Abiroid Volatility Cloud MT5

Características

  • Sistema multibanda: 4 bandas por encima y por debajo de una línea central, creando 9 capas distintas
  • Línea central basada en ALMA: Media móvil suave y sensible que filtra eficazmente el ruido
  • Bandas de volatilidad: Se ajusta automáticamente a la volatilidad del mercado utilizando la desviación estándar
  • Integración de canales Keltner: Combina los canales basados en ATR con la desviación estándar para una colocación sólida de las bandas
  • Sistema de alertas: Recibe notificaciones cuando el precio cruza los niveles clave de las bandas


Lea en detalle con capturas de pantalla en blogpost:

https://www.mql5.com/en/blogs/post/766504


Esta es una versión MT5 solamente. Para obtener la versión MT4 ir aquí:

https://www.mql5.com/en/market/product/159768/
