Signal Indicator to Expert MT4

Sinyal veren bir göstergeniz var ve bunu Uzman Göstergeye dönüştürmek mi istiyorsunuz?

Bu Uzman Gösterge ile, göstergenizi yeniden programlamadan veya uyarlamadan dönüştürebilirsiniz. Doğru şekilde yapılandırmak için şu adımları izleyin:

1) Gösterge, göstergeler klasöründe olmalıdır.

2) Gösterge tarafından sağlanan AL ve SAT tamponlarını seçin.

3) Tüm işlemleri mi yoksa yalnızca AL veya SAT işlemlerini mi dahil etmek istediğinizi seçin.

4) İşlemlerin nasıl kapanmasını istediğinizi seçin: Zarar Durdurma ve Kar Al (SL/TP) ile veya işlem tarzınıza bağlı olarak vade süresiyle.

5) Seçiminize bağlı olarak, zaman alanını veya SL/TP alanını doldurun.

6) Yalnızca gerekirse, Hacim, Yorumlar, Sihirli ve Sapma alanlarını doldurun.

7) Yalnızca gösterge tarafından oluşturulan girişleri yönetmek istiyorsanız, Kazanç Yöneticisi'ndeki alanları etkinleştirip doldurarak maksimum kar ve maksimum zararı ayarlayabilirsiniz.

8) Takip Eden Stop'u etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Bu, yalnızca fiyat giriş fiyatının üzerinde ve yapılandırdığınız mesafede olduğunda tetiklenecektir.

Diğer göstergelerime de göz atmayı unutmayın, çok faydalı bulabilirsiniz.

Ayrıca, MT5 sürümüne de bakın.
Yazarın diğer ürünleri
RSI Alarm Osw
William Oswaldo Mayorga Urduy
Göstergeler
RSI ALARM (For Metatrader 5) This indicator works like a normal RSI with all its settings (Periodicity, colors, levels, etc), but additionally, alarms can be set at the upper and lower level (Example 70 and 30), with the possibility of adjusting these levels by moving the blue and red lines to establish the upper and lower levels. You can also turn on and off an additional function that creates an arrow on the chart when the expected upper or lower RSI is met.
MultiTimeFrame Moving Average Osw
William Oswaldo Mayorga Urduy
Göstergeler
ÇOKLU ZAMANLI ÇERÇEVE HAREKETLİ ORTALAMA OSW (METATRADER 5) Bu gösterge, her tür konfigürasyonun hareketli ortalamalarını eklemenize izin verir, farkla, bir zaman dilimindeyseniz, bir örnek vermek gerekirse, 5 dakikalık bir zaman dilimindeyseniz daha yüksek bir seviyede bir tane ekleyebilirsiniz. ve 15 dakikalık, 1 saatlik ve 4 saatlik geçiciliğin 20 üstel hareketli ortalamasını görmek istiyorsanız, yalnızca gösterge menüsünde doğru parametreleri yapılandırarak bunları gösterge görüntülerinde
RSI Alarm Osw MT4
William Oswaldo Mayorga Urduy
Göstergeler
RSI ALARM (For Metatrader 4) This indicator works like a normal RSI with all its settings (Periodicity, colors, levels, etc), but additionally, alarms can be set in the upper and lower level (Example 70 and 30), with the possibility of adjusting these levels by moving the upper and lower lines found on the indicator. You can also activate and deactivate an additional function that puts an arrow on the chart when the expected upper or lower RSI is met.
SORS Osw MT4
William Oswaldo Mayorga Urduy
Göstergeler
THE SORS COMPLEXES (For Metatrader 4) This indicator is designed to draw the SORS lines on the graph, these are the modern way of calculating market points that it usually respects, they are comprised of supports and resistance, but unlike the classics, these are calculated from volatility endogenous and standard deviation, In the configuration you can change the color of each level linear and hide the ones that are not needed. A = Annual. M = Monthly. W = Weekly D = Daily.
Divergence Osw Metatrader 4
William Oswaldo Mayorga Urduy
Göstergeler
DIVERGENCE OSW  (For Metatrader 4) This indicator works on divergences and has the following functions: Generate an alert when a divergence occurs. Create lines by calculating the Stoploss and Takeprofit according to projection waves of inverse waves. Create an arrow indicating the possible direction of the market. The signals sent by the indicator are given when the candle ends. The Trader must evaluate each divergence to take entries. Settings: Activation and deactivation of alerts. Alert inte
Trading Sesions MT4
William Oswaldo Mayorga Urduy
Göstergeler
COMMERCIAL SESSIONS This indicator shows in the selected graph divided by tables each of the sessions ASIA, JAPAN, LONDON, NEW YORK: Allows you to configure: Session Color  ASIA, JAPON, LONDRES, NEW YORK Hide and show each session It works in the lowest timeframes on the market, among which H4, H1, M15, M5 and M1 are recommended. (Don't forget to check out our other indicators)
Automatic Support and Resistance Osw MT4
William Oswaldo Mayorga Urduy
Göstergeler
Automatic Support and Resistance Osw MT4 This Indicator graphs lines at the possible support and resistance points of the selected asset. it works in multiple temporalities. allows you to configure: Color of the lines. Width of the lines. Type of lines. When the indicator begins its operation, it analyzes the supports and resistances of higher levels for the temporality in which it is working.
Round Numbers Osw MT4
William Oswaldo Mayorga Urduy
Göstergeler
ROUND NUMBERS (For Metatrader 4) This indicator allows you to add horizontal lines according to the round numbers that the asset contains. Unlike other indicators, this one calculates the closest levels dynamically and automatically as the price moves. works on currency pairs, indices, metals, stocks, etc. Round with 5 digits, 3 digits and integers of 10 100 or 1000. lines can be adjusted in parameters like: Hide the line or round number that you do not want to display. line color. line
Supports and Resistances and Order Blocks Osw MT4
William Oswaldo Mayorga Urduy
Göstergeler
SUPPORT LINES AND RESISTORS + COMMAND BLOCKS for METATRADER 4 A much more pleasant visual way to locate supports and resistance, unlike normal horizontal lines, these can be located from a specific point, without extending backwards, making the graph not look good, it also shows the name of the temporality in which it was created so that when you are operating, you can know to which temporality it belongs. You can also create order blocks in a comfortable and visual way, where you can also se
Whatch and Candle Alarm Osw MT4
William Oswaldo Mayorga Urduy
Göstergeler
Osw Watch for METATRADER 4 This is an indicator that shows the remaining time for the current candle to expire on a watch, this is always located next to the last candle following the price, the numbers are shown the same as in the images, and can be modified both in size and color. between your settings you can set: the size of the numbers showing the time. the color of the numbers showing the time. Also within the configuration you can activate and deactivate so that an alarm sounds each
Alert Up Down MT4
William Oswaldo Mayorga Urduy
Göstergeler
ALERT UP - DOWN FOR METATRADER 5 This indicator generates an alert when the price leaves the zone between the UP and DOWN lines. You can generate alerts of various types such as: > Sound > Message box > Message in the expert box > Mail (previously configured) > PUSH notifications (previously configured) The lines must be configured from the indicator properties and not from the lines properties, since if it is done from the lines properties, the finonacci may be affected. Among the s
Break Out Signal Osw
William Oswaldo Mayorga Urduy
Göstergeler
KIRMA SİNYALİ OSW (METATRADER 4) İnişleri ve çıkışları kırmak için çalışmak ister misiniz? bu, bu tür girişlerden sinyal almak için mükemmel bir göstergedir. Gösterge başlar başlamaz, size herhangi bir sinyal göstermeyecek, ancak fiyat ilerledikçe, patlak verecek mükemmel modeli bulana kadar piyasayı okuyacak. Yüksekleri ve alçakları okumak için gösterge, Zig Zag için yalnızca en uygun olanları almaya izin veren özel bir konfigürasyona sahiptir. Herhangi bir gösterge gibi, mükemmel girişle
Automatic OrderBlocks Osw MT4
William Oswaldo Mayorga Urduy
Göstergeler
OTOMATİK SİPARİŞ BLOKLARI OSW (METATRADER 5) Bu gösterge, Sipariş Bloklarını önceden belirlenmiş bazı kurallara göre göstermekten sorumludur, bunlardan bazıları: >önceki dürtüyü kıran bir dürtü vardır. >Bulunduğu zaman oluşan şamdan formasyonunu bulmak, yerin en yüksek ve en düşük seviyesini en verimli şekilde hesaplamak, Order Block'un en yüksek ve en düşük seviyesini oluşturmakla görevlidir. >Sipariş Bloğu oluşturulduktan sonra Gösterge, olası bir sinyal olduğunu belirten bir uyarı sinya
SORS Osw
William Oswaldo Mayorga Urduy
Göstergeler
THE SORS COMPLEXES This indicator is designed to draw the SORS lines on the graph, these are the modern way of calculating market points that it usually respects, they are comprised of supports and resistance, but unlike the classics, these are calculated from volatility endogenous and standard deviation, In the configuration you can change the color of each level linear and hide the ones that are not needed. A = Annual. M = Monthly. W = Weekly D = Daily.
Automatic Support and Resistance Osw MT5
William Oswaldo Mayorga Urduy
Göstergeler
Automatic Support and Resistance Osw MT5 This Indicator graphs lines at the possible support and resistance points of the selected asset. it works in multiple temporalities. allows you to configure: Color of the lines. Width of the lines. Type of lines. When the indicator begins its operation, it analyzes the supports and resistances of higher levels for the temporality in which it is working.
Round Number Osw MT5
William Oswaldo Mayorga Urduy
Göstergeler
ROUND NUMBERS (For Metatrader 5) This indicator allows you to add horizontal lines according to the round numbers that the asset contains. Unlike other indicators, this one calculates the closest levels dynamically and automatically as the price moves. works on currency pairs, indices, metals, stocks, etc. Round with 5 digits, 3 digits and integers of 10 100 or 1000. lines can be adjusted in parameters like: Hide the line or round number that you do not want to display. line color. line
Supports and Resistances and Order Blocks Osw MT5
William Oswaldo Mayorga Urduy
Göstergeler
SUPPORT LINES AND RESISTORS + COMMAND BLOCKS for METATRADER 5 A much more pleasant visual way to locate supports and resistance, unlike normal horizontal lines, these can be located from a specific point, without extending backwards, making the graph not look good, it also shows the name of the temporality in which it was created so that when you are operating, you can know to which temporality it belongs. You can also create order blocks in a comfortable and visual way, where you can also se
Multi Temporalities Osw MT5
William Oswaldo Mayorga Urduy
Göstergeler
MULTI-TIMES FOR METATRADER 5 This indicator, in a lower window, shows the current chart in different timeframes, this can help you better decipher the market, taking into account the higher timeframes. Among the settings that you can modify are: view of prices in charts view of the temporalities in the graphs enable each of the graphics in the different temporalities (M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1, MN1).
Whatch and Candle Alarm Osw MT5
William Oswaldo Mayorga Urduy
Göstergeler
Osw Watch for METATRADER 5 This is an indicator that shows the remaining time for the current candle to expire on a watch, this is always located next to the last candle following the price, the numbers are shown the same as in the images, and can be modified both in size and color. between your settings you can set: the size of the numbers showing the time. the color of the numbers showing the time. Also within the configuration you can activate and deactivate so that an alarm sounds each
Alert Up Down MT5
William Oswaldo Mayorga Urduy
Göstergeler
ALERT UP - DOWN FOR METATRADER 5 This indicator generates an alert when the price leaves the zone between the UP and DOWN lines. You can generate alerts of various types such as: > Sound > Message box > Message in the expert box > Mail (previously configured) > PUSH notifications (previously configured) The lines must be configured from the indicator properties and not from the lines properties, since if it is done from the lines properties, the finonacci may be affected. Among the s
Master Calendar Osw
William Oswaldo Mayorga Urduy
Göstergeler
OSW ANA TAKVİMİ Bu gösterge başlangıçta kişisel kullanımım için oluşturuldu, ancak onu yavaş yavaş geliştiriyorum ve günlük ticaretime yardımcı olacak işlevler uyguluyorum ve yararlı olmaları durumunda işlevler uygulanmaya devam edecek. TAKVİM DETAYLARI. >Tarih, Ülke, Para Birimi, Haberin Sektörü, Haberin Adı ve Önceki, tahmin ve Güncel veriler gibi verilerle güncel tarihe yakın mobil ve ayrıntılı haber takvimi. >Takvim her 5 dakikada bir otomatik olarak güncellenir. >Menüden hangi haberi
Volumes Direction MT5
William Oswaldo Mayorga Urduy
Göstergeler
HACİM YÖNÜ MT5 Normalde, mevcut ses seviyesi öncekinden daha yüksek olduğunda ses seviyesi göstergesi varsayılan bir renk değişikliğine sahiptir, bu önemlidir ancak çok kullanışlı değildir. Bu nedenle, bu gösterge, normal hacme ek olarak, mum yükseliş veya düşüş olduğunda, onları farklı bir renge boyar, varsayılan olarak yükseliş için mavi ve düşüş için kırmızıdır, ancak bu renkler özelleştirilebilir. Tüccar tadı. Ticaretinizi geliştirmenize yardımcı olacak diğer göstergelerime göz atmayı
Trade Panel Osw MT5
William Oswaldo Mayorga Urduy
Yardımcı programlar
TİCARET PANELİ OSW METATRADE 5 Bu panel, hesapta oluşturulan para birimine göre her bir işlemin maliyetini görüntülemenize olanak tanıyan piyasa emirleri vermenize yardımcı olacaktır. İŞLEV KILAVUZU: 1) Butonları ile veya yazılı olarak bir DURDURMA seçin (Koyma seçeneğini aktif veya pasif hale getirebilirsiniz). 2) Butonları ile veya yazılı olarak bir TAKEPROFIT seçin (Koyma seçeneğini aktif veya pasif hale getirebilirsiniz). 3) veya düğmeleri yazılı olarak bir VOLUME seçin. 4) "Piyasaya
GAPS Indicator MT5
William Oswaldo Mayorga Urduy
Göstergeler
GAPS göstergesi Metatrader 5 Endekslerde, hisse senetlerinde ve diğer varlıklarda kullanılan stratejilerden bazıları için genellikle her bir mum çubuğunun GAP'ı ölçülür, ancak bunu manuel olarak yapmak istersek bu, hesaplama hataları yapmamıza neden olabilir. Bu nedenle, mumların her biri arasında sunulan GAPS'lerin her birinin PIPS değerini otomatik olarak gösteren ve seçenek etkinleştirildiğinde ortaya çıktıklarında bir alarm oluşturan "GAP Göstergesi" oluşturulmuştur.
Signal Indicator to Expert MT5
William Oswaldo Mayorga Urduy
Yardımcı programlar
Sinyal veren bir göstergeniz var ve bunu Expert'e dönüştürmek mi istiyorsunuz? Bu uzmanla, göstergenizi yeniden programlamak veya uyarlamak zorunda kalmadan dönüştürebilirsiniz, doğru şekilde yapılandırmak için adımları izlemeniz yeterlidir: 1) Gösterge, göstergeler klasöründe olmalıdır. 2) Gösterge tarafından sağlanan AL ve SAT tamponlarını dikkatlice seçmelisiniz. 3) Tüm işlemleri mi yoksa sadece AL veya SATIŞ türündeki işlemleri mi almak istediğinizi seçin. 4) İşleminize bağlı olarak,
Local Copy Trading Osw
William Oswaldo Mayorga Urduy
Yardımcı programlar
YEREL KOPYA TİCARET OSW İşlemleri bir hesaptan diğerine kopyalamak istiyorsanız bu mükemmel bir araçtır. Uzmanı yapılandırmak için aşağıdaki adımları izlemelisiniz: 1) SLAVE terminalinde otomatik ticaretin etkinleştirildiğini doğrulayın. 2) EA'nın SLAVE terminalinde ticaret izinlerine sahip olduğunu doğrulayın. 3) Uzmanı bir MASTER grafiğine ekleyin ve MASTER olarak yapılandırın. 4) Expert'i bir SLAVE grafiğine ekleyin ve SLAVE olarak yapılandırın (1,2,3,4,5) 5) SLAVE'lerde kişiselleştir
Microlots Deriv
William Oswaldo Mayorga Urduy
Yardımcı programlar
TÜREV MİKROLOTLAR Bu panel, aracının yerleştirilmesine izin vermediğinde, yalnızca aracının Hacim adımını Minimum Hacimden daha düşük olması koşuluyla mikro lotlar girebileceğiniz geleneksel Panel'in yerini alır. Örneğin: Minimum Hacim 0,20 ve adım 0,01 ise ve 0,02 koymak istiyorsanız, normalde bunu yapamazsınız, ancak bu araç, açık siparişin kalması için siparişin gönderilmesini yönetmeye özen gösterecektir. 0.02 değeri. Bu aracı tamamlayacak önerilere açığız.
Heat Map OSW
William Oswaldo Mayorga Urduy
Göstergeler
BAŞ HARİTASI OSW Bu gösterge, tüm para birimi kombinasyonlarının mevcut durumunu ve varyasyonlarını bilmek için idealdir. Varyasyon, fiyatın mevcut fiyattan 24 saat öncesine veya menüde yapılandırılan her şeye göre yüzde hareketiyle hesaplanır. Bir para biriminin varyasyonunu bilmek için birincil para birimine bakmanız yeterlidir, örneğin: EUR'da diğer para birimleriyle karşılaştırmak için dikey bakmanız gerekiyor ve hepsinin sonunda tüm bu varyasyon değerlerinin ortalamasını buluyorsunuz.
ESS Enguifing Strategy Signals
William Oswaldo Mayorga Urduy
Göstergeler
ESS ETKİLEYİCİ DURUM SİNYALLERİ Bu gösterge, bir filtrenin uygulandığı zarf tipi mumları algılar, bu filtre, ölçülebilir parametreler dahilinde mümkün olan en büyük etkinliği belirlemenin mümkün olduğu 3 stratejiden oluşur. Sinyaller, her yön için yukarı ve aşağı oklarla gösterilir ve ayrıca uyarıları, e-postaları ve cep telefonuna push mesajlarını etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Hiçbir göstergenin %100 etkili olmadığını belirtmekte fayda var, bu nedenle kendi stratejiniz
Points Candles Osw
William Oswaldo Mayorga Urduy
Göstergeler
PUANLAR MUMLAR OSW (METATRADER 5) Bu gösterge ile, grafikte işlenen mumların her birinin puan cinsinden boyutunu öğrenebilir, size her birinin boyutu ve yönü hakkında bilgi verebilir, gösterge yükseliş ise yukarıyı, düşüş ise aşağıyı gösterecektir. . Ek olarak, tüm mumları da gizleyebilir veya gösterebilirsiniz, yalnızca yükseliş gösterenler veya yalnızca düşüş gösterenler, bu, Deriv gibi tek yönde daha güçlü mumlar veren varlıkları yöneten aracı kurumlar içindir, aracı kurum normal ise bu ol
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt