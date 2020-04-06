Apex Compliant Trader
- Experten
- Johannes Michael Hattingh
- Version: 1.2
- Aktivierungen: 5
Apex Compliant Trader - MT5 EA
Automatisierter Buy-Stop Scalper mit Risikomanagement & Trailing Präzision
Beschreibung:
Apex Compliant Trader ist ein vollautomatischer MT5 Expert Advisor, der für den aggressiven, aber kontrollierten Buy-Stop-Handel auf dem Forex-Markt entwickelt wurde. Er ist für Netting-Konten optimiert und konzentriert sich ausschließlich auf Kaufgelegenheiten - es werden keine Verkaufstrades ausgeführt.
Hauptmerkmale:
Kauf-Stopp-Skalierung: Platziert Kauf-Stopp-Aufträge und verfolgt sie abwärts in Richtung des Preises, um sicherzustellen, dass Trades effizient ausgelöst werden.
Manuelle Lot-Kontrolle: Die Benutzer können die Losgröße manuell festlegen und haben so die vollständige Kontrolle über das Risiko pro Handel.
Max Trades-Kontrolle: Begrenzen Sie die Anzahl der gleichzeitigen Trades, um ein übermäßiges Risiko zu vermeiden.
Gewinnmitnahme-Management: Jeder Handel verwendet einen festen TP (Standardwert $9,8), um kleine, beständige Gewinne zu erzielen.
Trailing Buy-Stop: Aufträge werden nur nach unten und nie nach oben nachgezogen, so dass die Stops näher an den Preis heranrücken, ohne Ihren PC zu verlangsamen oder eine Backtest-Verzögerung zu verursachen.
Notausstieg aus der Marge: Schließt automatisch alle Trades, wenn die Kontomarge unter einen bestimmten Schwellenwert fällt.
Broker-Safe-Konformität: Berücksichtigt Broker-Stops und Freeze-Levels vollständig, um ungültige Änderungen zu vermeiden.
Kontrolle des Freitagshandels: Option zum Zulassen oder Sperren des Handels an Freitagen.
Leichtgewichtig & Effizient: Optimiert für schnelles Backtesting mit Hunderten von Trades pro Jahr ohne CPU-Belastung.
Magische Zahl & Multi-Symbol-fähig: Kann auf mehreren Charts ohne Konflikte ausgeführt werden.
Empfohlene Einstellungen:
Funktioniert am besten auf XAUUSD M15, kann aber auch an andere Paare angepasst werden.
Ersteinlage: $150+ zum Testen, skalierbar je nach Risikotoleranz des Benutzers.
Backtesting bewährt: 1-Jahres-Backtests mit 92% Datenqualität, über 1.200 Trades und starken Netto/Brutto-Gewinn-Verhältnissen.
Wichtige Hinweise:
Nur Kaufgeschäfte; es werden keine Verkaufstransaktionen platziert.
Die Trailing-Buy-Stop-Logik stellt sicher, dass sich die Trades näher am Markt bewegen, um eine höhere Trigger-Effizienz zu erreichen.
Die manuelle Lot-Kontrolle hilft, eine übermäßige Skalierung zu verhindern.
-
Haftungsausschluss: Die Backtest-Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Der Handel ist mit Risiken verbunden, und die Benutzer sollten verantwortungsvoll mit den Risiken umgehen.