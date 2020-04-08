Interactive Risk Manager

Interactive Risk Manager es una herramienta profesional de gestión de riesgos y cálculo de posiciones para MetaTrader 4. Está diseñada para automatizar y simplificar los complejos cálculos que los operadores deben realizar antes de abrir una posición. Está diseñada para automatizar y simplificar los complejos cálculos que los operadores deben realizar antes de abrir una posición. Insértela en la carpeta Indicadores.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
1. CÁLCULO AUTOMÁTICO DEL LOTE
Calcula automáticamente el tamaño de la posición (lotes) en función de:

Saldo de la cuenta

Porcentaje de riesgo deseado

Distancia de stop loss

2. GESTIÓN FLEXIBLE DE STOP LOSS
Admite tres tipos diferentes de stop loss:

Puntos (Pips): Especifique el SL en puntos

Precio absoluto: Especifique un precio exacto para el SL

ATR (Average True Range): Utiliza la volatilidad del mercado (multiplicador ATR).

3. INTERFAZ INTERACTIVA
Panel de control con campos editables en tiempo real

Botones de COMPRA/VENTA para cambios rápidos de dirección

Campos editables para símbolo, riesgo, saldo, SL

Botón APPLY para aplicar los cambios

🛠️ CÓMO FUNCIONA
FLUJO DE TRABAJO:
Configuración inicial: Establecer parámetros por defecto

Editar en tiempo real: Cambiar símbolo, dirección, riesgo

Cálculo automático: El indicador calcula:

Importe del riesgo de divisa

Tamaño óptimo de la posición

Margen necesario

Distancia de stop loss

Visualización: Mostrar todo en el comentario del gráfico

EJEMPLO PRÁCTICO:
Si tiene una cuenta de 10.000 dólares y desea arriesgar un 2% en una operación EUR/USD con un SL de 50 puntos:

Riesgo en dólares: 200 $ (2% de 10.000 $)

Valor por punto: Calculado automáticamente

Lotes necesarios: Calculado automáticamente para arriesgar exactamente 200 dólares

🎨 VISUALIZACIÓN EN PANTALLA:
Panel de control (opcional):

Campos para símbolo, tipo de SL, valor de SL, riesgo, saldo

Botones COMPRAR/VENDER

Botones APLICAR/BORRAR

Líneas en el gráfico (opcional):

Línea de entrada (verde para COMPRA, (roja para VENTA)

Línea de Stop Loss (naranja punteada)

Etiqueta de información

Comentario del gráfico:

Todos los datos calculados en formato legible

Espaciado mejorado para facilitar la lectura

⚙️ PARÁMETROS PRINCIPALES
ENTRADAS (editable desde el menú Propiedades):
Símbolo por defecto: Símbolo a analizar (por ejemplo, EURUSD)

Tipo de SL por defecto: Puntos, Precio o ATR

Valor SL: Valor Stop Loss

Tipo de Orden: COMPRA o VENTA

Porcentaje de Riesgo: % de saldo a arriesgar (por ejemplo, 2,0%)

Mostrar Panel: Conmuta el panel de control

Autoseleccionar símbolo: Carga automáticamente los datos del símbolo

VARIABLES EN TIEMPO DE EJECUCIÓN (editables durante la ejecución):
Todos los parámetros pueden modificarse en tiempo real

Los cambios se aplican haciendo clic en "APLICAR"

🔧 VENTAJAS PARA EL OPERADOR
🎯 PRECISIÓN
Elimina los errores de cálculo manual

Considera los diferenciales, el tamaño de los lotes y los requisitos de margen

⏱️ EFICIENCIA
Ahorra tiempo en los cálculos

Toda la información en un solo lugar

Actualizaciones automáticas de precios

GESTIÓN DEL RIESGO
Evita el riesgo excesivo

Calcula el riesgo en función del saldo real

Adaptable a diferentes estrategias de negociación

🔄 FLEXIBILIDAD
Funciona con cualquier símbolo (divisas, metales, índices)

Admite diferentes tipos de cuenta (estándar, mini, micro)

Adaptable a diferentes filosofías de riesgo

💼 ¿QUIÉN LO NECESITA?
TRADERS PRINCIPIANTES
Aprender a gestionar el riesgo de forma adecuada

Evitar errores comunes en el dimensionamiento de posiciones

Desarrollar la disciplina del riesgo

TRADERS EXPERTOS
Automatizar los cálculos repetitivos

Mantenga la coherencia en la gestión del riesgo

Herramienta profesional para un análisis rápido

📊 GESTORES DE CARTERAS
Gestionar el riesgo a través de múltiples posiciones

Calcular la exposición global

Herramienta de gestión del dinero

🚀 ¿POR QUÉ USARLA?
SEGURIDAD: No arriesgas accidentalmente más de lo que tenías previsto

COHERENCIA: Aplica siempre las mismas reglas de riesgo

PROFESIONALIDAD: Herramientas de nivel institucional

TRANQUILIDAD: Sabes exactamente lo que estás arriesgando

📝 EJEMPLO DE USO
Escenario: Quieres comprar EURUSD a 1,0850 con SL en 1,0800.

Introduzca EURUSD en el campo de símbolo

Seleccione "COMPRAR

Ajuste el riesgo al 2%.

Introduzca un SL de 50 puntos (o precio 1,0800)

Haga clic en "APLICAR".

Resultado: El indicador le dice inmediatamente

Cuántos lotes puede abrir

Cuántos dólares está arriesgando

Cuánto margen necesita

Dónde están los niveles de entrada y SL en el gráfico?

🎯 EN RESUMEN
Es como tener un gestor de riesgos personal que te asiste en cada operación, calculando todo automáticamente para que puedas centrarte únicamente en tus decisiones. de trading, dejando los cálculos complejos a la herramienta.
