Interactive Risk Manager
- Indicatori
- Davide Costamagna
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Interactive Risk Manager è un Indicatore professionale di gestione del rischio e calcolo di posizione per MetaTrader 4. È stato progettato per automatizzare e semplificare i calcoli complessi che i trader devono fare prima di aprire una posizione. Inserire nella cartella Indicatori.
FUNZIONALITÀ PRINCIPALI
1. CALCOLO AUTOMATICO DEI LOTTI
-
Calcola automaticamente la dimensione della posizione (lotti) in base a:
-
Saldo del conto
-
Percentuale di rischio desiderata
-
Distanza dello Stop Loss
-
2. GESTIONE FLESSIBILE DELLO STOP LOSS
Supporta tre tipi diversi di Stop Loss:
-
Punti (Pips): Specifica lo SL in numero di punti
-
Prezzo assoluto: Specifica un prezzo esatto per lo SL
-
ATR (Average True Range): Usa la volatilità del mercato (moltiplicatore ATR)
3. INTERFACCIA INTERATTIVA
-
Pannello di controllo con campi modificabili in tempo reale
-
Pulsanti BUY/SELL per cambiare direzione rapidamente
-
Campi editabili per simbolo, rischio, saldo, SL
-
Pulsante APPLY per applicare le modifiche
🛠️ COME FUNZIONA
FLUSSO DI LAVORO:
-
Configurazione iniziale: Imposta i parametri di default
-
Modifica in tempo reale: Cambia simbolo, direzione, rischio
-
Calcolo automatico: L'indicatore calcola:
-
Importo a rischio in valuta
-
Dimensione ottimale della posizione
-
Margine richiesto
-
Distanza dello Stop Loss
-
-
Visualizzazione: Mostra tutto nel commento del grafico
ESEMPIO PRATICO:
Se hai un conto da $10,000 e vuoi rischiare il 2% su un'operazione EURUSD con SL di 50 punti:
-
Rischio in dollari: $200 (2% di $10.000)
-
Valore per punto: Calcolato automaticamente
-
Lotti richiesti: Calcolati automaticamente per rischiare esattamente $200
🎨 VISUALIZZAZIONE
SULLO SCHERMO:
-
Pannello di controllo (opzionale):
-
Campi per simbolo, tipo SL, valore SL, rischio, saldo
-
Pulsanti BUY/SELL
-
Pulsanti APPLY/CLEAR
-
-
Linee sul grafico (opzionali):
-
Linea di Entry (verde per BUY, rosso per SELL)
-
Linea di Stop Loss (arancione tratteggiata)
-
Etichetta con informazioni
-
-
Commento nel grafico:
-
Tutti i dati calcolati in formato leggibile
-
Spaziatura migliorata per facilità di lettura
-
⚙️ PARAMETRI PRINCIPALI
INPUT (modificabili dal menu Properties):
-
Simbolo predefinito: Simbolo da analizzare (es: EURUSD)
-
Tipo SL predefinito: Punti, Prezzo o ATR
-
Valore SL: Valore dello Stop Loss
-
Tipo ordine: BUY o SELL
-
Rischio percentuale: % del saldo da rischiare (es: 2.0%)
-
Mostra pannello: Attiva/disattiva il pannello di controllo
-
Auto-seleziona simbolo: Carica automaticamente i dati del simbolo
VARIABILI RUNTIME (modificabili durante l'esecuzione):
-
Tutti i parametri possono essere cambiati in tempo reale
-
I cambiamenti si applicano cliccando "APPLY"
🔧 VANTAGGI PER IL TRADER
🎯 PRECISIONE
-
Elimina errori di calcolo manuale
-
Considera spread, dimensioni del lotto, requisiti di margine
⏱️ EFFICIENZA
-
Risparmia tempo nei calcoli
-
Tutte le informazioni in un unico posto
-
Aggiornamento automatico dei prezzi
📈 GESTIONE DEL RISCHIO
-
Impedisce di rischiare troppo
-
Calcola il rischio in base al saldo effettivo
-
Adattabile a diverse strategie di trading
🔄 FLESSIBILITÀ
-
Funziona con qualsiasi simbolo (Forex, metalli, indici)
-
Supporta diversi tipi di conto (standard, mini, micro)
-
Adattabile a diverse filosofie di rischio
💼 A CHI SERVE?
👶 TRADER PRINCIPIANTI
-
Impara a gestire il rischio correttamente
-
Evita errori comuni nel dimensionamento della posizione
-
Sviluppa disciplina nel rischio
🏆 TRADER ESPERTI
-
Automatizza calcoli ripetitivi
-
Mantiene coerenza nella gestione del rischio
-
Tool professionale per analisi rapida
📊 GESTORI DI PORTAFOGLIO
-
Gestisce rischio su più posizioni
-
Calcola esposizione complessiva
-
Strumento per money management
🚀 PERCHÉ USARLO?
-
SICUREZZA: Non rischi più del previsto per errore
-
CONSISTENZA: Applica sempre le stesse regole di rischio
-
PROFESSIONALITÀ: Tool di livello istituzionale
-
PACE MENTALE: Sai esattamente cosa stai rischiando
📝 ESEMPIO D'USO
Scenario: Vuoi comprare EURUSD a 1.0850 con SL a 1.0800
-
Inserisci EURUSD nel campo simbolo
-
Seleziona "BUY"
-
Imposta rischio al 2%
-
Inserisci SL di 50 punti (o prezzo 1.0800)
-
Clicca "APPLY"
Risultato: L'indicatore ti dice immediatamente:
-
Quanti lotti puoi aprire
-
Quanti dollari stai rischiando
-
Quanto margine ti serve
-
Dove sono i livelli di entry e SL sul grafico
🎯 IN SINTESI
È come avere un risk manager personale che ti assiste in ogni operazione, calcolando tutto automaticamente in modo che tu possa concentrarti solo sulle decisioni di trading, lasciando i calcoli complessi allo strumento.