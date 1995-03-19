BreakoutEA on xauusd m5

BreakoutEA ist der beste Expert Advisor, um Prop Firms zu besiegen. Wir empfehlen, ihn auf XauUsd M5 zu verwenden. Die Ergebnisse sind sofort sichtbar; Prop-Firmen können innerhalb weniger Tage erfolgreich besiegt werden.





Bevor Sie BreakoutEA in der Praxis einsetzen, ist es ratsam, ihn auf einer Demo-Plattform zu testen, um Fehler zu vermeiden und Vertrauen zu gewinnen (was absolut wichtig ist).

Beginnen Sie mit kleineren Lots (0,01), um zu verstehen, wie es funktioniert. Das Auffangen von Verlusten ist sehr wichtig, da BreakoutEA eine intelligente Mittelwertbildung und einen Level-basierten Handel verwendet. Wenn der erste Handel einen Verlust erleidet und der Kurs sich wegbewegt, kann der EA zusätzliche Geschäfte eröffnen. Laden Sie zunächst die Demoversion herunter und probieren Sie sie aus: Sie werden sie in der Realität noch mehr mögen.

Die Bilder zeigen echte Ergebnisse auf einem echten Konto mit festen 0,01 Lots.