Apex Compliant Trader

Apex Compliant Trader - MT5 EA
Automatisierter Buy-Stop Scalper mit Risikomanagement & Trailing Präzision

Beschreibung:
Apex Compliant Trader ist ein vollautomatischer MT5 Expert Advisor, der für den aggressiven, aber kontrollierten Buy-Stop-Handel auf dem Forex-Markt entwickelt wurde. Er ist für Netting-Konten optimiert und konzentriert sich ausschließlich auf Kaufgelegenheiten - es werden keine Verkaufstrades ausgeführt.

Hauptmerkmale:

  • Kauf-Stopp-Skalierung: Platziert Kauf-Stopp-Aufträge und verfolgt sie abwärts in Richtung des Preises, um sicherzustellen, dass Trades effizient ausgelöst werden.

  • Manuelle Lot-Kontrolle: Die Benutzer können die Losgröße manuell festlegen und haben so die vollständige Kontrolle über das Risiko pro Handel.

  • Max Trades-Kontrolle: Begrenzen Sie die Anzahl der gleichzeitigen Trades, um ein übermäßiges Risiko zu vermeiden.

  • Gewinnmitnahme-Management: Jeder Handel verwendet einen festen TP (Standardwert $9,8), um kleine, beständige Gewinne zu erzielen.

  • Trailing Buy-Stop: Aufträge werden nur nach unten und nie nach oben nachgezogen, so dass die Stops näher an den Preis heranrücken, ohne Ihren PC zu verlangsamen oder eine Backtest-Verzögerung zu verursachen.

  • Notausstieg aus der Marge: Schließt automatisch alle Trades, wenn die Kontomarge unter einen bestimmten Schwellenwert fällt.

  • Broker-Safe-Konformität: Berücksichtigt Broker-Stops und Freeze-Levels vollständig, um ungültige Änderungen zu vermeiden.

  • Kontrolle des Freitagshandels: Option zum Zulassen oder Sperren des Handels an Freitagen.

  • Leichtgewichtig & Effizient: Optimiert für schnelles Backtesting mit Hunderten von Trades pro Jahr ohne CPU-Belastung.

  • Magische Zahl & Multi-Symbol-fähig: Kann auf mehreren Charts ohne Konflikte ausgeführt werden.

Empfohlene Einstellungen:

  • Funktioniert am besten auf XAUUSD M15, kann aber auch an andere Paare angepasst werden.

  • Ersteinlage: $150+ zum Testen, skalierbar je nach Risikotoleranz des Benutzers.

  • Backtesting bewährt: 1-Jahres-Backtests mit 92% Datenqualität, über 1.200 Trades und starken Netto/Brutto-Gewinn-Verhältnissen.

Wichtige Hinweise:

  • Nur Kaufgeschäfte; es werden keine Verkaufstransaktionen platziert.

  • Die Trailing-Buy-Stop-Logik stellt sicher, dass sich die Trades näher am Markt bewegen, um eine höhere Trigger-Effizienz zu erreichen.

  • Die manuelle Lot-Kontrolle hilft, eine übermäßige Skalierung zu verhindern.

  • Haftungsausschluss: Die Backtest-Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Der Handel ist mit Risiken verbunden, und die Benutzer sollten verantwortungsvoll mit den Risiken umgehen.


