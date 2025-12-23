Signal Indicator to Expert MT4

Vous possédez un indicateur qui génère des signaux et vous souhaitez le convertir en indicateur expert ?





Grâce à cet indicateur expert, vous pouvez le convertir sans le reprogrammer ni l'adapter. Suivez simplement ces étapes pour le configurer correctement :





1) L'indicateur doit se trouver dans le dossier des indicateurs.





2) Sélectionnez les seuils d'achat et de vente fournis par l'indicateur.





3) Choisissez si vous souhaitez inclure toutes les transactions ou uniquement les transactions d'achat ou de vente.





4) Choisissez le mode de clôture des transactions : par Stop Loss et Take Profit (SL/TP) ou par échéance, selon votre style de trading.





5) Selon votre choix, renseignez le champ « Heure » ​​ou le champ SL/TP.





6) Si nécessaire, renseignez les champs « Volume », « Commentaires », « Magic » et « Écart ».





7) Si vous souhaitez gérer les entrées générées par l'indicateur, vous pouvez définir un profit et une perte maximum en activant et en renseignant les champs correspondants dans le Gestionnaire de gains.





8) Activez ou désactivez le stop suiveur. Il ne sera déclenché que si le prix est supérieur au prix d'entrée et à la distance que vous avez configurée.





N'hésitez pas à consulter mes autres indicateurs, qui pourraient vous être très utiles.



