alertas personalizables y una interfaz fácil de usar, le ayuda a evitar condiciones de rango limitado y a centrarse en operaciones de alta probabilidad. La claridad genera confianza. Opere con confianza y proteja su capit
Elliott Wave Trend MT5
Young Ho Seo
4 (4)
Indicadores
Elliott Wave Trend fue diseñado para el conteo científico de ondas. Esta herramienta se centra en deshacerse de la vaguedad de la clásica Elliott Wave Counting utilizando la pauta de la plantilla y el enfoque patrón. Para ello, en primer lugar, Elliott Wave Trend ofrece la plantilla para el recuento de ondas. En segundo lugar, ofrece la puntuación estructural de la onda para ayudar a identificar la formación de la onda precisa. Ofrece tanto la puntuación estructural de la onda impulsiva como la
Otros productos de este autor
FDOM First day of a Month High Low
Evaldas Jakas
Indicadores
Para aquellos que necesitan niveles de un primer día de un mes totalmente codificado con Grok AI Ajustes estándar: * ancho de línea * Lvl's históricos * colores de línea / tipo *************************************************************************************** Inspirado por trader, para utilizar estos niveles, pero quería marcar estos niveles rápido y no perder mi tiempo en dibujarlos.
FREE
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario