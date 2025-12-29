RSIDivergenceMT4
- インディケータ
- Chishi Suginio
- バージョン: 1.3
- アップデート済み: 29 12月 2025
Trading Viewで見かけたTMA - RSI DivergenceをMT4でも使えるように作成しました。
TMA RSI Divergence（TMA-RSIダイバージェンス）とは、TMA（Triple Moving Average：三重加重移動平均）とRSI（Relative Strength Index：相対力指数）を組み合わせたテクニカル指標で、価格とRSIの動きが逆行する「ダイバージェンス（逆行現象）」を検出する際に使われる手法です。
通常RSI単体で見るのではなく、RSIをTMAで平滑化（スムージング）し、TMAライン自体をRSIの代わりに使うことで、相場の転換点やトレンドの弱まりを、より明確に、そして長期的な視点で捉えることを目指します。
仕組みと特徴
- RSIの平滑化: 通常のRSIのノイズ（小さな値動き）を、TMAで平均化することで、トレンドの方向性や強い転換シグナルを際立たせます。
- TMAをRSIの代わりに: TMA自体をオシレーター（買われすぎ・売られすぎを示す指標）として使い、価格とのダイバージェンスを見ることもあります。
- 50ラインの使用: 伝統的なRSIが70（買われすぎ）や30（売られすぎ）で判断するのに対し、TMA-RSIでは50ライン（中央線）付近での動きや、マルチタイムフレームの平滑化された50ライン（フローティング50ライン）を重視し、トレンドの方向性を判断します。
- モメンタムの考慮: RSIの勢い（モメンタム）も加味することで、より強力なエントリーポイントを探します。
良好指标谢谢貌似箭头出现晚点
This is intentional to avoid repainting.
Once a signal appears, it will not change. Thank you for your understanding.
In a future update, an optional faster signal mode (may repaint) may be added.