Interactive Risk Manager

Interactive Risk Manager ist ein professionelles Risikomanagement- und Positionsberechnungstool für MetaTrader 4. Es wurde entwickelt, um die komplexen Berechnungen, die Händler vor der Eröffnung einer Position durchführen müssen, zu automatisieren und zu vereinfachen. Fügen Sie es in den Ordner Indicators ein.

HAUPTMERKMALE
1. AUTOMATISCHE LOT-BERECHNUNG
Berechnet automatisch die Positionsgröße (Lots) basierend auf:

Kontostand

Gewünschter Risikoprozentsatz

Stop-Loss-Abstand

2. FLEXIBLE STOP-LOSS-VERWALTUNG
Unterstützt drei verschiedene Stop-Loss-Typen:

Punkte (Pips): Geben Sie den SL in Punkten an

Absoluter Preis: Geben Sie einen genauen Preis für den SL an

ATR (Average True Range): Verwendet die Marktvolatilität (ATR-Multiplikator)

3. INTERAKTIVE SCHNITTSTELLE
Bedienfeld mit in Echtzeit bearbeitbaren Feldern

BUY/SELL-Schaltflächen für schnelle Richtungswechsel

Editierbare Felder für Symbol, Risiko, Balance, SL

Schaltfläche APPLY zum Übernehmen von Änderungen

🛠️ WIE ES FUNKTIONIERT
ARBEITSABLAUF:
Erstmalige Einrichtung: Standardparameter einstellen

Echtzeit bearbeiten: Symbol, Richtung, Risiko ändern

Automatische Berechnung: Der Indikator errechnet:

Betrag des Währungsrisikos

Optimale Positionsgröße

Erforderliche Marge

Stop-Loss-Abstand

Anzeige: Alles im Chart-Kommentar anzeigen

PRAKTISCHES BEISPIEL:
Wenn Sie ein Konto von 10.000 $ haben und 2% auf einen EUR/USD-Handel mit einem SL von 50 Punkten riskieren möchten:

Risiko in Dollar: $200 (2% von $10.000)

Wert pro Punkt: Automatisch berechnet

Erforderliche Lots: Automatisch berechnet, um genau $200 zu riskieren

🎨 ANZEIGE AUF DEM BILDSCHIRM:
Bedienfeld (optional):

Felder für Symbol, SL-Typ, SL-Wert, Risiko, Saldo

Schaltflächen BUY/SELL

Schaltflächen APPLY/CLEAR

Linien auf dem Chart (optional):

Einstiegslinie (grün für KAUFEN, (rot für VERKAUFEN)

Stop-Loss-Linie (orange gepunktet)

Informationsetikett

Chart-Kommentar:

Alle berechneten Daten in lesbarem Format

Verbesserte Abstände für bessere Lesbarkeit

⚙️ HAUPTPARAMETER
INPUTS (bearbeitbar über das Menü Eigenschaften):
Standard-Symbol: Zu analysierendes Symbol (z. B. EURUSD)

Standard-SL-Typ: Punkte, Preis oder ATR

SL-Wert: Stop-Loss-Wert

Auftragsart: KAUFEN oder VERKAUFEN

Prozentuales Risiko: % des Saldos zum Risiko (z.B. 2,0%)

Panel anzeigen: Schaltet das Bedienfeld ein und aus

Symbol automatisch auswählen: Automatisches Laden der Symboldaten

LAUFZEIT-VARIABEL (während der Ausführung bearbeitbar):
Alle Parameter können in Echtzeit geändert werden

Änderungen werden durch Anklicken von "APPLY" übernommen

🔧 VORTEILE FÜR TRADER
🎯 GENAUIGKEIT
Eliminiert manuelle Berechnungsfehler

Berücksichtigung von Spreads, Losgrößen und Margin-Anforderungen

⏱️ EFFIZIENZ
Zeitersparnis bei Berechnungen

Alle Informationen an einem Ort

Automatische Preisaktualisierung

📈 RISIKOMANAGEMENT
Verhindert übermäßiges Risiko

Berechnet das Risiko auf der Grundlage des tatsächlichen Saldos

Anpassbar an verschiedene Handelsstrategien

🔄 FLEXIBILITÄT
Funktioniert mit jedem Symbol (Forex, Metalle, Indizes)

Unterstützt verschiedene Kontotypen (Standard, Mini, Micro)

Anpassungsfähig an verschiedene Risikophilosophien

💼 WER BRAUCHT ES?
👶 EINSTEIGER-HÄNDLER
Richtiges Risikomanagement lernen

Vermeiden Sie häufige Fehler bei der Positionsgrößenbestimmung

Risikodisziplin entwickeln

🏆 ERFAHRENE HÄNDLER
Automatisieren Sie sich wiederholende Berechnungen

Konsistenz im Risikomanagement beibehalten

Professionelles Werkzeug für schnelle Analysen

📊 PORTFOLIOMANAGER
Verwalten Sie das Risiko über mehrere Positionen hinweg

Berechnung des Gesamtrisikos

Werkzeug für das Geldmanagement

🚀 WARUM BENUTZEN SIE ES?
SICHERHEIT: Sie riskieren nicht versehentlich mehr, als Sie geplant haben

KONSISTENZ: Sie wenden immer die gleichen Risikoregeln an

PROFESSIONALITÄT: Werkzeuge auf institutioneller Ebene

SEELENFRIEDEN: Sie wissen genau, was Sie riskieren

📝 ANWENDUNGSBEISPIEL
Szenario: Sie möchten EURUSD bei 1,0850 mit SL bei 1,0800 kaufen

Geben Sie EURUSD in das Symbolfeld ein

Wählen Sie "KAUFEN"

Setzen Sie das Risiko auf 2%

Geben Sie einen SL von 50 Punkten ein (oder einen Preis von 1,0800)

Klicken Sie auf "APPLY".

Ergebnis: Der Indikator zeigt Ihnen sofort an:

Wie viele Lots Sie öffnen können

Wie viel Dollar Sie riskieren

Wie viel Margin Sie benötigen

Wo befinden sich die Einstiegs- und SL-Levels auf dem Chart?

🎯 ZUSAMMENFASSUNG
Es ist, als hätten Sie einen persönlichen Risikomanager, der Ihnen bei jedem Handel zur Seite steht und alles automatisch berechnet, so dass Sie sich ausschließlich auf Ihre Entscheidungen konzentrieren können. des Handels und überlassen die komplexen Berechnungen dem Tool.
Weitere Produkte dieses Autors
Engine EA
Davide Costamagna
Experten
Engine EA ist ein hochmoderner Handelsroboter, der für die Plattform MetaTrader 4 (MT4) entwickelt wurde. Er nutzt fortschrittliche künstliche Intelligenz und zielt darauf ab, eine hohe Genauigkeit und Rentabilität im Devisenhandel zu bieten. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von Kontowachstum und begrenztem Drawdown ist Engine EA für Trader konzipiert, die eine effiziente Automatisierung suchen. Engine EA ist ein fortschrittlicher automatisierter Handelsbot, der entwickelt wurde, um die He
BreakoutEA on xauusd m5
Davide Costamagna
Experten
BreakoutEA ist der beste Expert Advisor, um Prop Firms zu besiegen. Wir empfehlen, ihn auf XauUsd M5 zu verwenden. Die Ergebnisse sind sofort sichtbar; Prop-Firmen können innerhalb weniger Tage erfolgreich besiegt werden. Bevor Sie BreakoutEA in der Praxis einsetzen, ist es ratsam, ihn auf einer Demo-Plattform zu testen, um Fehler zu vermeiden und Vertrauen zu gewinnen (was absolut wichtig ist). Beginnen Sie mit kleineren Lots (0,01), um zu verstehen, wie es funktioniert. Das Auffangen von Verl
