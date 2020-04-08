Interactive Risk Manager
- Indikatoren
- Davide Costamagna
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Interactive Risk Manager ist ein professionelles Risikomanagement- und Positionsberechnungstool für MetaTrader 4. Es wurde entwickelt, um die komplexen Berechnungen, die Händler vor der Eröffnung einer Position durchführen müssen, zu automatisieren und zu vereinfachen. Fügen Sie es in den Ordner Indicators ein.
HAUPTMERKMALE
1. AUTOMATISCHE LOT-BERECHNUNG
Berechnet automatisch die Positionsgröße (Lots) basierend auf:
Kontostand
Gewünschter Risikoprozentsatz
Stop-Loss-Abstand
2. FLEXIBLE STOP-LOSS-VERWALTUNG
Unterstützt drei verschiedene Stop-Loss-Typen:
Punkte (Pips): Geben Sie den SL in Punkten an
Absoluter Preis: Geben Sie einen genauen Preis für den SL an
ATR (Average True Range): Verwendet die Marktvolatilität (ATR-Multiplikator)
3. INTERAKTIVE SCHNITTSTELLE
Bedienfeld mit in Echtzeit bearbeitbaren Feldern
BUY/SELL-Schaltflächen für schnelle Richtungswechsel
Editierbare Felder für Symbol, Risiko, Balance, SL
Schaltfläche APPLY zum Übernehmen von Änderungen
🛠️ WIE ES FUNKTIONIERT
ARBEITSABLAUF:
Erstmalige Einrichtung: Standardparameter einstellen
Echtzeit bearbeiten: Symbol, Richtung, Risiko ändern
Automatische Berechnung: Der Indikator errechnet:
Betrag des Währungsrisikos
Optimale Positionsgröße
Erforderliche Marge
Stop-Loss-Abstand
Anzeige: Alles im Chart-Kommentar anzeigen
PRAKTISCHES BEISPIEL:
Wenn Sie ein Konto von 10.000 $ haben und 2% auf einen EUR/USD-Handel mit einem SL von 50 Punkten riskieren möchten:
Risiko in Dollar: $200 (2% von $10.000)
Wert pro Punkt: Automatisch berechnet
Erforderliche Lots: Automatisch berechnet, um genau $200 zu riskieren
🎨 ANZEIGE AUF DEM BILDSCHIRM:
Bedienfeld (optional):
Felder für Symbol, SL-Typ, SL-Wert, Risiko, Saldo
Schaltflächen BUY/SELL
Schaltflächen APPLY/CLEAR
Linien auf dem Chart (optional):
Einstiegslinie (grün für KAUFEN, (rot für VERKAUFEN)
Stop-Loss-Linie (orange gepunktet)
Informationsetikett
Chart-Kommentar:
Alle berechneten Daten in lesbarem Format
Verbesserte Abstände für bessere Lesbarkeit
⚙️ HAUPTPARAMETER
INPUTS (bearbeitbar über das Menü Eigenschaften):
Standard-Symbol: Zu analysierendes Symbol (z. B. EURUSD)
Standard-SL-Typ: Punkte, Preis oder ATR
SL-Wert: Stop-Loss-Wert
Auftragsart: KAUFEN oder VERKAUFEN
Prozentuales Risiko: % des Saldos zum Risiko (z.B. 2,0%)
Panel anzeigen: Schaltet das Bedienfeld ein und aus
Symbol automatisch auswählen: Automatisches Laden der Symboldaten
LAUFZEIT-VARIABEL (während der Ausführung bearbeitbar):
Alle Parameter können in Echtzeit geändert werden
Änderungen werden durch Anklicken von "APPLY" übernommen
🔧 VORTEILE FÜR TRADER
🎯 GENAUIGKEIT
Eliminiert manuelle Berechnungsfehler
Berücksichtigung von Spreads, Losgrößen und Margin-Anforderungen
⏱️ EFFIZIENZ
Zeitersparnis bei Berechnungen
Alle Informationen an einem Ort
Automatische Preisaktualisierung
📈 RISIKOMANAGEMENT
Verhindert übermäßiges Risiko
Berechnet das Risiko auf der Grundlage des tatsächlichen Saldos
Anpassbar an verschiedene Handelsstrategien
🔄 FLEXIBILITÄT
Funktioniert mit jedem Symbol (Forex, Metalle, Indizes)
Unterstützt verschiedene Kontotypen (Standard, Mini, Micro)
Anpassungsfähig an verschiedene Risikophilosophien
💼 WER BRAUCHT ES?
👶 EINSTEIGER-HÄNDLER
Richtiges Risikomanagement lernen
Vermeiden Sie häufige Fehler bei der Positionsgrößenbestimmung
Risikodisziplin entwickeln
🏆 ERFAHRENE HÄNDLER
Automatisieren Sie sich wiederholende Berechnungen
Konsistenz im Risikomanagement beibehalten
Professionelles Werkzeug für schnelle Analysen
📊 PORTFOLIOMANAGER
Verwalten Sie das Risiko über mehrere Positionen hinweg
Berechnung des Gesamtrisikos
Werkzeug für das Geldmanagement
🚀 WARUM BENUTZEN SIE ES?
SICHERHEIT: Sie riskieren nicht versehentlich mehr, als Sie geplant haben
KONSISTENZ: Sie wenden immer die gleichen Risikoregeln an
PROFESSIONALITÄT: Werkzeuge auf institutioneller Ebene
SEELENFRIEDEN: Sie wissen genau, was Sie riskieren
📝 ANWENDUNGSBEISPIEL
Szenario: Sie möchten EURUSD bei 1,0850 mit SL bei 1,0800 kaufen
Geben Sie EURUSD in das Symbolfeld ein
Wählen Sie "KAUFEN"
Setzen Sie das Risiko auf 2%
Geben Sie einen SL von 50 Punkten ein (oder einen Preis von 1,0800)
Klicken Sie auf "APPLY".
Ergebnis: Der Indikator zeigt Ihnen sofort an:
Wie viele Lots Sie öffnen können
Wie viel Dollar Sie riskieren
Wie viel Margin Sie benötigen
Wo befinden sich die Einstiegs- und SL-Levels auf dem Chart?
🎯 ZUSAMMENFASSUNG
Es ist, als hätten Sie einen persönlichen Risikomanager, der Ihnen bei jedem Handel zur Seite steht und alles automatisch berechnet, so dass Sie sich ausschließlich auf Ihre Entscheidungen konzentrieren können. des Handels und überlassen die komplexen Berechnungen dem Tool.