Abiroid Volatility Cloud MT5

Ein Fibonacci-Indikator lässt sich am besten mit anderen Indikatoren wie Pivots, Support/Resistance usw. kombinieren. Der Kurs neigt dazu, Fibo-Ebenen als Unterstützungs- oder Widerstandslinien zu nutzen. Dieser Indikator ist also sehr nützlich, um zu wissen, wann der Kurs umkehren könnte, oder ob der Kurs den Trend fortsetzen könnte, wenn ein Niveau überschritten wird. Auch um die besten Take-Profit- und Stop-Loss-Linien zu finden. Verwenden Sie den Fibo-Indikator nicht allein für den Handel, d

FREE