Signal Indicator to Expert MT4

Sinyal veren bir göstergeniz var ve bunu Uzman Göstergeye dönüştürmek mi istiyorsunuz?





Bu Uzman Gösterge ile, göstergenizi yeniden programlamadan veya uyarlamadan dönüştürebilirsiniz. Doğru şekilde yapılandırmak için şu adımları izleyin:





1) Gösterge, göstergeler klasöründe olmalıdır.





2) Gösterge tarafından sağlanan AL ve SAT tamponlarını seçin.





3) Tüm işlemleri mi yoksa yalnızca AL veya SAT işlemlerini mi dahil etmek istediğinizi seçin.





4) İşlemlerin nasıl kapanmasını istediğinizi seçin: Zarar Durdurma ve Kar Al (SL/TP) ile veya işlem tarzınıza bağlı olarak vade süresiyle.





5) Seçiminize bağlı olarak, zaman alanını veya SL/TP alanını doldurun.





6) Yalnızca gerekirse, Hacim, Yorumlar, Sihirli ve Sapma alanlarını doldurun.





7) Yalnızca gösterge tarafından oluşturulan girişleri yönetmek istiyorsanız, Kazanç Yöneticisi'ndeki alanları etkinleştirip doldurarak maksimum kar ve maksimum zararı ayarlayabilirsiniz.





8) Takip Eden Stop'u etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Bu, yalnızca fiyat giriş fiyatının üzerinde ve yapılandırdığınız mesafede olduğunda tetiklenecektir.





