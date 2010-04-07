Signal Indicator to Expert MT4

기존에 신호를 제공하는 지표를 전문가용 지표(Expert Indicator)로 변환하고 싶으신가요?





이 전문가용 지표를 사용하면 기존 지표를 재프로그래밍하거나 수정할 필요 없이 간편하게 변환할 수 있습니다. 다음 단계를 따라 설정하세요.





1) 지표 파일이 '지표' 폴더에 있어야 합니다.





2) 지표에서 제공하는 매수(BUY) 및 매도(SELL) 버퍼를 선택합니다.





3) 모든 거래를 포함할지, 아니면 매수 또는 매도 거래만 포함할지 선택합니다.





4) 거래 스타일에 따라 손절매(Stop Loss) 및 이익실현(Take Profit, SL/TP) 또는 만기 시간 중 원하는 방식으로 거래를 종료할지 선택합니다.





5) 선택에 따라 시간 필드 또는 SL/TP 필드를 입력합니다.





6) 필요한 경우에만 거래량(Volume), 설명(Comments), 매직(Magic), 편차(Deviation) 필드를 입력합니다.





7) 지표에서 생성된 진입을 관리하려면 수익 관리자(Earning Manager)에서 최대 수익 및 최대 손실 한도를 설정할 수 있습니다.





8) 트레일링 스톱을 활성화 또는 비활성화하세요. 트레일링 스톱은 가격이 진입 가격보다 높고 설정한 거리 이상일 때만 작동합니다.





제 다른 유용한 지표들도 확인해 보세요.



