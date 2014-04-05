Scale Enforcer
- Indicadores
- Omkar Dilip Pathak
- Versión: 1.2
- Actualizado: 29 diciembre 2025
¿Te frustra que MT5 restablezca constantemente tu gráfico a "Escala automática"?
Cada vez que cambias un símbolo o un marco temporal, MT5 ajusta la cuadrícula del gráfico al máximo/mínimo del precio, bloqueando el eje vertical. Para mover el gráfico hacia arriba o hacia abajo, se ve obligado a abrir manualmente las propiedades o arrastrar la escala lateral cada vez.
Scale Enforcer soluciona esto al instante.Esta utilidad detecta automáticamente cuando se cambia de símbolo o de marco temporal y aplica una "Escala fija inteligente" con espacio para respirar. Imita la sensación de cambiar a un marco temporal superior, dándole espacio vacío por encima y por debajo de las velas.
Características principales:
- Libertad vertical: Arrastre su gráfico arriba y abajo libremente inmediatamente después de cargar un símbolo.
- Smart Padding: Calcula automáticamente la cantidad perfecta de espacio vacío por encima y por debajo de las velas actuales.
- Preservación del Zoom: Mantiene el ancho de las velas exactamente como a usted le gusta; nunca desordena su nivel de zoom.
- Lógica a Prueba de Encogimiento: Utiliza un cálculo avanzado basado en las mechas de las velas, evitando el error de "encogimiento del gráfico" común en otros scripts.
- Plug & Play: Simplemente añádalo a su gráfico (o guárdelo en su plantilla por defecto).
Ajustes:
- PaddingMultiplier: ( Por defecto 1.0). Controla la cantidad de espacio vacío que se añade.
- 0.5 = Espacio moderado.
- 1.0 = Espacio grande (Efecto flotante).
Deje de luchar contra la escala automática de MT5. Instale Scale Enforcer y navegue libremente por sus gráficos.