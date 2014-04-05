Automatically unlocks vertical scrolling and fixes chart scaling issues when switching symbols or timeframes.

¿Te frustra que MT5 restablezca constantemente tu gráfico a "Escala automática"?

Cada vez que cambias un símbolo o un marco temporal, MT5 ajusta la cuadrícula del gráfico al máximo/mínimo del precio, bloqueando el eje vertical. Para mover el gráfico hacia arriba o hacia abajo, se ve obligado a abrir manualmente las propiedades o arrastrar la escala lateral cada vez.





Scale Enforcer soluciona esto al instante.



Esta utilidad detecta automáticamente cuando se cambia de símbolo o de marco temporal y aplica una "Escala fija inteligente" con espacio para respirar. Imita la sensación de cambiar a un marco temporal superior, dándole espacio vacío por encima y por debajo de las velas.