Apex Compliant Trader
- Asesores Expertos
- Johannes Michael Hattingh
- Versión: 1.2
- Activaciones: 5
Apex Compliant Trader - MT5 EA
Buy-Stop Scalper Automatizado con Gestión de Riesgo y Trailing Precision
Descripción:
Apex Compliant Trader es un Asesor Experto MT5 totalmente automatizado diseñado para operaciones agresivas, pero controladas, de buy-stop en Forex. Está optimizado para cuentas de compensación y se centra exclusivamente en las oportunidades de compra - no se ejecutan operaciones de venta.
Características principales:
-
Compra-Stop Scalping: Coloca órdenes buy-stop y las arrastra hacia abajo, hacia el precio, asegurando que las operaciones se activen de manera eficiente.
-
Control manual de lotes: Los usuarios pueden establecer el tamaño del lote manualmente, lo que proporciona un control total sobre el riesgo por operación.
-
Control de operaciones máximas: Limita el número de operaciones simultáneas para evitar la sobreexposición.
-
Gestión de Take Profit: Cada operación utiliza un TP fijo (por defecto 9,8 $) para obtener ganancias pequeñas y consistentes.
-
Trailing Buy-Stop: Las órdenes sólo se mueven hacia abajo, nunca hacia arriba, por lo que las paradas se mueven más cerca del precio sin ralentizar su PC o causar retraso en el backtest.
-
Salida de Margen de Emergencia: Cierra automáticamente todas las operaciones si el nivel de margen de la cuenta cae por debajo de un umbral establecido.
-
Cumplimiento seguro con el broker: Respeta totalmente los stops y niveles de congelación del broker para evitar modificaciones no válidas.
-
Control de negociación los viernes: Opción de permitir o bloquear la negociación los viernes.
-
Ligero y eficiente: Optimizado para backtesting rápido con cientos de operaciones al año sin sobrecargar la CPU.
-
Preparado para números mágicos y multisímbolos: Puede funcionar en múltiples gráficos sin conflictos.
Configuración recomendada:
-
Funciona mejor en XAUUSD M15, pero adaptable a otros pares.
-
Depósito Inicial: $150+ para pruebas, escalable de acuerdo a la tolerancia al riesgo del usuario.
-
Backtesting Probado: 1 año de pruebas retrospectivas con 92% de calidad de datos, más de 1.200 operaciones, y fuertes ratios de beneficio neto/bruto.
Notas importantes:
-
Centrado sólo en operaciones de compra; no se realizarán operaciones de venta.
-
La lógica trailing buy-stop asegura que las operaciones se muevan más cerca del mercado para una mayor eficiencia de activación.
-
El control manual de lotes ayuda a evitar un escalado excesivo.
-
Descargo de responsabilidad: El rendimiento de las pruebas retrospectivas no garantiza resultados futuros. Operar implica riesgos y los usuarios deben gestionarlos de forma responsable.