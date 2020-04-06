Apex Compliant Trader

Apex Compliant Trader - MT5 EA
Buy-Stop Scalper Automatizado con Gestión de Riesgo y Trailing Precision

Descripción:
Apex Compliant Trader es un Asesor Experto MT5 totalmente automatizado diseñado para operaciones agresivas, pero controladas, de buy-stop en Forex. Está optimizado para cuentas de compensación y se centra exclusivamente en las oportunidades de compra - no se ejecutan operaciones de venta.

Características principales:

  • Compra-Stop Scalping: Coloca órdenes buy-stop y las arrastra hacia abajo, hacia el precio, asegurando que las operaciones se activen de manera eficiente.

  • Control manual de lotes: Los usuarios pueden establecer el tamaño del lote manualmente, lo que proporciona un control total sobre el riesgo por operación.

  • Control de operaciones máximas: Limita el número de operaciones simultáneas para evitar la sobreexposición.

  • Gestión de Take Profit: Cada operación utiliza un TP fijo (por defecto 9,8 $) para obtener ganancias pequeñas y consistentes.

  • Trailing Buy-Stop: Las órdenes sólo se mueven hacia abajo, nunca hacia arriba, por lo que las paradas se mueven más cerca del precio sin ralentizar su PC o causar retraso en el backtest.

  • Salida de Margen de Emergencia: Cierra automáticamente todas las operaciones si el nivel de margen de la cuenta cae por debajo de un umbral establecido.

  • Cumplimiento seguro con el broker: Respeta totalmente los stops y niveles de congelación del broker para evitar modificaciones no válidas.

  • Control de negociación los viernes: Opción de permitir o bloquear la negociación los viernes.

  • Ligero y eficiente: Optimizado para backtesting rápido con cientos de operaciones al año sin sobrecargar la CPU.

  • Preparado para números mágicos y multisímbolos: Puede funcionar en múltiples gráficos sin conflictos.

Configuración recomendada:

  • Funciona mejor en XAUUSD M15, pero adaptable a otros pares.

  • Depósito Inicial: $150+ para pruebas, escalable de acuerdo a la tolerancia al riesgo del usuario.

  • Backtesting Probado: 1 año de pruebas retrospectivas con 92% de calidad de datos, más de 1.200 operaciones, y fuertes ratios de beneficio neto/bruto.

Notas importantes:

  • Centrado sólo en operaciones de compra; no se realizarán operaciones de venta.

  • La lógica trailing buy-stop asegura que las operaciones se muevan más cerca del mercado para una mayor eficiencia de activación.

  • El control manual de lotes ayuda a evitar un escalado excesivo.

  • Descargo de responsabilidad: El rendimiento de las pruebas retrospectivas no garantiza resultados futuros. Operar implica riesgos y los usuarios deben gestionarlos de forma responsable.


