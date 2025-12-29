RSIDivergenceMT4
- Indicadores
- Chishi Suginio
- Versión: 1.3
- Actualizado: 29 diciembre 2025
La Divergencia TMA - RSI vista en Trading View ha sido creada para su uso en MT4.
La Divergencia TMA RSIes un indicador técnico que combinala TMA (Media MóvilTriple) yel RSI (Índice de Fuerza Relativa).Es una técnica utilizada para detectar divergencias, cuando el precio y el RSI se mueven en direcciones opuestas.
El RSI suele estar suavizado por la TMA y lapropia línea de la TMA se utiliza en lugar del RSI, en lugar de fijarse en el RSI por sí solo, para captar los puntos de inflexión del mercado y las tendencias de debilitamiento con mayor claridad y con una perspectiva a más largo plazo.
- Suavización del RSI: el ruido (pequeños movimientos de precios) del RSI normal se promedia con el TMA para resaltar la dirección de la tendencia y las señales de giro fuertes.
- Sustitución del RSI por el TMA: el propio TMA puede utilizarse como oscilador (indicador de sobrecompra/sobreventa) para ver la divergencia con el precio.
- Uso de la línea 50: mientras que el RSI tradicional se basa en 70 (sobrecompra) o 30 (sobreventa), el TMA-RSI se centra en los movimientos en torno a la línea 50 (línea mediana) y la línea 50 suavizada (línea 50 flotante) en marcos temporales múltiples para determinar la dirección de la tendencia.
- Consideración del impulso: el impulso del RSI (momentum) también se tiene en cuenta para buscar puntos de entrada más fuertes.
良好指标谢谢貌似箭头出现晚点