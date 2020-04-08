Interactive Risk Manager
- Indicadores
- Davide Costamagna
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Interactive Risk Manager es una herramienta profesional de gestión de riesgos y cálculo de posiciones para MetaTrader 4. Está diseñada para automatizar y simplificar los complejos cálculos que los operadores deben realizar antes de abrir una posición. Está diseñada para automatizar y simplificar los complejos cálculos que los operadores deben realizar antes de abrir una posición. Insértela en la carpeta Indicadores.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
1. CÁLCULO AUTOMÁTICO DEL LOTE
Calcula automáticamente el tamaño de la posición (lotes) en función de:
Saldo de la cuenta
Porcentaje de riesgo deseado
Distancia de stop loss
2. GESTIÓN FLEXIBLE DE STOP LOSS
Admite tres tipos diferentes de stop loss:
Puntos (Pips): Especifique el SL en puntos
Precio absoluto: Especifique un precio exacto para el SL
ATR (Average True Range): Utiliza la volatilidad del mercado (multiplicador ATR).
3. INTERFAZ INTERACTIVA
Panel de control con campos editables en tiempo real
Botones de COMPRA/VENTA para cambios rápidos de dirección
Campos editables para símbolo, riesgo, saldo, SL
Botón APPLY para aplicar los cambios
🛠️ CÓMO FUNCIONA
FLUJO DE TRABAJO:
Configuración inicial: Establecer parámetros por defecto
Editar en tiempo real: Cambiar símbolo, dirección, riesgo
Cálculo automático: El indicador calcula:
Importe del riesgo de divisa
Tamaño óptimo de la posición
Margen necesario
Distancia de stop loss
Visualización: Mostrar todo en el comentario del gráfico
EJEMPLO PRÁCTICO:
Si tiene una cuenta de 10.000 dólares y desea arriesgar un 2% en una operación EUR/USD con un SL de 50 puntos:
Riesgo en dólares: 200 $ (2% de 10.000 $)
Valor por punto: Calculado automáticamente
Lotes necesarios: Calculado automáticamente para arriesgar exactamente 200 dólares
🎨 VISUALIZACIÓN EN PANTALLA:
Panel de control (opcional):
Campos para símbolo, tipo de SL, valor de SL, riesgo, saldo
Botones COMPRAR/VENDER
Botones APLICAR/BORRAR
Líneas en el gráfico (opcional):
Línea de entrada (verde para COMPRA, (roja para VENTA)
Línea de Stop Loss (naranja punteada)
Etiqueta de información
Comentario del gráfico:
Todos los datos calculados en formato legible
Espaciado mejorado para facilitar la lectura
⚙️ PARÁMETROS PRINCIPALES
ENTRADAS (editable desde el menú Propiedades):
Símbolo por defecto: Símbolo a analizar (por ejemplo, EURUSD)
Tipo de SL por defecto: Puntos, Precio o ATR
Valor SL: Valor Stop Loss
Tipo de Orden: COMPRA o VENTA
Porcentaje de Riesgo: % de saldo a arriesgar (por ejemplo, 2,0%)
Mostrar Panel: Conmuta el panel de control
Autoseleccionar símbolo: Carga automáticamente los datos del símbolo
VARIABLES EN TIEMPO DE EJECUCIÓN (editables durante la ejecución):
Todos los parámetros pueden modificarse en tiempo real
Los cambios se aplican haciendo clic en "APLICAR"
🔧 VENTAJAS PARA EL OPERADOR
🎯 PRECISIÓN
Elimina los errores de cálculo manual
Considera los diferenciales, el tamaño de los lotes y los requisitos de margen
⏱️ EFICIENCIA
Ahorra tiempo en los cálculos
Toda la información en un solo lugar
Actualizaciones automáticas de precios
GESTIÓN DEL RIESGO
Evita el riesgo excesivo
Calcula el riesgo en función del saldo real
Adaptable a diferentes estrategias de negociación
🔄 FLEXIBILIDAD
Funciona con cualquier símbolo (divisas, metales, índices)
Admite diferentes tipos de cuenta (estándar, mini, micro)
Adaptable a diferentes filosofías de riesgo
💼 ¿QUIÉN LO NECESITA?
TRADERS PRINCIPIANTES
Aprender a gestionar el riesgo de forma adecuada
Evitar errores comunes en el dimensionamiento de posiciones
Desarrollar la disciplina del riesgo
TRADERS EXPERTOS
Automatizar los cálculos repetitivos
Mantenga la coherencia en la gestión del riesgo
Herramienta profesional para un análisis rápido
📊 GESTORES DE CARTERAS
Gestionar el riesgo a través de múltiples posiciones
Calcular la exposición global
Herramienta de gestión del dinero
🚀 ¿POR QUÉ USARLA?
SEGURIDAD: No arriesgas accidentalmente más de lo que tenías previsto
COHERENCIA: Aplica siempre las mismas reglas de riesgo
PROFESIONALIDAD: Herramientas de nivel institucional
TRANQUILIDAD: Sabes exactamente lo que estás arriesgando
📝 EJEMPLO DE USO
Escenario: Quieres comprar EURUSD a 1,0850 con SL en 1,0800.
Introduzca EURUSD en el campo de símbolo
Seleccione "COMPRAR
Ajuste el riesgo al 2%.
Introduzca un SL de 50 puntos (o precio 1,0800)
Haga clic en "APLICAR".
Resultado: El indicador le dice inmediatamente
Cuántos lotes puede abrir
Cuántos dólares está arriesgando
Cuánto margen necesita
Dónde están los niveles de entrada y SL en el gráfico?
🎯 EN RESUMEN
Es como tener un gestor de riesgos personal que te asiste en cada operación, calculando todo automáticamente para que puedas centrarte únicamente en tus decisiones. de trading, dejando los cálculos complejos a la herramienta.