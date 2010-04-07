Signal Indicator to Expert MT4

Tienes un indicador que da señales y quieres convertirlo a Experto?

Con este experto puedes convertirlo sin necesidad de reprogramar o adaptar tu indicador, simplemente debes seguir los pasos para configurarlo de manera adecuada:

1) El indicador debe estar en la carpeta de indicadores.

2) Debes seleccionar bien los buffers de BUY y SELL, proveídos por el indicador.

3) Selecciona si quieres tomar todas las operaciones o únicamente las de tipo BUY o SELL.

4) Selecciona como quieres que se cierren las operaciones si por SL y TP o por tiempo de expiración, según tu operativa.

5) Dependiendo de la selección, llena el campo de tiempo o el campo de SL y TP.

6) Solo si lo necesitas, llena los campos de Volume, Comments, Magic y Desviation.

7) Solo si quieres gestionar las entradas dadas por el indicador puedes establecer un máximo de ganancias y un máximo de perdidas, habilitando y llenando los campos de EARNING MANAGER

8)Activa o desactiva el Trailing Stop, este se activara solo si el precio esta mas allá del precio de entrada y a la distancia que configuraste.

