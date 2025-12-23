Signal Indicator to Expert MT4
- Utilità
- William Oswaldo Mayorga Urduy
- Versione: 1.8
- Attivazioni: 5
Hai un indicatore che fornisce segnali e vuoi convertirlo in un Indicatore Expert?
Con questo Indicatore Expert, puoi convertirlo senza riprogrammarlo o adattarlo. Segui semplicemente questi passaggi per configurarlo correttamente:
1) L'indicatore deve essere nella cartella degli indicatori.
2) Seleziona i buffer BUY e SELL forniti dall'indicatore.
3) Seleziona se desideri includere tutte le operazioni o solo quelle BUY o SELL.
4) Seleziona come desideri che le operazioni si chiudano: con Stop Loss e Take Profit (SL/TP) o per scadenza, a seconda del tuo stile di trading.
5) A seconda della selezione, compila il campo Ora o il campo SL/TP.
6) Solo se necessario, compila i campi Volume, Commenti, Magic e Deviazione.
7) Solo se desideri gestire le voci generate dall'indicatore, puoi impostare un profitto massimo e una perdita massima abilitando e compilando i campi in Earning Manager.
8) Attiva o disattiva il Trailing Stop. Questo verrà attivato solo se il prezzo è superiore al prezzo di ingresso e alla distanza da te configurata.
