Interactive Risk Manager

Interactive Risk Manager è un Indicatore professionale di gestione del rischio e calcolo di posizione per MetaTrader 4. È stato progettato per automatizzare e semplificare i calcoli complessi che i trader devono fare prima di aprire una posizione. Inserire nella cartella Indicatori.

FUNZIONALITÀ PRINCIPALI

1. CALCOLO AUTOMATICO DEI LOTTI

  • Calcola automaticamente la dimensione della posizione (lotti) in base a:

    • Saldo del conto

    • Percentuale di rischio desiderata

    • Distanza dello Stop Loss

2. GESTIONE FLESSIBILE DELLO STOP LOSS

Supporta tre tipi diversi di Stop Loss:

  • Punti (Pips): Specifica lo SL in numero di punti

  • Prezzo assoluto: Specifica un prezzo esatto per lo SL

  • ATR (Average True Range): Usa la volatilità del mercato (moltiplicatore ATR)

3. INTERFACCIA INTERATTIVA

  • Pannello di controllo con campi modificabili in tempo reale

  • Pulsanti BUY/SELL per cambiare direzione rapidamente

  • Campi editabili per simbolo, rischio, saldo, SL

  • Pulsante APPLY per applicare le modifiche

🛠️ COME FUNZIONA

FLUSSO DI LAVORO:

  1. Configurazione iniziale: Imposta i parametri di default

  2. Modifica in tempo reale: Cambia simbolo, direzione, rischio

  3. Calcolo automatico: L'indicatore calcola:

    • Importo a rischio in valuta

    • Dimensione ottimale della posizione

    • Margine richiesto

    • Distanza dello Stop Loss

  4. Visualizzazione: Mostra tutto nel commento del grafico

ESEMPIO PRATICO:

Se hai un conto da $10,000 e vuoi rischiare il 2% su un'operazione EURUSD con SL di 50 punti:

  • Rischio in dollari: $200 (2% di $10.000)

  • Valore per punto: Calcolato automaticamente

  • Lotti richiesti: Calcolati automaticamente per rischiare esattamente $200

🎨 VISUALIZZAZIONE

SULLO SCHERMO:

  1. Pannello di controllo (opzionale):

    • Campi per simbolo, tipo SL, valore SL, rischio, saldo

    • Pulsanti BUY/SELL

    • Pulsanti APPLY/CLEAR

  2. Linee sul grafico (opzionali):

    • Linea di Entry (verde per BUY, rosso per SELL)

    • Linea di Stop Loss (arancione tratteggiata)

    • Etichetta con informazioni

  3. Commento nel grafico:

    • Tutti i dati calcolati in formato leggibile

    • Spaziatura migliorata per facilità di lettura

⚙️ PARAMETRI PRINCIPALI

INPUT (modificabili dal menu Properties):

  • Simbolo predefinito: Simbolo da analizzare (es: EURUSD)

  • Tipo SL predefinito: Punti, Prezzo o ATR

  • Valore SL: Valore dello Stop Loss

  • Tipo ordine: BUY o SELL

  • Rischio percentuale: % del saldo da rischiare (es: 2.0%)

  • Mostra pannello: Attiva/disattiva il pannello di controllo

  • Auto-seleziona simbolo: Carica automaticamente i dati del simbolo

VARIABILI RUNTIME (modificabili durante l'esecuzione):

  • Tutti i parametri possono essere cambiati in tempo reale

  • I cambiamenti si applicano cliccando "APPLY"

🔧 VANTAGGI PER IL TRADER

🎯 PRECISIONE

  • Elimina errori di calcolo manuale

  • Considera spread, dimensioni del lotto, requisiti di margine

⏱️ EFFICIENZA

  • Risparmia tempo nei calcoli

  • Tutte le informazioni in un unico posto

  • Aggiornamento automatico dei prezzi

📈 GESTIONE DEL RISCHIO

  • Impedisce di rischiare troppo

  • Calcola il rischio in base al saldo effettivo

  • Adattabile a diverse strategie di trading

🔄 FLESSIBILITÀ

  • Funziona con qualsiasi simbolo (Forex, metalli, indici)

  • Supporta diversi tipi di conto (standard, mini, micro)

  • Adattabile a diverse filosofie di rischio

💼 A CHI SERVE?

👶 TRADER PRINCIPIANTI

  • Impara a gestire il rischio correttamente

  • Evita errori comuni nel dimensionamento della posizione

  • Sviluppa disciplina nel rischio

🏆 TRADER ESPERTI

  • Automatizza calcoli ripetitivi

  • Mantiene coerenza nella gestione del rischio

  • Tool professionale per analisi rapida

📊 GESTORI DI PORTAFOGLIO

  • Gestisce rischio su più posizioni

  • Calcola esposizione complessiva

  • Strumento per money management

🚀 PERCHÉ USARLO?

  1. SICUREZZA: Non rischi più del previsto per errore

  2. CONSISTENZA: Applica sempre le stesse regole di rischio

  3. PROFESSIONALITÀ: Tool di livello istituzionale

  4. PACE MENTALE: Sai esattamente cosa stai rischiando

📝 ESEMPIO D'USO

Scenario: Vuoi comprare EURUSD a 1.0850 con SL a 1.0800

  1. Inserisci EURUSD nel campo simbolo

  2. Seleziona "BUY"

  3. Imposta rischio al 2%

  4. Inserisci SL di 50 punti (o prezzo 1.0800)

  5. Clicca "APPLY"

Risultato: L'indicatore ti dice immediatamente:

  • Quanti lotti puoi aprire

  • Quanti dollari stai rischiando

  • Quanto margine ti serve

  • Dove sono i livelli di entry e SL sul grafico

🎯 IN SINTESI

È come avere un risk manager personale che ti assiste in ogni operazione, calcolando tutto automaticamente in modo che tu possa concentrarti solo sulle decisioni di trading, lasciando i calcoli complessi allo strumento.


