BreakoutEA on xauusd m5

BreakoutEA ist der beste Expert Advisor, um Prop Firms zu besiegen. Wir empfehlen, ihn auf XauUsd M5 zu verwenden. Die Ergebnisse sind sofort sichtbar; Prop-Firmen können innerhalb weniger Tage erfolgreich besiegt werden.


Bevor Sie BreakoutEA in der Praxis einsetzen, ist es ratsam, ihn auf einer Demo-Plattform zu testen, um Fehler zu vermeiden und Vertrauen zu gewinnen (was absolut wichtig ist).

Beginnen Sie mit kleineren Lots (0,01), um zu verstehen, wie es funktioniert. Das Auffangen von Verlusten ist sehr wichtig, da BreakoutEA eine intelligente Mittelwertbildung und einen Level-basierten Handel verwendet. Wenn der erste Handel einen Verlust erleidet und der Kurs sich wegbewegt, kann der EA zusätzliche Geschäfte eröffnen. Laden Sie zunächst die Demoversion herunter und probieren Sie sie aus: Sie werden sie in der Realität noch mehr mögen.

Die Bilder zeigen echte Ergebnisse auf einem echten Konto mit festen 0,01 Lots.

Empfohlene Produkte
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Experten
Magic Grid ist ein indikatorfreier Advisor, der eine Grid-Strategie verwendet. Die Strategie basiert auf der automatischen Wiedereröffnung von Grid Pending Orders nach dem Schließen ihrer Marktpositionen (durch Take-Profit, Stop-Loss oder manuell). Pending Orders werden mit einem bestimmten Schritt von den Anfangspreisen platziert, die manuell eingegeben oder automatisch generiert werden können (einmal zu Beginn des Handels ). Der Roboter kann auf jedem Zeitrahmen, auf jedem Währungspaar, auf m
FREE
Shuttle Runner
Sergey Ermolov
3.95 (19)
Experten
Die Swing-Strategie ist die Grundlage von Berater Shuttle Runner . Die Strategie wurde im fernen 2009-Jahr beschrieben und wurde von Händlern auf dem Forex-Markt aktiv angewendet. Shuttle Runner ist eine überarbeitete und verbesserte Version dieser Strategie. Telegram-Chat: @it_trader_chat Der neue Expert Advisor Prop Master   – testen Sie ihn in Ihrem Handelsterminal https://www.mql5.com/de/market/product/115375 Der Kern der Strategie ist dies: Es lohnt sich, diesen Berater  nur in aktiven Mar
FREE
EMA Scalper 4
Prafull Manohar Nikam
Experten
Der sehr einfache EA nutzt das berühmte Trend-Scalping, d.h. EMA Crossover Scalping, um Trades mit dem Martingale Lot System zu eröffnen. Er enthält 03 EMA, d.h. Exponential Moving Averages, um zu entscheiden, in welche Richtung gehandelt werden soll. Es prüft auch den Abstand eines schnellen gleitenden Durchschnitts vom gleitenden Trenddurchschnitt. Nachdem alle diese Bedingungen erfüllt sind, wird eine Position eröffnet. Jeweils eine Position mit festem Stop Loss und Take Profit. Merkmale: 1
Darwinex Obtain Funding
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experten
Finanzierung der Darwinex Ein Expert Advisor, der für die Konten der Darwinex unter Berücksichtigung der Drop-Regeln und des Hebels von 1:10 entwickelt wurde und speziell für die Verwaltung von Forex-Vermögenswerten konzipiert ist. Spezialisiert auf Währungen im eur usd aufgrund der niedrigen Spread-Empfehlung H1-Metrik. Darwinex ist eine ausgezeichnete Plattform und wir haben diesen Roboter speziell für diese Plattform entwickelt. Dieser Forex-Handelsroboter wurde von MRBEAST als Werkzeug zur
RRS Impulse Plus
Rajeev Ranjan Sharma
Experten
RRS Impulse Plus EA ist eine erweiterte Version von RRS Impulse EA . Diese aktualisierte Version bietet mehr Flexibilität mit mehreren neuen Optionen. Der EA nutzt den Relative-Stärke-Index (RSI), den Stochastik-Oszillator, den gleitenden Durchschnitt (MA) und die Bollinger-Bänder , um Trend- und Gegentrend-Gelegenheiten zu identifizieren. Als Multi-Pair EA scannt er mehrere Währungspaare nach Signalen. Dieser EA enthält verschiedene Funktionen wie Trailing, Risikomanagement, Geldmanagement, Res
FREE
CodEx 4
Anton Gorin
2.5 (4)
Experten
Die Funktionsweise des CodEx 4 Expert Advisor basiert auf Mustern, die aus aufeinanderfolgenden Kerzen bestehen. Positionen werden geschlossen, wenn entgegengesetzte Signale erscheinen. Kerzenfolgen werden nach der folgenden Regel in eine Ganzzahl kodiert. Die Codenummer muss in eine binäre Form umgewandelt werden und das höchste Bit muss verworfen werden. Die sich daraus ergebende Bitfolge kodiert eine fortlaufende Kerzenfolge, wobei 1 für eine bullische Kerze und 0 für eine bärische Kerze steh
FREE
Gold Prophet X
Giordan Cogotti
Experten
WICHTIG: DIE STRATEGIE BASIERT NUR AUF PREIS-ACTION, KEINE KÜNSTLICHE INTELLIGENZ VERWENDET. LASSEN SIE SICH NICHT TÄUSCHEN, DENN ALLE DIESE STRATEGIEN IN DER SPRACHE IST DERZEIT NICHT MACHBAR, UM SIE AUF MT4/MT5 OHNE EINE EXTERNE VERBINDUNG ZU EINER EXTERNEN DATENQUELLE MIT WICHTIGEN BERECHNUNGSKAPAZITÄTEN ZU ARBEITEN, IST DIESE SACHE AUCH FÜR EIN KIND VERSTÄNDLICH Use the preset in the comments for XAUUSD Sie können die Einstellungen für jedes beliebige Underlying anpassen, andere Sets werden
SIA averaging pro
Mohammad Siahi
Experten
Sie basiert auf der Averaging-Strategie. EA öffnet zwei Aufträge - Kauf und Verkauf. Die Gewinn-Order wird durch TP geschlossen, für die Verlust-Order wird ein Raster von Mittelwertbildungs-Orders gestartet. Was ist Averaging? AVERAGING ist eine Technik, um unerwünschte Risiken zu minimieren, indem man eine weitere Position mit der gleichen Richtung auf einem anderen Preisniveau eröffnet. Sie können einen negativen oder positiven Durchschnitt bilden. Der Unterschied : Negative Durchschnittsbildu
Tripple Divider EA
Matas Milevicius
Experten
Tripple Divider EA - intelligenter Martingal-Roboter. Funktioniert perfekt auf jedem 5-stelligen Broker mit variablem Spread und unter allen Marktbedingungen. Verwendete Indikatoren: MA,MACD,RSI Beste Ergebnisse werden beim Handel mit Volatilitätspaaren wie EURJPY,GBPUSD,EURUSD,GBPJPY erzielt. Keine Optimierung erforderlich! Empfohlen auf VPS Server zu verwenden. Zeitrahmen M5,M15,H1. Starteinlage ab 500 EUR/USD/GBP.
Trend Analizer Bot
Pavel Predein
4.5 (2)
Experten
Dies ist eine kostenlose Version des Expert Advisor "Trend Analyzer Pro" https://www.mql5.com/ru/market/product/42792.В der Roboter basiert auf 2 Strategien: an der Kreuzung der gleitenden Durchschnitte und Bollinger Bands Indikator .In der kostenpflichtigen Version, drei Strategien zur Verfügung stehen, die Rentabilität erhöht mehrere Male .Entwickelt für das Währungspaar EURUSD H1.Es ist möglich, es auf andere Werkzeuge nach der Optimierung zu verwenden.Test nur auf Tick-Daten. ** Verwendet
FREE
JBSar EA Robot
Jordanilo Sarili
Experten
PROMO: VERBRINGEN SIE MEHR ZEIT MIT IHRER FAMILIE. GENIESSEN SIE DAS LEBEN ... TUN SIE NICHTS. Wir möchten unsere Programmierkenntnisse mit anderen Händlern und vor allem mit Menschen aus allen Gesellschaftsschichten teilen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, mit Hilfe von Auto-Trading zu handeln oder zu investieren und so eine weitere Einkommensquelle zu schaffen, während Sie den Roboter und Ihr Geld für sich arbeiten lassen. Die Handelsstrategie basiert auf Averaging und verwendet eine klein
Fassi
Akram Hassan
Experten
Fassi Fassi ist ein optimierter EA für EURJPY M15. Dieser Roboter eröffnet Trades durch Level Breakout. Und verwendet Stops zum Ausstieg. Verwenden Sie EA auf M15 Time Frame. Losgröße. (0.01/USD100) Der EA kann auch für andere Währungen verwendet werden. Der EA handelt nicht viele Geschäfte. Besser auf ECN-Broker zu verwenden. Testen Sie den EA vor der Verwendung. Und machen Sie einen Vorwärtstest auf dem Demokonto, bevor Sie ihn mit echtem Geld einsetzen. Und vergessen Sie nicht: Investieren S
FREE
MelBar HedgeScalper RoboTrader
Hakimi Bin Abdul Jabar
Experten
Der MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader MAXIMALE LOSGRÖSSE : 100 Lots (US$10.000.000) pro TRADE/POSITION VOLLSTÄNDIG ERPROBT, GETESTET, BEWÄHRT & VERIFIZIERT AUF EINEM ECHTEN LIVE-HANDELSKONTO! PROBIEREN SIE DIE DEMO AUS! Die Version für erfahrene Trader & Global Money Manager. 89% Handelsgewinn-Prozentsatz. 32.679% Gewinnsteigerung oder ROI in 2 Handelstagen. Gewinn-Faktor 3,59 Durchschnittliche Handelsdauer 1h 22m. Der MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader ist einfach zu bedie
Miser 4
Andrej Nikitin
Experten
Miser 4 Miser 4 ist ein Intraday-Handelssystem, das von kurzfristigen Kursbewegungen profitiert. Der EA ist für mehrere Währungspaare optimiert. Optimierte Parametersatzdateien in den Produktnews veröffentlicht Im Bereich Handelssignale für MetaTrader 5 können Sie sich mit den EA-Betriebsstatistiken für verschiedene Broker und verschiedene Instrumente vertraut machen. Es ist möglich, Martingale einzubinden, was jedoch besondere Sorgfalt erfordert . Parameter Verwaltung der Risiken: Eingabe der z
GridMasterFx
Sergey Kruglov
Experten
GridMasterFx ist ein innovatives Tool für den automatisierten Devisenhandel, das auf einer Kombination aus einer Grid-Strategie und einem einzigartigen Trendberechnungsalgorithmus unter Verwendung des Indikators Gleitender Durchschnitt basiert. Diese Strategie ermöglicht es dem Expert Advisor, Positionen rechtzeitig zu öffnen und zu schließen, die Analyse des aktuellen Trends zu nutzen und sofort auf Marktveränderungen zu reagieren. GridMasterFx Expert Advisor ist eine ausgezeichnete Wahl für
Reversepro Smartsma ea mt4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
ReversePro SmartSMA EA - Eine vollständig anpassbare gleitende Durchschnittsstrategie Der ReversePro SmartSMA EA ist ein fortschrittliches, vollständig anpassbares Trading-Tool, das für Trader entwickelt wurde, die eine Feinabstimmung ihrer Strategien bevorzugen. Dieser Expert Advisor (EA) ist nicht voroptimiert, so dass Sie die Flexibilität haben, seine Einstellungen an Ihren Handelsstil, Ihre Risikomanagementpräferenzen und die Marktbedingungen anzupassen. Wie er funktioniert Dieser EA basier
GMMA Trade X
Yu Xin Pu
Experten
GMMA Trade X ist ein EA, der auf GMMA basiert. GMMA-Parameter wie MovingAveragePeriod1-24, MovingAverageMAShift1-24, MovingAverageShift1-24 und CandlestickShift1-24 können angepasst werden. GMMA Trade X nutzt die hochmoderne intelligente Technologie von BTN TECHNOLOGY, um Ihnen zu helfen, optimale Ergebnisse für Ihre Trades zu erzielen. Mögen Ihre Träume durch GMMA Trade X wahr werden. Viel Erfolg! == == Anfragen == == == E-Mail:support@btntechfx.com
EA King Gold
Nguyen Cong Hoan
Experten
Đang chạy tài khoản 1000 $ trở lên Bắt đầu lô - bắt đầu lô. Giao dịch Mua - cho phép cố vấn mua. Giao dịch Bán - cho phép cố vấn bán. Sử dụng Chế độ - bật / tắt sử dụng tính toán lô tự động. Tự động chạy. Tiền ký quỹ miễn phí cho mỗi 0,01 lô - số tiền ký quỹ miễn phí để mở mỗi 0,01 lô. Sửa nhiều - nhân nhiều cho các đơn hàng sau. TP - chốt lời, tính bằng pips. SL - Không dừng lỗ Magic - là một con số đặc biệt mà EA gán cho các đơn đặt hàng của mình. Auto Tralling - EIN/AUS
EA onetwothreefourx3 Gold Edition
Syed Naufal Gaddafi
Experten
Dieser EA ist ein "set n forget"-Typ. Einmal mit dem GOLD / XAUUSD Chart verbunden, können Sie ihn vergessen. ========== Broker empfohlen (EA abgestimmt) > JustMarket (vollständig getestet & optimiert) Registrieren Sie sich über diesen Link und erhalten Sie 50% automatischen Rabatt mit täglicher Rückerstattung > https://one.justmarkets.link/a/6dgco0za1a Wechseln Sie Ihren aktuellen IB zu mir & erhalten Sie 50% Auto-Rabatt mit täglicher Rückerstattung. Besuchen Sie diesen Link für Anweisungen > h
FREE
Oceans Gate Stochastic EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Ocean's Gate Stochastic EA - Ein vollständig anpassbares Trading-Tool Ocean's Gate Stochastic EA ist eine Handelslösung, die für Trader entwickelt wurde, die volle Kontrolle über die Optimierung und Anpassung bevorzugen. Dieser EA ist nicht voroptimiert, so dass Sie seine Parameter an Ihren Handelsstil und die Marktbedingungen anpassen können. Handelslogik und Strategie Dieser EA basiert auf dem Stochastik Oszillator, einem weit verbreiteten Momentum-Indikator, der überkaufte und überverkaufte
Ichimoku Market Scanner EA
Jarek Paciorek
4 (10)
Experten
Dieser Scanner ist ein Werkzeug, das den Handel mit der Ichimoku-Methode unterstützt. Seine grundlegenden Funktionen sind: 10 Handels-Setups, die gemäß der Ichimoku-Technik implementiert sind, die Möglichkeit des gleichzeitigen Scannens aller auf der Plattform verfügbaren Finanzinstrumente, die Möglichkeit des gleichzeitigen Scannens in allen auf der Plattform verfügbaren Zeitfenstern, zwei verfügbare Handelsmodi: Manuell und AutoTrading, die Möglichkeit, den Handel im manuellen Modus auf der Eb
Ranger ADX
Galani Darshan Vijaybhai
Experten
Einführung in den Ranger ADX Expert Advisor: Die ultimative RSI-Trendfolgelösung Sind Sie auf der Suche nach einem zuverlässigen und robusten Expert Advisor (EA), der die Leistung von RSI-Trendfolgeindikatoren nutzt? Suchen Sie nicht weiter! Wir freuen uns, Ihnen Ranger ADX vorstellen zu können, einen fortschrittlichen EA, der auf der Grundlage einer erfolgreichen Kombination der Indikatoren Relative Strength Index (RSI) und Moving Average (MA) entwickelt wurde. Mit seinen außergewöhnlichen Fäh
Parabolic Sar Advisor Pro
Alexander Nikolaev
Experten
Der Expert Advisor platziert schwebende Orders an den Punkten des Parabolic Sar Indikators. Nach der Installation verschiebt er die Order nach dem Indikator. Sie können konfigurieren, dass nur BuyStop- oder nur SellStop-Orders geöffnet werden, falls erforderlich. Standardmäßig werden schwebende Orders sowohl für Buy als auch für Sell platziert. Neben dem Parapolic Sar-Indikator verwendet dieser Expert Advisor weitere Indikatoren, um eine korrekte Lösung für die Eröffnung einer Position zu finden
Stochastic Trade X
Yu Xin Pu
Experten
Stochastic Trade X ist ein EA, der auf dem Stochastic Oscillator basiert. Stochastische Parameter wie %K-Periode, %D-Periode, Slowing, SellValue, BuyValue und Shift können angepasst werden. Stochastic Trade X nutzt die hochmoderne intelligente Technologie von BTN TECHNOLOGY, um Ihnen zu helfen, optimale Ergebnisse für Ihre Trades zu erzielen. Mögen Ihre Träume durch Stochastic Trade X wahr werden. Viel Glück! === Anfragen === E-Mail:support@btntechfx.com
Forest
Vadim Podoprigora
Experten
Forest ist ein Trend Expert Advisor, der auf der Analyse eines einzigartigen mathematischen Modells von Trendlinien basiert, das Ihnen erlaubt, die Trendbewegung zu bestimmen. Der Expert Advisor ist am besten für das Währungspaar "USDCHF" in der Periode "H1" geeignet. Der EA kann auf jeder Art von Konto und bei jedem Broker funktionieren. Der EA verwendet mathematische Analysen, um Trades zu eröffnen, und wendet Verlustkontrolle auf offene Trades an. Im Kern verwendet der EA keine risikoreichen
PipFinite EA Breakout EDGE
Karlo Wilson Vendiola
5 (5)
Experten
Die offizielle automatisierte Version des zuverlässigen Indikators PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE übernimmt das Signal des PipFinite Breakout EDGE Indikators und verwaltet den Handel für Sie. Aufgrund der zahlreichen Finanzinstrumente, die es zu berücksichtigen gilt, wünschen sich viele Trader, dass die Signale vollständig automatisiert werden. Der EA sorgt dafür, dass alle Ihre Trades vom Einstieg bis zum Ausstieg ausgeführt werden. Das spart Ihnen Zeit und Mühe und maximiert gleich
Cristoforo Gold Rush EA
Filippo Morleo
4.62 (13)
Experten
Cristoforo Gold Rush: Ihr ultimativer Handelsverbündeter Willkommen, Trader und Investoren! Beteiligen Sie sich am Gespräch: Telegram Channel für Cristoforo Gold Rush Treten Sie ein in die Welt des fortschrittlichen Tradings mit "Cristoforo Gold Rush", dem ultimativen Trading-Verbündeten, der entwickelt wurde, um die Komplexität der Finanzmärkte mit unübertroffener Präzision zu navigieren. Entdecken Sie in diesem umfassenden Leitfaden, wie dieses hochmoderne Trading-Tool Ihre Strategien verbesse
FREE
FRTScalping
Gianfranco Tanzi
1 (1)
Experten
Dieser Expert Advisor ist unser neuestes Handelssystem und wurde für EURUSD und GBPUSD entwickelt. Dieser EA produziert gute Ergebnisse mit mittleren Spreads. Er eröffnet eine Markt-Order, die dem Markttrend folgt, und dann öffnet er Markt-Order mit verschiedenen Mengen an Lots, um alle Aufträge oder einzelne Aufträge mit kleinen Beträgen im Gewinn zu schließen. Zum Schließen von Geschäften verwendet er eine kumulierte Schließungsfunktion oder eine Schließungsfunktion für jedes eröffnete Geschäf
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA
PZ TRADING SLU
2.73 (41)
Experten
Dies ist die neueste Iteration meines berühmten Scalpers Goldfinch EA, der vor fast einem Jahrzehnt zum ersten Mal veröffentlicht wurde. Sie lenkt den Blick auf plötzliche Volatilitätsausweitungen, die in kurzen Zeiträumen stattfinden: Sie geht davon aus, dass die Trägheit der Preisbewegung nach einer plötzlichen Preisbeschleunigung ausgenutzt wird, und versucht, sie zu nutzen. Diese neue Version wurde vereinfacht, damit der Händler die Optimierungsfunktion des Testers leicht nutzen kann, um die
FREE
Winshots Trade Assistant EA
Pawel Michalowski
Experten
Winshots Trade Assistant EA entscheidet auf der Grundlage des H1-Zeitrahmens und des Stochastik-Indikators, wann der erste Handel getätigt werden soll, und unterstützt Sie bei der Entscheidung, in welche Richtung Sie handeln sollten, sowie bei der Verwaltung aller von Ihnen auf demselben Chart eröffneten Geschäfte (sehr nützlich beim Scalping auf niedrigeren Zeitrahmen).Der erste Handel wird immer 1 Mikrolot betragen, und die Entscheidung basiert immer auf dem H1-Zeitrahmen. Dann ist es Ihre Auf
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (18)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.64 (11)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netzwerk basiert, das speziell für die Analyse von XAUUSD- und EURUSD-Kursbewegungen auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
5 (1)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sonderpreis zur Markteinführung Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT5-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufe Quantum King MT4 und erhalte Quantum StarMan gratis!*** Frag privat nach weiteren Details! Regel       Ihr Handel mit Präzision und Disziplin. Quantu
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experten
Goldex AI: Der Erfolg von heute wird die Früchte von morgen sein SUPER-RABATT FÜR BEGRENZTE ZEIT! LETZTE 2 EXEMPLARE FÜR 299 USD BEVOR DER PREIS STEIGT. Live-Signal > IC Markets Real: Goldex AI Hochrisikosatz Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um Handbuch und Konfigurationsdateien zu erhalten. Preis: Der Startpreis beträgt $899 und erhöht sich nach jeweils zehn Verkäufen um $199. Verfügbare Kopien: 2 Goldex AI - Fortgeschrittener Handelsroboter mit neuron
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strategie
Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa
Experten
Jesko EA –  Jesko ist ein spezieller Expert Advisor (EA) , der auf einer bewährten Strategie basiert, die über viele Jahre hinweg optimiert und getestet wurde. Er wurde bereits auf Live-Konten getestet und hat sich als profitabel und risikoarm erwiesen. Nun haben wir beschlossen, ihn der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Signal live         Vier Monate Live-Konto Einfache Installation  Funktioniert bei jedem Broker (ECN-Konto empfohlen)  Mindest-Einzahlung: 100 USD  24/7 Support  Kaufe Jesko
Gold Medalist
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Gold Medalist ist ein intelligentes System, das sich auf den volatilen Handel auf dem XAUUSD-Markt konzentriert. Es zielt darauf ab, kurzfristige Preisimpulse zu identifizieren und effektiv zu nutzen, um Händlern neue Gewinnchancen zu eröffnen. Sonderangebot für die ersten 10 Käufer! Nächster Preis: $1.495 Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Der Hauptvorteil des Goldmedaillisten liegt in seinem einzigartigen Preisaktions-Analysesystem. Durch
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
FXbot mt4
Marek Kvarda
5 (1)
Experten
Dieser Roboter verwendet seinen eigenen eingebauten Oszillator und andere Tools, um die Marktbewegungen (Volatilität, Geschwindigkeit, Stärke und Richtung) zu messen. Zu einem geeigneten Zeitpunkt platziert er eine unsichtbare Pending-Order auf dem Markt, mit der er entsprechend dem eingestellten TradingMode weiterarbeitet. Es wird empfohlen, einen schnellen Broker mit niedrigen Gebühren, genauen Kursen und ohne Begrenzung der Stop-Loss-Größe zu verwenden. Sie können jeden beliebigen Zeitrahmen
Golden Mirage mt4
Michela Russo
5 (2)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.87 (30)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) STARTPROMO: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, di
XGen Scalper MT4
Burak Baltaci
Experten
XGen Scalper MT4 – Professionelles automatisches Handelssystem XGen Scalper ist ein hochmoderner Expert Advisor, der bewährte technische Analysen mit einer fortschrittlichen algorithmischen Struktur kombiniert und so konsistente Ergebnisse auf allen Märkten liefert. Dieses leistungsstarke Handelssystem funktioniert reibungslos mit Forex-Paaren, Edelmetallen wie Gold und Silber, Kryptowährungen und Rohstoffindizes. Fortschrittliche algorithmische Technologie Der proprietäre Wellen-Scanning-Al
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (31)
Experten
UPDATE — DEZEMBER 2025 Ende November 2024 wurde der Expert Advisor Aurum offiziell zum Verkauf veröffentlicht. Seitdem handelt er unter realen Marktbedingungen – ohne News-Filter, ohne zusätzliche Schutzmechanismen und ohne komplexe Einschränkungen – und blieb dabei durchgehend stabil profitabel. Live Signal Dieses Jahr realer Handelsarbeit hat die Zuverlässigkeit des Handelssystems deutlich bestätigt. Und erst danach, basierend auf realer Statistik und echter Markterfahrung, haben wir im Dez
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Experten
Der Expert Advisor ist ein System zur Wiederherstellung unrentabler Positionen. Der Algorithmus des Autors sperrt eine Verlustposition, teilt sie in viele separate Teile und schließt jeden von ihnen separat. Einfache Einrichtung, verzögerter Start im Falle eines Drawdowns, Sperren, Deaktivieren anderer Expert Advisors, Mittelwertbildung mit Trendfilterung und teilweises Schließen einer Verlustposition sind in einem Tool integriert Es ist die Verwendung von Schließungsverlusten in Teilen, die es
KT Gold Drift EA MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Experten
ICMarkets Live-Signal: Hier klicken Dieser EA wird zu einem frühen Einführungspreis angeboten. Der Preis steigt mit jeder bestimmten Anzahl von Verkäufen und wird niemals reduziert. Frühkäufer sichern sich den bestmöglichen Preis. Was benötigen Sie, um mit dem KT Gold Drift EA erfolgreich zu sein? Geduld. Disziplin. Zeit. Der KT Gold Drift EA basiert auf einem realen Trading-Ansatz, der von professionellen Tradern und privaten Fondsmanagern eingesetzt wird. Seine Stärke liegt nicht in kurzfrist
Gold King AI MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (1)
Experten
Nur noch 1/5 Exemplare zu diesem Preis verfügbar ---> Nächster Preis 250$ // MT5-Version Gold King AI wurde mit TensorTrade erstellt, einem Open-Source-Python-Framework, das speziell für die Erstellung, das Training, die Bewertung und den Einsatz robuster Handelsalgorithmen unter Verwendung von Reinforcement Learning entwickelt wurde. Der Algorithmus ist während der New Yorker Handelssitzung aktiv. Nach einer mehrstündigen Analyse des Marktes zur Identifizierung interessanter Bereiche platziert
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experten
Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Nur noch eine Version ist für 550 $ verfügbar. Danach steigt der Preis auf 650 $ und 750 $, der Endpreis beträgt 1200 $ Live-Signal >>>>> https://www.mql5.com/en/signals/2347208   Klicken Dieser EA wurde für präzise Einstiege, inte
BlackCat Grid
Dmitriq Evgenoeviz Ko
5 (1)
Experten
"BlackCat Grid" ist ein automatisierter Handelsberater (Expert Advisor), der für die Plattform MetaTrader 4 entwickelt wurde und sich auf die Grid-Handelsstrategie spezialisiert hat. Er wurde für den automatisierten Handel auf dem Forex-Markt entwickelt und minimiert die Notwendigkeit eines ständigen manuellen Eingriffs. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller . Funktionsprinzip Der EA eröffnet eine Reihe von Aufträgen gemäß einem festgelegten Schri
Bitcoin Scalper Pro MT4
Yevhenii Mavletbaiev
5 (2)
Experten
Be sure to contact me after purchase by writing a private message! Also, if you have any questions before purchasing, feel free to ask them. Nur noch wenige Exemplare zu $129. Nächster Preis ist $399 Live-Signal Überwachung MT5-Version Lernen Sie Ihren zuverlässigen Assistenten für den Kryptomarkt kennen - Bitcoin Scalper Pro. Dies ist die perfekte Lösung für alle, die Bitcoin professionell und effizient handeln wollen! Dieser einzigartige Trading Advisor wurde speziell für den Bitcoin-Hande
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Experten
ADVANCED MULTI SCALPING EA – ist ein vollautomatisches Multi-Pair-Handelssystem – sehr sicher mit stetigem Wachstum. Dieser profitable Scalping EA ist wirklich eines der derzeit stabilsten Systeme auf dem Markt – er nimmt etwa 70-100 Trades pro Monat auf. Laden Sie die EA-Set-Dateien zum Testen und Handeln herunter: USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file Funktionen des EA: - Zusätzliche Spread-Einstellung
Gann Gold EA MT4
Elif Kaya
5 (2)
Experten
Live-Signal (245% Gewinn in einem Monat - Einzahlung 340$ Gewinn 1080$) - Final realen Preis ist 999$ - Rabatt und Preis ist 199$, Preis wird nach 2 Käufe erhöht werden. Willkommen, Gold GANN Expert eröffnet automatisch den Handel mit Highly Gewinn, Fixed kleinen Stop-Loss. Nach dem Kauf, Sie erhalten einen weiteren EA kostenlos! Kontaktieren Sie mich für diesen BONUS! (KAUFE 1, BEKOMME 1 GRATIS) - Lebenslanges Update kostenlos Kein Martingal, kein Raster, kein Betrug Ich bin dara
Golden Scalper PRO
Felipe Jose Costa Pereira
3.83 (12)
Experten
Golden Scalper PRO: Unsere Technologie arbeitet für Sie! Handbuch und Set-Datei: Nach dem Kauf kontaktieren Sie uns bitte, und wir senden Ihnen das vollständige Handbuch und die Set-Datei zu. Preis: Der Preis steigt, wenn mehr Lizenzen verkauft werden. Verfügbare Lizenzen: 3 Der Handel mit Gold gehört aufgrund seiner extremen Volatilität und der damit verbundenen Risiken zu den anspruchsvollsten Bereichen der Finanzmärkte. Golden Scalper PRO wurde entwickelt, um genau diesen Herausforderungen z
DualGrid MT4
DRT Circle
Experten
DualGrid-Expertenberater DualGrid ist ein Grid-Expert Advisor mit mehreren Strategien, der flexibles Risikomanagement, fortschrittliche Grid-Logik und sorgfältig getestetes Ausführungsverhalten bietet. Der EA integriert zwei unabhängige Handelsstrategien, die jeweils mit einem eigenen Ansatz zur Marktinteraktion entwickelt wurden. Dadurch können Händler den EA an unterschiedliche Risikopräferenzen und Marktbedingungen anpassen. Bitte senden Sie mir nach dem Kauf umgehend eine private Nachricht
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experten
Promo starten! Nur noch wenige Exemplare für 449$ verfügbar! Nächster Preis: 599$ Endpreis: 999$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro tritt dem Club der Goldhandels-EAs bei, allerdings
SNeox AI
Anastasiya Morozova
Experten
SNeox AI   ist ein automatisierter Multi-Währungs-Handelsroboter für stabiles, langfristiges Trading auf dem Forex-Markt. Der Berater wurde unter Verwendung bewährter Algorithmen zur Analyse von Marktpreisen und Volatilität entwickelt und konzentriert sich auf umsichtiges Trading mit kontrollierten Risiken. ACHTUNG!   Neujahrsaktion: Die ersten 15 Käufe kosten nur 99 $. Die nächsten 15 - 159 $ Endpreis: 229 $ Nutzen Sie dieses Angebot schnell! MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/prod
Dark Gold
Marco Solito
4.7 (92)
Experten
Dark Gold ist ein vollautomatischer Expert Advisor für Scalping Trading auf Gold , Bitcoin , Eurusd und Gbpusd. Dieser Expert Advisor braucht Aufmerksamkeit, in der Tat präsentiert hoch anpassbar. Dark Gold basiert auf Dark Support Resistance Indikator ( es zu besitzen ist nicht notwendig) , diese Trades können mit einigen Strategien verwaltet werden. Wenn Sie diesen Expert Advisor kaufen , können Sie ein Feedback an den Markt schreiben und erhalten Dark Support Resistance Indikator kostenlos ,
XAU Flux MT4
Burak Baltaci
Experten
XAU FLUX – Professioneller Gold-Scalping-Expert Advisor XAU FLUX ist ein professioneller Handelsroboter, der für den schnellen und disziplinierten Handel auf dem Goldmarkt entwickelt wurde. Er wurde für Händler entwickelt, die mit kleinen täglichen Kursbewegungen konstante Gewinne erzielen möchten. Wichtigste Merkmale: XAU FLUX nutzt ein fortschrittliches Scalping-System, das auf den Zeitrahmen M1 und M5 basiert, um Mikro-Chancen auf dem Markt zu bewerten. Der EA analysiert kontinuierlich die M
Weitere Produkte dieses Autors
Engine EA
Davide Costamagna
Experten
Engine EA ist ein hochmoderner Handelsroboter, der für die Plattform MetaTrader 4 (MT4) entwickelt wurde. Er nutzt fortschrittliche künstliche Intelligenz und zielt darauf ab, eine hohe Genauigkeit und Rentabilität im Devisenhandel zu bieten. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von Kontowachstum und begrenztem Drawdown ist Engine EA für Trader konzipiert, die eine effiziente Automatisierung suchen. Engine EA ist ein fortschrittlicher automatisierter Handelsbot, der entwickelt wurde, um die He
Interactive Risk Manager
Davide Costamagna
Indikatoren
Interactive Risk Manager ist ein professionelles Risikomanagement- und Positionsberechnungstool für MetaTrader 4. Es wurde entwickelt, um die komplexen Berechnungen, die Händler vor der Eröffnung einer Position durchführen müssen, zu automatisieren und zu vereinfachen. Fügen Sie es in den Ordner Indicators ein. HAUPTMERKMALE 1. AUTOMATISCHE LOT-BERECHNUNG Berechnet automatisch die Positionsgröße (Lots) basierend auf: Kontostand Gewünschter Risikoprozentsatz Stop-Loss-Abstand 2. FLEXIBLE ST
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension