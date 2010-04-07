Signal Indicator to Expert MT4

Tienes un indicador que da señales y quieres convertirlo a Experto?

Con este experto puedes convertirlo sin necesidad de reprogramar o adaptar tu indicador, simplemente debes seguir los pasos para configurarlo de manera adecuada:

1) El indicador debe estar en la carpeta de indicadores.

2) Debes seleccionar bien los buffers de BUY y SELL, proveídos por el indicador.

3) Selecciona si quieres tomar todas las operaciones o únicamente las de tipo BUY o SELL.

4) Selecciona como quieres que se cierren las operaciones si por SL y TP o por tiempo de expiración, según tu operativa.

5) Dependiendo de la selección, llena el campo de tiempo  o el campo de SL y TP.

6) Solo si lo necesitas, llena los campos de Volume, Comments, Magic  y Desviation.

7) Solo si quieres gestionar las entradas dadas por el indicador puedes establecer un máximo de ganancias y un máximo de perdidas, habilitando y llenando los campos de EARNING MANAGER

8)Activa o desactiva el Trailing Stop, este se activara solo si el precio esta mas allá del precio de entrada y a la distancia que configuraste.

No olvides visitar mis otros indicadores que te podrán ser muy útiles.

Busca tambien la version para MT5


Otros productos de este autor
RSI Alarm Osw
William Oswaldo Mayorga Urduy
Indicadores
RSI ALARM  (Para Metatrader 5) Este indicador funciona como un RSI normal con todas sus configuraciones (Periodicidad, colores, niveles, etc), pero adicional se puede establecer alarmas en el nivel superior e inferior (Ejemplo 70 y 30), con la posibilidad de ajustar estos niveles moviendo las líneas azul y roja para establecer los niveles superior e inferior. También se puede activar y desactivar una función adicional que crea una flecha en el grafico cuando se cumpla el RSI esperado superior o
MultiTimeFrame Moving Average Osw
William Oswaldo Mayorga Urduy
Indicadores
MULTI TIME FRAME MOVING AVERAGE OSW (METATRADER 5) Este indicador te permitirá agregar medias móviles de todos los tipos de configuración, con la diferencia que si estas en una temporalidad, puedes agregar la de un nivel superior, para dar un ejemplo, si estas en temporalidad de 5 minutos y quieres ver la media móvil exponencial de 20 de temporalidad de 15 minutos, 1 hora y 4 horas, solo con configurar los parámetros correctos en el menú del indicador podrás verlas como se muestra en las imágene
RSI Alarm Osw MT4
William Oswaldo Mayorga Urduy
Indicadores
RSI ALARM    (Para Metatrader 4) Este indicador funciona como un RSI normal con todas sus configuraciones (Periodicidad, colores, niveles, etc), pero adicional se puede establecer alarmas en el nivel superior e inferior (Ejemplo 70 y 30), con la posibilidad de ajustar estos niveles moviendo las lineas superior e inferior que se encuentran en el indicador. También se puede activar y desactivar una función adicional que pone una flecha en el grafico cuando se cumpla el RSI esperado superior o infe
SORS Osw MT4
William Oswaldo Mayorga Urduy
Indicadores
LOS COMPLEJOS SORS (Para Metatrader 4) Este indicador esta diseñado para dibujar sobre el grafico las líneas SORS, estas son la moderna forma de calcular puntos del mercado que suele respetar, se encuentran comprendidas por soportes y resistencias, pero a diferencia de los clásicos, estas son calculadas a partir de la volatilidad endógena y la desviación estándar, En la configuración se puede cambiar de color cada lineal de nivel y ocultar los que no se necesitan. A= Anual. M=Mensual. W=Semanal
Divergence Osw Metatrader 4
William Oswaldo Mayorga Urduy
Indicadores
DIVERGENCE OSW  (Para Metatrader 4) Este indicador trabaja sobre las divergencias y tiene las siguientes funciones: Generar una alerta cuando se produzca una divergencia. Crear lineas calculando el Stoploss y Takeprofit de acuerdo a ondas proyección de ondas inversas. Crea una flecha indicando la posible dirección del mercado. Las señales enviadas por el indicador son dadas cuando la vela termina. El Trader debe evaluar cada divergencia para tomar entradas. Configuraciones: Activación y desactiv
Trading Sesions MT4
William Oswaldo Mayorga Urduy
Indicadores
TRADING SESIONS Este indicador muestra en el grafico seleccionado dividido mediante cuadros cada una de las sesiones ASIA, JAPON, LONDRES, NEW YORK: Permite configurar: Color de sesión ASIA, JAPON, LONDRES, NEW YORK Ocultar y mostrar cada una de las sesiones Funciona en las temporalidades mas bajas del mercado, entra las cuales se recomienda H4, H1, M!5, M5 y M1 (No olvides revisar nuestros otros indicadores)
Automatic Support and Resistance Osw MT4
William Oswaldo Mayorga Urduy
Indicadores
Automatic Support and Resistance Osw MT4 Este Indicador grafica líneas en los posibles puntos de soportes y resistencias del activo seleccionado. funciona en múltiples temporalidades. permite configurar: Color de las líneas. Ancho de las líneas. Tipo de líneas. Cuando el indicador empieza su funcionamiento, analiza los soportes y resistencias de niveles superiores para la temporalidad en la que se esta trabajando.
Round Numbers Osw MT4
William Oswaldo Mayorga Urduy
Indicadores
NUMEROS REDONDOS   (Para Metatrader 4) Este indicador te permite agregar líneas horizontales según los números redondos que contenga el activo. A diferencia de otros indicadores, este calcula los niveles mas cercanos de manera dinámica y automática según se mueva el precio. funciona en pares de divisas, índices, metales, acciones, etc. Redondos con 5 dígitos, 3 dígitos y enteros de 10 100 o 1000. las líneas se pueden ajustar en parámetros como: Ocultar la   línea   o numero redondo que no se qu
Supports and Resistances and Order Blocks Osw MT4
William Oswaldo Mayorga Urduy
Indicadores
LINEAS SOPORTES Y RESISTENCIAS + BLOQUES DE ORDENES para METATRADER 4 Una forma visual mucho mas agradable para ubicar soportes y resistencia, a diferencia de las líneas horizontales normales, estas se pueden ubicar desde un punto específico, sin que se extienda hacia atrás, haciendo que el grafico no se vea bien, también muestra el nombre de la temporalidad en la que se creo para que cuando estes operando, puedas saber a cual temporalidad pertenece. Tambien puedes crear bloques de órdenes de
Whatch and Candle Alarm Osw MT4
William Oswaldo Mayorga Urduy
Indicadores
Reloj Osw Watch para METATRADER 4 Este es un indicador que muestra el tiempo faltante para que se termine la vela actual en un reloj, este se ubica siempre al lado de la ultima vela siguiendo el precio, los números se muestran igual que en las imágenes, y pueden ser modificados tanto en tamaño y color. entre su configuración se puede establecer: el tamaño de los números que muestran la hora. el color de los números que muestran la hora. Tambien dentro de la configuracion pueder activar y desacti
Alert Up Down MT4
William Oswaldo Mayorga Urduy
Indicadores
ALERT  UP - DOWN PARA METATRADER 5 Este indicador genera una alerta cuando el precio sale de la zona que se encuentra entre las   líneas   UP y DOWN. Se puede generar alertas de varios tipos como son: > Sonido > Caja de mensaje > Mensaje en la caja de expertos > Correo (previamente configurado) > Notificaciones PUSH (previamente configurado) Las   líneas   se deben configurar desde las propiedades del indicador y no desde las propiedades líneas, ya que si se hace desde las propiedades de las  
Break Out Signal Osw
William Oswaldo Mayorga Urduy
Indicadores
BREAK OUT SIGNAL OSW (METATRADER 4) Quieres trabajar rotura de altos y bajos? este es el indicador perfecto para tomar señales de este tipo de entradas. Tan pronto inicia le indicador no te mostrará ninguna señal, pero a medida que va avanzando el precio, ira leyendo el mercado hasta encontrar el patrón perfecto para tomar los Break Out. El indicador para leer los altos y bajos tiene una configuración especial para el Zig Zag, el cual permite tomar únicamente los mas adecuados. Como todo indicad
Automatic OrderBlocks Osw MT4
William Oswaldo Mayorga Urduy
Indicadores
AUTOMATICS ORDERBLOCKS OSW  (METATRADER 5) Este indicador se encarga de mostrar los Order Blocks bajo algunas reglas preestablecidas, entre las cuales se encuentran: >que exista un impulso que rompe el impulso anterior. >cuando es encontrado, se encarga de encontrar el patrón de velas formado, para calcular de la manera mas eficiente el alto y le bajo del lugar, para crear el alto y bajo del Order Block. >Despues de creado el Order Block, el Indicador esta revisando constantemente si alguna vela
SORS Osw
William Oswaldo Mayorga Urduy
Indicadores
LOS COMPLEJOS SORS (Para Metatrader 5) Este indicador esta diseñado para dibujar sobre el grafico las líneas SORS, estas son la moderna forma de calcular puntos del mercado que suele respetar, se encuentran comprendidas por soportes y resistencias, pero a diferencia de los clásicos, estas son calculadas a partir de la volatilidad endógena y la desviación estándar, En la configuración se puede cambiar de color cada lineal de nivel y ocultar los que no se necesitan. A= Anual. M=Mensual. W=Semanal
Automatic Support and Resistance Osw MT5
William Oswaldo Mayorga Urduy
Indicadores
Automatic Support and Resistance Osw MT5 Este Indicador grafica líneas en los posibles puntos de soportes y resistencias del activo seleccionado. funciona en múltiples temporalidades. permite configurar: Color de las líneas. Ancho de las líneas. Tipo de líneas. Cuando el indicador empieza su funcionamiento, analiza los soportes y resistencias de niveles superiores para la temporalidad en la que se esta trabajando.
Round Number Osw MT5
William Oswaldo Mayorga Urduy
Indicadores
NUMEROS REDONDOS   (Para Metatrader 5) Este indicador te permite agregar líneas horizontales según los números redondos que contenga el activo. A diferencia de otros indicadores, este calcula los niveles mas cercanos de manera dinámica y automática según se mueva el precio. funciona en pares de divisas, índices, metales, acciones, etc. Redondos con 5 dígitos, 3 dígitos y enteros de 10 100 o 1000. las líneas se pueden ajustar en parámetros como: Ocultar la   línea   o numero redondo que no se qu
Supports and Resistances and Order Blocks Osw MT5
William Oswaldo Mayorga Urduy
Indicadores
LINEAS SOPORTES Y RESISTENCIAS + BLOQUES DE ORDENES para METATRADER 5 Una forma visual mucho mas agradable para ubicar soportes y resistencia, a diferencia de las líneas horizontales normales, estas se pueden ubicar desde un punto especifico, sin que se extienda hacia atrás, haciendo que el grafico no se vea bien, también muestra el nombre de la temporalidad en la que se creo para que cuando estes operando, puedas saber a cual temporalidad pertenece. Tambien puedes crear bloques de ordenes de ma
Multi Temporalities Osw MT5
William Oswaldo Mayorga Urduy
Indicadores
MULTI TEMPORALIDADES PARA METATRADER 5 Este indicador, en una ventana inferior, muestra el grafico actual en diferentes temporalidades, esto te puede ayudar a descifrar mejor el mercado, teniendo en cuenta las temporalidades superiores. Entre las configuraciones que puedes modificar son: vista de los precios en los graficos vista de las temporalidades en los graficos habilitar cada uno de los graficos en las diferentes temporalidades (M1, M5, M15, H1,H4,D1,W1,MN1).
Whatch and Candle Alarm Osw MT5
William Oswaldo Mayorga Urduy
Indicadores
Reloj Osw Watch para METATRADER 5 Este es un indicador que muestra el tiempo faltante para que se termine la vela actual en un reloj, este se ubica siempre al lado de la ultima vela siguiendo el precio, los números se muestran igual que en las imágenes, y pueden ser modificados tanto en tamaño y color. entre su configuración se puede establecer: el tamaño de los números que muestran la hora. el color de los números que muestran la hora. Tambien dentro de la configuracion pueder activar y desacti
Alert Up Down MT5
William Oswaldo Mayorga Urduy
Indicadores
ALERT  UP - DOWN PARA METATRADER 5 Este indicador genera una alerta cuando el precio sale de la zona que se encuentra entre las líneas UP y DOWN. Se puede generar alertas de varios tipos como son: > Sonido > Caja de mensaje > Mensaje en la caja de expertos > Correo (previamente configurado) > Notificaciones PUSH (previamente configurado) Las líneas se deben configurar desde las propiedades del indicador y no desde las propiedades líneas, ya que si se hace desde las propiedades de las líneas , s
Master Calendar Osw
William Oswaldo Mayorga Urduy
Indicadores
MASTER CALENDAR OSW Este Indicador fue creado inicialmente para mi uso personal, pero lo he ido mejorando poco a poco e implementando funciones para ayudas de mi trading del día a día y se seguirán implementando funciones si son de utilidad. DETALLES DEL CALENDARIO. >Calendario móvil y detallado de las noticias cercanas a la fecha actual, con datos como: fecha, País, Moneda, Sector de la noticia, Nombre de la Noticia, y datos Previo, Predicción y Actual. >El Calendario se actualiza automáticamen
Volumes Direction MT5
William Oswaldo Mayorga Urduy
Indicadores
VOLUMES DIRECTION MT5 Normalmente el indicador de volumen trae predeterminado un cambio de color cuando el volumen actual es mayor que el anterior, es importante pero no es muy útil. Por esto se creo este indicador que además del volumen normal, cuando la vela es alcista o bajista, las pinta de un color diferente, como predeterminado esta el azul para alcista y el rojo para bajista, pero estos colores se pueden personalizar al gusto del Trader. No olvides revisar mis otros indicadores que te ay
Trade Panel Osw MT5
William Oswaldo Mayorga Urduy
Utilidades
TRADE PANEL OSW METATRADE 5 Este panel te ayudara a colocar las ordenes de mercado, permitiendo visualizar el costo de cada operación, según la moneda establecida en la cuenta. MANUAL DE FUNCIONES: 1) Seleccione un STOPLOSS, con los botones o de manera escrita (Puedes activar o desactivar la opción de ponerlo). 2) Seleccione un TAKEPROFIT , con los botones o de manera escrita (Puedes activar o desactivar la opción de ponerlo) . 3) Seleccione un VOLUME,  con los botones o de manera escrita. 4) Se
GAPS Indicator MT5
William Oswaldo Mayorga Urduy
Indicadores
GAPS indicator Metatrader 5 Para algunas de las estrategias usadas en índices, acciones y otros activos, se suele medir el GAP de cada vela, pero si esto lo queremos hacer manualmente, esto nos puede conllevar a cometer errores de cálculos. Por este motivo, se creo "GAP Indicator" el cual de manera automática muestra el valor el PIPS de cada uno de los GAPS presentados entre cada una de las velas y genera una alarma cuando aparecen, si la opción se encuentra activada.
Signal Indicator to Expert MT5
William Oswaldo Mayorga Urduy
Utilidades
Tienes un indicador que da señales y quieres convertirlo a Experto? Con este experto puedes convertirlo sin necesidad de reprogramar o adaptar tu indicador, simplemente debes seguir los pasos para configurarlo de manera adecuada: 1) El indicador debe estar en la carpeta de indicadores. 2) Debes seleccionar bien los buffers de BUY y SELL, proveídos por el indicador. 3) Selecciona si quieres tomar todas las operaciones o únicamente las de tipo BUY o SELL. 4) Selecciona como quieres que se cierren
Local Copy Trading Osw
William Oswaldo Mayorga Urduy
Utilidades
LOCAL COPY TRADING OSW Esta es una excelente herramienta, si lo que quieres es copiar las operaciones de una cuenta a otra. Par configurar el Experto , debes seguir los siguientes pasos: 1)Verificar que el trading automático se encuentre habilitado en la terminal SLAVE. 2)Verificar que el EA tenga permisos de trading en la terminal SLAVE. 3)Agregar el Experto a un grafico del MASTER y configurar como MASTER. 4)Agregar el Experto  a un grafico del SLAVE y configurar como SLAVE (1,2,3,4,5) 5)Si qu
Microlots Deriv
William Oswaldo Mayorga Urduy
Utilidades
MICROLOTS DERIV Este panel Remplaza el Panel tradicional, con el cual podrás ingresar microlotes cuando el broker no deja ponerlos, solamente con la condición de que el broker ofrezca el paso de Volumen menor que el Volumen  Mínimo . Por ejemplo:  si el Volumen Mínimo es 0.20 y el paso es 0.01, y quieres poner 0.02, normalmente no podrás hacerlo, pero esta herramienta se encargará de gestionar el envío de la orden para que la orden abierta quede por el valor de 0.02. Se aceptan sugerencias para
Heat Map OSW
William Oswaldo Mayorga Urduy
Indicadores
HEAD MAP OSW Este indicador es ideal para conocer el estado actual de todas las combinaciones de divisas y conocer su variación. La variación es calculada por el movimiento porcentual del precio desde el precio actual hasta 24 horas atrás, o las que sean configuradas en el menú. Para conocer la variación de una divisa simplemente se debe mirar la divisa primaria, ejemplo: en el EUR se debe mirar verticalmente para comparar con otras divisas y al final de todo, se encuentra el promedio de todos e
ESS Enguifing Strategy Signals
William Oswaldo Mayorga Urduy
Indicadores
ESS ENGUIFING STATEGY SIGNALS Este indicador detecta velas de tipo envolvente a las cuales se le aplica un filtro, este filtro esta compuesto por 3 estrategias en conjunto, con las cuales se logra identificar la mayor efectivad posibles dentro de los parámetros medibles. Las señales son indicadas mediante flechas alcistas y bajistas para cada uno de los sentidos, y además puedes activar o desactivar alertas, correos y mensajes push al móvil. Cabe mencionar que ningún indicador es 100% efectivo,
Points Candles Osw
William Oswaldo Mayorga Urduy
Indicadores
POINTS CANDLES OSW (METATRADER 5) Con este indicador puedes saber el tamaño en puntos de cada una de las velas que se estén manejando en el grafico, dándote la información del tamaño y la dirección de cada una, el indicador señalara hacia arriba si es alcista y hacia abajo si es bajista, además también puedes ocultar o mostrar todas las velas, únicamente las alcistas o únicamente las bajistas, esto es para bróker que manejen activos que dan velas mas fuertes en una dirección como Deriv, si tu br
