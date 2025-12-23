Signal Indicator to Expert MT4

Hai un indicatore che fornisce segnali e vuoi convertirlo in un Indicatore Expert?

Con questo Indicatore Expert, puoi convertirlo senza riprogrammarlo o adattarlo. Segui semplicemente questi passaggi per configurarlo correttamente:

1) L'indicatore deve essere nella cartella degli indicatori.

2) Seleziona i buffer BUY e SELL forniti dall'indicatore.

3) Seleziona se desideri includere tutte le operazioni o solo quelle BUY o SELL.

4) Seleziona come desideri che le operazioni si chiudano: con Stop Loss e Take Profit (SL/TP) o per scadenza, a seconda del tuo stile di trading.

5) A seconda della selezione, compila il campo Ora o il campo SL/TP.

6) Solo se necessario, compila i campi Volume, Commenti, Magic e Deviazione.

7) Solo se desideri gestire le voci generate dall'indicatore, puoi impostare un profitto massimo e una perdita massima abilitando e compilando i campi in Earning Manager.

8) Attiva o disattiva il Trailing Stop. Questo verrà attivato solo se il prezzo è superiore al prezzo di ingresso e alla distanza da te configurata.

Non dimenticare di dare un'occhiata ai miei altri indicatori, che potrebbero esserti molto utili.

Cerca anche la versione MT5.
