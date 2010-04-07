Signal Indicator to Expert MT4

シグナルを発するインジケーターをお持ちで、それをエキスパートインジケーターに変換したいとお考えですか？

このエキスパートインジケーターを使えば、インジケーターの再プログラミングや調整なしで変換できます。以下の手順に従って適切に設定してください。

1) インジケーターはインジケーターフォルダ内に保存されている必要があります。

2) インジケーターが提供するBUYバッファとSELLバッファを選択します。

3) すべての取引を含めるか、BUYまたはSELL取引のみを含めるかを選択します。

4) 取引の決済方法を選択します。取引スタイルに応じて、損切り/利食い（SL/TP）または満期時間を選択します。

5) 選択した内容に応じて、時間フィールドまたはSL/TPフィールドに入力します。

6) 必要に応じて、「出来高」、「コメント」、「マジック」、「偏差」の各フィールドに入力します。

7) インジケーターによって生成されたエントリーを管理する場合のみ、「Earning Manager」で各フィールドを有効にして入力することで、最大利益と最大損失を設定できます。

8) トレーリングストップを有効または無効にします。これは、価格がエントリー価格を上回り、設定した距離にある場合にのみ実行されます。

私の他のインジケーターもぜひご覧ください。きっとお役に立つと思います。

また、MT5版もご確認ください。
