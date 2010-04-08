Abiroid Volatility Cloud MT5
- Indikatoren
- Abir Pathak
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 20
Merkmale auf einen Blick
- Multi-Band-System: 4 Bänder über und unter einer Mittellinie, wodurch 9 verschiedene Schichten entstehen
- ALMA-gestützte Mittellinie: Glatter, reaktionsschneller gleitender Durchschnitt, der Rauschen effektiv filtert
- Volatilitätsbänder: Passt sich automatisch an die Marktvolatilität unter Verwendung der Standardabweichung an
- Keltner-Kanal-Integration: Kombiniert ATR-basierte Kanäle mit der Standardabweichung für eine robuste Bandplatzierung
- Alarmsystem: Lassen Sie sich benachrichtigen, wenn der Kurs wichtige Bandebenen durchbricht
Lesen Sie im Detail mit Screenshots im Blogpost:
https://www.mql5.com/en/blogs/post/766504
Dies ist nur eine MT5-Version. Um die MT4-Version zu erhalten, gehen Sie hier:https://www.mql5.com/en/market/product/159768/