Interactive Risk Manager ist ein professionelles Risikomanagement- und Positionsberechnungstool für MetaTrader 4. Es wurde entwickelt, um die komplexen Berechnungen, die Händler vor der Eröffnung einer Position durchführen müssen, zu automatisieren und zu vereinfachen. Fügen Sie es in den Ordner Indicators ein.





HAUPTMERKMALE

1. AUTOMATISCHE LOT-BERECHNUNG

Berechnet automatisch die Positionsgröße (Lots) basierend auf:





Kontostand





Gewünschter Risikoprozentsatz





Stop-Loss-Abstand





2. FLEXIBLE STOP-LOSS-VERWALTUNG

Unterstützt drei verschiedene Stop-Loss-Typen:





Punkte (Pips): Geben Sie den SL in Punkten an





Absoluter Preis: Geben Sie einen genauen Preis für den SL an





ATR (Average True Range): Verwendet die Marktvolatilität (ATR-Multiplikator)





3. INTERAKTIVE SCHNITTSTELLE

Bedienfeld mit in Echtzeit bearbeitbaren Feldern





BUY/SELL-Schaltflächen für schnelle Richtungswechsel





Editierbare Felder für Symbol, Risiko, Balance, SL





Schaltfläche APPLY zum Übernehmen von Änderungen





🛠️ WIE ES FUNKTIONIERT

ARBEITSABLAUF:

Erstmalige Einrichtung: Standardparameter einstellen





Echtzeit bearbeiten: Symbol, Richtung, Risiko ändern





Automatische Berechnung: Der Indikator errechnet:





Betrag des Währungsrisikos





Optimale Positionsgröße





Erforderliche Marge





Stop-Loss-Abstand





Anzeige: Alles im Chart-Kommentar anzeigen





PRAKTISCHES BEISPIEL:

Wenn Sie ein Konto von 10.000 $ haben und 2% auf einen EUR/USD-Handel mit einem SL von 50 Punkten riskieren möchten:





Risiko in Dollar: $200 (2% von $10.000)





Wert pro Punkt: Automatisch berechnet





Erforderliche Lots: Automatisch berechnet, um genau $200 zu riskieren





🎨 ANZEIGE AUF DEM BILDSCHIRM:

Bedienfeld (optional):





Felder für Symbol, SL-Typ, SL-Wert, Risiko, Saldo





Schaltflächen BUY/SELL





Schaltflächen APPLY/CLEAR





Linien auf dem Chart (optional):





Einstiegslinie (grün für KAUFEN, (rot für VERKAUFEN)





Stop-Loss-Linie (orange gepunktet)





Informationsetikett





Chart-Kommentar:





Alle berechneten Daten in lesbarem Format





Verbesserte Abstände für bessere Lesbarkeit





⚙️ HAUPTPARAMETER

INPUTS (bearbeitbar über das Menü Eigenschaften):

Standard-Symbol: Zu analysierendes Symbol (z. B. EURUSD)





Standard-SL-Typ: Punkte, Preis oder ATR





SL-Wert: Stop-Loss-Wert





Auftragsart: KAUFEN oder VERKAUFEN





Prozentuales Risiko: % des Saldos zum Risiko (z.B. 2,0%)





Panel anzeigen: Schaltet das Bedienfeld ein und aus





Symbol automatisch auswählen: Automatisches Laden der Symboldaten





LAUFZEIT-VARIABEL (während der Ausführung bearbeitbar):

Alle Parameter können in Echtzeit geändert werden





Änderungen werden durch Anklicken von "APPLY" übernommen





🔧 VORTEILE FÜR TRADER

🎯 GENAUIGKEIT

Eliminiert manuelle Berechnungsfehler





Berücksichtigung von Spreads, Losgrößen und Margin-Anforderungen





⏱️ EFFIZIENZ

Zeitersparnis bei Berechnungen





Alle Informationen an einem Ort





Automatische Preisaktualisierung





📈 RISIKOMANAGEMENT

Verhindert übermäßiges Risiko





Berechnet das Risiko auf der Grundlage des tatsächlichen Saldos





Anpassbar an verschiedene Handelsstrategien





🔄 FLEXIBILITÄT

Funktioniert mit jedem Symbol (Forex, Metalle, Indizes)





Unterstützt verschiedene Kontotypen (Standard, Mini, Micro)





Anpassungsfähig an verschiedene Risikophilosophien





💼 WER BRAUCHT ES?

👶 EINSTEIGER-HÄNDLER

Richtiges Risikomanagement lernen





Vermeiden Sie häufige Fehler bei der Positionsgrößenbestimmung





Risikodisziplin entwickeln





🏆 ERFAHRENE HÄNDLER

Automatisieren Sie sich wiederholende Berechnungen





Konsistenz im Risikomanagement beibehalten





Professionelles Werkzeug für schnelle Analysen





📊 PORTFOLIOMANAGER

Verwalten Sie das Risiko über mehrere Positionen hinweg





Berechnung des Gesamtrisikos





Werkzeug für das Geldmanagement





🚀 WARUM BENUTZEN SIE ES?

SICHERHEIT: Sie riskieren nicht versehentlich mehr, als Sie geplant haben





KONSISTENZ: Sie wenden immer die gleichen Risikoregeln an





PROFESSIONALITÄT: Werkzeuge auf institutioneller Ebene





SEELENFRIEDEN: Sie wissen genau, was Sie riskieren





📝 ANWENDUNGSBEISPIEL

Szenario: Sie möchten EURUSD bei 1,0850 mit SL bei 1,0800 kaufen





Geben Sie EURUSD in das Symbolfeld ein





Wählen Sie "KAUFEN"





Setzen Sie das Risiko auf 2%





Geben Sie einen SL von 50 Punkten ein (oder einen Preis von 1,0800)





Klicken Sie auf "APPLY".





Ergebnis: Der Indikator zeigt Ihnen sofort an:





Wie viele Lots Sie öffnen können





Wie viel Dollar Sie riskieren





Wie viel Margin Sie benötigen





Wo befinden sich die Einstiegs- und SL-Levels auf dem Chart?





🎯 ZUSAMMENFASSUNG

Es ist, als hätten Sie einen persönlichen Risikomanager, der Ihnen bei jedem Handel zur Seite steht und alles automatisch berechnet, so dass Sie sich ausschließlich auf Ihre Entscheidungen konzentrieren können. des Handels und überlassen die komplexen Berechnungen dem Tool.