Signal Indicator to Expert MT4

Você possui um indicador que fornece sinais e deseja convertê-lo em um Expert Indicator?





Com este Expert Indicator, você pode convertê-lo sem reprogramá-lo ou adaptá-lo. Basta seguir estes passos para configurá-lo corretamente:





1) O indicador deve estar na pasta de indicadores.





2) Selecione os buffers de COMPRA e VENDA fornecidos pelo indicador.





3) Selecione se deseja incluir todas as operações ou apenas as operações de COMPRA ou VENDA.





4) Selecione como deseja que as operações sejam encerradas: por Stop Loss e Take Profit (SL/TP) ou por tempo de expiração, dependendo do seu estilo de negociação.





5) Dependendo da sua seleção, preencha o campo de tempo ou o campo SL/TP.





6) Somente se necessário, preencha os campos Volume, Comentários, Magic e Desvio.





7) Somente se desejar gerenciar as entradas geradas pelo indicador, você poderá definir um lucro máximo e uma perda máxima, habilitando e preenchendo os campos no Gerenciador de Ganhos.





8) Ative ou desative o Trailing Stop. Ele só será acionado se o preço estiver acima do preço de entrada e na distância que você configurou.





Não se esqueça de conferir meus outros indicadores, que você pode achar muito úteis.



