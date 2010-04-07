Signal Indicator to Expert MT4

У вас есть индикатор, который выдает сигналы, и вы хотите преобразовать его в экспертный индикатор?

С помощью этого экспертного индикатора вы можете преобразовать его без перепрограммирования или адаптации вашего индикатора. Просто выполните следующие шаги для правильной настройки:

1) Индикатор должен находиться в папке индикаторов.

2) Выберите буферы BUY и SELL, предоставляемые индикатором.

3) Выберите, хотите ли вы включить все сделки или только сделки BUY или SELL.

4) Выберите способ закрытия сделок: по стоп-лоссу и тейк-профиту (SL/TP) или по времени истечения срока действия, в зависимости от вашего стиля торговли.

5) В зависимости от вашего выбора заполните поле времени или поле SL/TP.

6) Только при необходимости заполните поля Volume, Comments, Magic и Deviation.

7) Только если вы хотите управлять входами, генерируемыми индикатором, вы можете установить максимальную прибыль и максимальный убыток, включив и заполнив соответствующие поля в менеджере прибыли.

8) Активируйте или деактивируйте трейлинг-стоп. Он сработает только в том случае, если цена находится выше цены входа и на заданном вами расстоянии.

Не забудьте также ознакомиться с другими моими индикаторами, которые могут оказаться очень полезными.

Ищите также версию для MT5.
Рекомендуем также
TradePilot
Hossein Khalil Alishir
Утилиты
Советник TradePilot для MetaTrader 4 TradePilot — это мощный и удобный в использовании советник для MetaTrader 4 , созданный для упрощения торговли и управления рисками. Благодаря профессиональной графической панели, автоматическому расчету лота по риску и интеллектуальным функциям управления сделками, TradePilot позволяет трейдерам сосредоточиться на стратегии, а советник берет на себя точность исполнения. Преимущества Простой интерфейс : Чистая графическая панель с кнопками и горячими кл
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Индикаторы
Версия MT5  | Как установить?  | FAQ Индикатор Owl Smart Levels   – это полноценная торговая система внутри одного индикатора, которая включает в себя такие популярные инструменты анализа рынка как усовершенствованные   фракталы Билла Вильямса , Valable ZigZag, который строит   правильную волновую структуру   рынка, а также  уровни Фибоначчи,   которые   отмечают точные уровни входа в рынок и места взятия прибыли. Подробное описание стратегии Инструкция по работе с индикатором Советник-помошник
Angry bull Option Binary
Fabio Oliveira Magalhaes
1 (1)
Утилиты
Angry Bull Option Binary   This is a Binary Options robot, which contains 7 strategies, you can backtest it to check what the best strategies are Settings Initial Batch Value Dynamic Investment = If activated it will use an automatic lot according to its capital Balance ($) w/ backtest = Starting balance to backtest PorcRiscoInvestment = It will be the value of % for the automatic lot if it is activated Expiration (in minutes) = It will be the expiration time of orders in Binary Options Magic
Morning Star pattern ms
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "Morning Star pattern" для MT4. - Индикатор "Morning Star pattern" - очень мощный индикатор для торговли по ценовому действию: без перерисовки, без задержки. - Индикатор обнаруживает бычьи паттерны Morning Star на графике: синяя стрелка на графике (см. изображения). - С оповещениями на ПК, мобильных устройствах и электронной почте. - Также доступен его брат - медвежий индикатор "Evening Star pattern" (перейдите по ссылке ниже). - Индикатор "Morning Star pattern" отлично
Happy Scalping Indicator
Leandro Bernardez Camero
Индикаторы
Этот индикатор был создан для агрессивного скальпинга и быстрых входов в бинарных опционах , генерируя сигналы на каждой свече , чтобы вы всегда точно знали, что происходит. Присоединяйтесь к каналу Happy Scalping: MQL5 Не перерисовывается : сигнал на текущей свече формируется в РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ , то есть он может изменяться, пока свеча ещё формируется, в зависимости от того, растет ли цена или падает по сравнению с закрытием предыдущей свечи. Но как только свеча закрывается , цвет сигнала фик
Master 360 Circle Chart With Arrows
Francesco Rubeo
5 (1)
Индикаторы
Trade with Gann on your side!! MASTER CIRCLE 360 CIRCLE CHART, originally created by Gann admitted that this is “The Mother of all charts”. It is one of the last studies that this great trader left for us. The numeric tab le is apparently quite simple like all the tables and is based on square numbers, the SQUARE OF 12 and is by evolution, one of the most important square numbers. Here we can find CYCLE, PRICE AND TIME thanks to angles and grades, to show past and future support and resistance.
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Индикаторы
"Тренд - друг трейдера" . Это одна из самых известных пословиц в трейдинге, потому что правильное определение тренда может помочь заработать. Однако проще сказать о торговле по тренду, чем сделать, потому что многие индикаторы основаны на развороте цены, а не на анализе тренда. Они не очень эффективны при определении периодов тренда или в определении того, сохранится ли этот тренд. Мы разработали индикатор Trendiness Index , чтобы попытаться решить эту проблему. Индикатор определяет силу и напра
Line Magnit
Aleksey Trenin
Индикаторы
Индикатор LineMagnit для MT4 - высокоточный индикатор, который строит уровни поддержки и сопротивления, притягивающие к себе цену по принципу магнита. Это позволяет трейдеру легко определить наиболее вероятные точки входа и выхода из рынка, а также определить направление сил в рынке так как уровни строятся на основе вливаний капитала в инструмент. Индикатор LineMagnit   оснащен интуитивно понятным графическим интерфейсом, который позволяет быстро находить и анализировать уровни поддержки и сопро
SFT Trendmeister
Artem Kuzmin
Индикаторы
Сигнальный трендовый индикатор. Определяет направление тренда и  окрашивается в соответствующий цвет. Имеет встроенные звуковые и визуальные оповещение о смене тренда. Может отправлять уведомления на ваш телефон или на емеил. Позволяет вести трендовую и контр трендовую торговлю. Работает на всех таймфреймах, на всех валютных парах, металлах, индексах и криптовалюте. Можно использовать при работе с бинарными опционами. Отличительные особенности Не перерисовывается; Простые и понятные настройки;
Invincible Arrow
Quan Li
Индикаторы
This is an arrow indicator without a future function，developed based on the most advanced profit trading algorithms.It has the most innovative and advanced dual trend analysis module, as well as the latest and highly effective market trend prediction algorithm.Trends are your friends, and following larger trends can earn the maximum profit in foreign exchange. This indicator helps traders identify current trends and track them. Someone once made a profit of 10 times in a week by relying on it.No
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "Auto FIBO Pro" - отличный вспомогательный инструмент в торговле! - Индикатор автоматически рассчитывает и размещает на графике уровни Фибоначчи и локальные линии тренда (красного цвета). - Уровни Фибоначчи указывают ключевые области, где цена может развернуться. - Наиболее важными уровнями являются 23,6%, 38,2%, 50% и 61,8%. - Вы можете использовать его для скальпинга на разворот или для торговли по зональной сетке. - Существует множество возможностей улучшить вашу теку
Spartan Mr Beast
Luis Mariano Vazquez Marcos
Эксперты
El Asesor de Experto "Spartan Mr Beast" es una herramienta avanzada y robusta diseñada para traders que buscan capitalizar las oportunidades del mercado aprovechando los rechazos de precios. Este asesor se especializa en identificar y explotar los momentos en los que el mercado muestra una resistencia o soporte significativo, sugiriendo posibles reversiones o cambios de tendencia. Características Principales: Detección de Rechazos de Mercado : "Spartan Mr Beast" utiliza algoritmos de última gene
Chart Patterns Analyser
Sami Chebbi
5 (4)
Индикаторы
Chart Patterns Detect 15 patterns (Ascending Triangle, Descending Triangle, Rising Wedge, Falling Wedge, Bullish Flag, Bearish Flag, Bullish Rectangle, Bearish Rectangle Symmetrical triangle, Head and Shoulders, Inverted Head and Shoulders, Triple top, Triple Bottom, Double Top, Double Bottom) Use historical data to calculate the probability of each pattern to succeed (possibility to filter notification according to the chance of success) gives graphic indication about the invalidation level and
FreqoMaster
Stanislav Korotky
Индикаторы
Суть данного индикатора - анализ и предсказание котировок с помощью преобразования Фурье. Индикатор раскладывает ряд цен на гармоники и вычисляет их продукт на следующих барах. Индикатор выводит на истории ценовые метки, обозначающие размах цен в прошлом, а также ценовые метки с предполагаемым движением в будущем. Также прогнозируемое решение о покупке или продаже и размер take profit указывается в текстовой метке в окне индикатора. Индикатор использует в качестве "движка" для расчетов другой ин
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Индикаторы
Daily Candle Predictor - это индикатор, который предсказывает цену закрытия свечи. Прежде всего индикатор предназначен для использования на графиках D1. Данный индикатор подходит как для традиционной форекс торговли, так и для торговли бинарными опционами. Индикатор может использоваться как самостоятельная торговая система, так может выступать в качестве дополнения к вашей уже имеющейся торговой системе. Данный индикатор производит анализ текущей свечи, рассчитывая определенные факторы силы внут
MTF Stochastic
Sergey Deev
Индикаторы
Индикатор отображает на графике данные стохастик-осцилятора более старшего временного интервала. Основная и сигнальная линии отображаются в дополнительном окне. Ступенчатая характеристика не сглажена. Индикатор удобен для отработки "ручных" стратегий форекс-торговли, использующих данные от нескольких экранов с различными временными интервалами одного инструмента. В индикаторе используются настройки, аналогичные стандартному и выпадающий список для выбора тайм-фрейма. Параметры индикатора TimeFr
Candles Pattern Scanner EA
Jarek Paciorek
Утилиты
This scanner is a tool used to support trading. Scanner searches on a wide market, in real time setups, created by mutual arrangements of candles (candles pattern). Its basic features are:  8 implemented trading setups (it is possible to add further setups, additional versions of the scanner),  the possibility of simultaneous scanning, all financial instruments available on the platform,  the possibility of simultaneous scanning, in all timeframes available on the platform,  the ability to manua
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
Индикаторы
The Th3Eng PipFinite indicator is based on a very excellent analysis of the right trend direction with perfect custom algorithms. It show the true direction and the best point to start trading. With StopLoss point and Three Take Profit points. Also it show the right pivot of the price and small points to order to replace the dynamic support and resistance channel, Which surrounds the price. And Finally it draws a very helpful Box on the left side on the chart includes (take profits and Stop loss
Gold Phoenix
Yaroslav Varankin
Индикаторы
Идеальный инструмент для Скальнга на рынках Форекс  Можно торговать как от сигнала до сигнала так и с использованием take profit В алгоритме не используется Zigzag ! Нет перерисовки ! Это канальный инструмент в качестве фильтра используется скользящая средняя Moving Average По настройкам есть 2 параметра  Ma Period = 5 период Moving Average Channel 1.0 дистанция линий канала от графика Price Signal Filter рассчет открытия сигнала и фильтра Есть полный комплект Alert Есть мультитаймфеймовы режим 
AIS Forest Fire Trend
Aleksej Poljakov
Индикаторы
Одна из числовых последовательностей носит название - "Последовательность лесного пожара". Она была признана одной из самых красивых новых последовательностей. Её главная особенность заключается в том, что эта последовательность избегает линейных трендов, даже самых кратковременных. Именно это свойство легло в основу этого индикатора. При анализе финансового временного ряда этот индикатор старается отбросить все возможные варианты тренда. И только если это ему не удается, то он признает наличие
WPR with 2 Moving Averages mr
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "WPR и 2 скользящие средние" для MT4, без перерисовки. - Сам WPR является одним из лучших осцилляторов для скальпинга. - Индикатор "WPR и 2 скользящие средние" позволяет отображать быструю и медленную скользящие средние осциллятора WPR. - Индикатор позволяет отслеживать ценовые коррекции на ранних стадиях. - Этот индикатор очень легко настроить с помощью параметров, его можно использовать на любом таймфрейме. - Условия входа на покупку и продажу показаны на изображениях.
HeikenAshi Smoothed Alerts
Do Thi Phuong Anh
Индикаторы
What are Heiken Ashi Candles? Heiken Ashi, derived from the Japanese term 'Heikin Ashi,' translates to average price bars. It's an indicator depicting price bars on a chart. Formula for Heiken Ashi candles: - Heiken Ashi opening price: (previous candle's opening + closing price) / 2 - Closing price Heiken Ashi: (opening + high + low + closing) / 4 - Heiken Ashi peak: Max of high, opening, or closing price - Heiken Ashi bottom price: Min of low, opening, or closing price How to Read Heiken A
Trend Monitor
Pavel Zamoshnikov
4 (4)
Индикаторы
Индикатор дает ранние сигналы при смене тренда, основываясь на показаниях ADX в комбинации с элементами ценовых паттернов. Работает на любых инструментах и таймфреймах. Индикатор не перерисовывает свои сигналы. Вы видите на истории ту же картину, которая была в реал-тайм. Сигналы отображаются стрелками для удобства восприятия (чтобы не загромождать график). Особенности Простота использования. Все настройки фильтров сводятся к выбору чувствительности параметром " Sensitivity of the indicator ".
Easy Trade indicator
Felipe Carvalho De Queiroz
Индикаторы
Easy Trade Indicator – Your Path to Profitable Trades! Work any Time Frame! Maximize your profits with precise and assertive trades! ️ Trade with comfort – the indicator does the analysis and you only open the order in the direction in which the indicator shows you!  Exclusive panel with past trade counter and accuracy tracking! Simplify your analysis, boost your performance, and trade with confidence! Get it now and take your trading to the next level
MA Crosses PRO MT4
Volodymyr Hrybachov
Индикаторы
MA CROSSES PRO MT4 - стрелочный  индикатор пересечения скользящих средних. Параметры индикатора имеют интуитивно понятные названия и каждая из линий настраивается отдельно. Индикатор может сигнализировать о сигнале путем отображения стрелок, подачей звукового сигнала, отправкой уведомления на мобильные терминалы и e-mail. Индикатор НЕ перерисовывается Сигналы только по закрытию свечи Превосходно подходит для скальпинга Работает на любой паре и любом таймфрейме Чем старше таймфрейм тем лучше си
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Индикаторы
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation. S
Norepaint Harmonic Patterns with minimal Lag
Sergey Efimenko
4.67 (3)
Индикаторы
Индикатор отображает гармонические паттерны на графике без перерисовки с минимально возможным запаздыванием. В основе поиска вершин индикатора заложен волновой принцип анализа цен. Расширенные настройки позволяют подобрать параметры для своего стиля торговли. На открытии свечи (бара) при образовании новой фигуры фиксируется стрелка вероятного направления хода цены, которая остается неизменной. Индикатор распознает следующие фигуры и их разновидности: ABCD, Gartley (Butterfly, Crab, Bat), 3Drives
PatternMMB
Mikhail Bilan
Индикаторы
The PatternMMB trading indicator finds the most common candlestick analysis patterns and provides trading recommendations based on them. The PatternMMB trading indicator is designed to search for candlestick patterns on the price chart and issue trading recommendations depending on the nature of the found candlestick pattern. It is also possible to send sound notifications when all or any of the selected patterns appear, with an explanation of the pattern and its interpretation. In addition, th
Vizzion
Joel Protusada
Эксперты
Vizzion is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using GBPJPY currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks on
PinBar Pattern mk
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "PINBAR Pattern" для MT4, без перерисовки и задержек. - Индикатор "PINBAR Pattern" — очень мощный индикатор для торговли по Price Action. - Индикатор распознаёт пин-бары на графике: - Бычий пин-бар — сигнал в виде синей стрелки на графике (см. изображения). - Медвежий пин-бар — сигнал в виде красной стрелки на графике (см. изображения). - С оповещениями на ПК, мобильном телефоне и электронной почте. - Индикатор "PINBAR Pattern" отлично сочетается с уровнями поддержки/соп
С этим продуктом покупают
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Утилиты
Averaging Helper - Это некий разруливатель поможет вам усреднить открытые вами ранее убыточные позиции с помощью двух техник: стандартного усреднения хеджирования с последующим открытием позиций по тренду Утилита имеет возможность разрулить сразу несколько позиций открытых в разных направлениях как на бай так и на селл. К примеру вы открыли 1 позицию на селл и вторую на бай, и они обе в минусе, или одна в минусе а одна в плюсе но недостаточном и вы бы хотели усреднить две эти позиции что-бы зак
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Утилиты
Remote Trade Copier   is an advanced tool designed for efficiently copying trades between accounts in both   local   and   remote   modes. It allows for lightning-fast order replication from a master account to a slave account. In local mode, trades are copied instantly, while in remote mode, the copying process takes a second.  In new version, in remote mode , the copy operation can be performed with a delay of milliseconds or zero . After purchase, ask how to activate it MT4 Version (Only Loc
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.57 (14)
Утилиты
Trade Copier Pro - это мощный инструмент для удаленного копирования сделок между несколькими счетами MetaTrader 4/MetaTrader 5, расположенными в разных местах, по сети интернет. Это идеальное решение для провайдеров сигналов, которые хотят поделиться своей торговлей с другими трейдерами по всему миру. Один поставщик может копировать сделки на множество счетов-получателей, а один получатель может копировать торговлю множества провайдеров. Поставщик может указать срока завершения подписки для кажд
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
Утилиты
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
4 (2)
Утилиты
EASY Insight AIO – Всё-в-одном для умного и простого трейдинга Обзор Представьте, что вы можете просканировать весь рынок — Форекс, золото, криптовалюты, индексы и даже акции — всего за несколько секунд, без ручного просмотра графиков, сложной установки или настройки индикаторов. EASY Insight AIO — это ваш идеальный инструмент экспорта для трейдинга с поддержкой искусственного интеллекта. Он предоставляет полный снимок рынка в одном аккуратном CSV-файле — готовом к мгновенному анализу в ChatGP
Intelligent Copier Slave
Vashim Mazhar
Утилиты
This means now you can trade on multiple MetaTrader 4 accounts simultaneously, mirror the trades of any trading bot to your friends and family accounts (even if it is locked to your MT4 account number), create investment portfolios of many MT4 accounts, remove risk of unregulated Forex brokers, turn losing trading strategy into a winner and become an independent account manager immediately without the need to sign any contracts or opening expensive PAMM accounts with the broker. Reverse Trading
Ultimate Extractor MT4
Clifton Creath
Утилиты
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT4 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 4 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. Ability to combine multiple accounts and MT4 and MT5 into a single dashboard. What It Does Automatically analyzes your MT4 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metric
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Утилиты
Custom Alerts AIO: Универсальный сканер рынка — Без настройки Обзор Custom Alerts AIO — это самый быстрый и простой способ отслеживать рыночные сигналы в реальном времени на множестве инструментов без дополнительной настройки и без необходимости покупать другие продукты. В состав входят все необходимые индикаторы от Stein Investments, что делает этот инструмент идеальным решением «всё в одном» для трейдеров, ценящих простоту и эффективность. Просто установите на график и сразу получайте сигнал
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.2 (5)
Утилиты
Копируйте сигналы из любого канала, участником которого вы являетесь (в том числе частного и ограниченного), прямо на свой MT4. Этот инструмент был разработан с учетом потребностей пользователей и предлагает множество функций, необходимых для управления и мониторинга сделок. Этот продукт представлен в простом в использовании и визуально привлекательном графическом интерфейсе. Настройте свои параметры и начните использовать продукт в течение нескольких минут! Руководство пользователя + Демо  |
Gann Model Forecast
Kirill Borovskii
5 (1)
Утилиты
Представляю вашему вниманию мощную утилиту по прогнозированию будущего движения актива основанную на законе вибрации W.D.Ganna. Данная утилита анализирует выбранную модель рынка и выдает коды будущих возможных моделей движение рынка. Если ввести выбранный код в соответствующее окошко вы получите прогноз потенциального возможного движения рынка. Утилита имеет возможность вывода нескольких потенциальных моделей прогноза. Прогноз пока не имеет привязку ко времени и цене и выдает прогноз как есть. Н
ManHedger MT4
Peter Mueller
5 (1)
Утилиты
THIS EA IS A SEMI-AUTO EA, IT NEEDS USER INPUT. Manual & Test Version Please   DON'T BUY   this product before   TESTING  and watching my video about it. Contact me for user support or bug reports, or if you want the MT5 version! MT5 Version I do not guarantee any profits or financial success using this EA. With this Expert Advisor, you can: Implement your own   Zone Recovery   strategy to capitalize on trending markets. Create   Grid   trading strategies, to profit from ranging markets. Place
RedFox Copier Pro
Rui Manh Tien
4.7 (10)
Утилиты
Time saving and fast execution Whether you’re traveling or sleeping, always know that Telegram To Mt4 performs the trades for you. In other words, Our   Telegram MT4 Signal Trader  will analyze the trading signals you receive on your selected Telegram channels and execute them to your Telegram to MT4 account. Reduce The Risk Telegram To Mt4   defines the whole experience of copying signals from   Telegram signal copier to mt4 platforms. Users not only can follow all instructions from the signa
Discord To MT4 Copier
Trinh Dat
5 (4)
Утилиты
The product will copy all  Discord  signal   to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up. Work with almost signal formats, support to translate other language to English Work with multi channel, multi MT4. Work with Image signal. Copy order instant, auto detect symbol. Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. How to setup and guide: Let read all details about setup and download Discord To MetaTrader
Unlimited Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
3.86 (7)
Утилиты
Unlimited Trade Copier Pro - это мощный инструмент для удаленного копирования сделок между несколькими счетами MetaTrader 4/MetaTrader 5, расположенными удаленно друг от друга, по сети интернет. Это идеальное решение для провайдеров сигналов, которые хотят поделиться своей торговлей с другими трейдерами по всему миру. Один поставщик может копировать сделки на неограниченное количество счетов-получателей, а один получатель также может копировать сделки неограниченного количества провайдеров. Пост
Crystal Trade Manager Pro MT4
Muhammad Jawad Shabir
Утилиты
Crystal Trade Manager PRO – Продвинутая система контроля рисков и управления сделками для MT4 Бесплатная версия: https://www.mql5.com/en/market/product/150632 Обзор Crystal Trade Manager PRO (CTM) — это полнофункциональная утилита для MetaTrader 4, предназначенная для профессионального управления рисками, автоматизации сделок и обеспечения строгой торговой дисциплины. Система защищает капитал, контролирует дневную просадку, автоматически устанавливает SL/TP, обеспечивает быстрые команды управле
News Trapper EA
Noha Mohamed Fathy Younes Badr
4.85 (13)
Утилиты
Hi, all.  News trapper EA It is an expert for trading news very safe expert  Automated Trading on the news of the economic calendar. It shows stable trading during last 10  years. EA doesn't use dangerous technologies like martingale, grid. The Expert is very simple to use.      sale will end after 48 h how to install it     and set files     read the blog         after purchase contact me to add you to   VIP   channel  The program contains flexible settings for trading on the news of the econo
FiboPlusMultiTF
Sergey Malysh
5 (1)
Утилиты
Готовая мультитаймфреймовая торговая система на основе автоматического построения и сопровождения уровней Фибоначчи на продажу и покупку по любому символу. Преимущества Определение направления тренда по 14 индикаторам в комплексе ( Cx ), на экстремумах ZigZag ( Z ), RSI ( R ), Impulse ( I ) Отображение значений 14 индикаторов, составляющих направление тренда ( Cx ) Построение горизонтальных уровней, линий поддержки и сопротивления, каналов Просмотр варианта уровней Фибоначчи на любом таймфрейме
Real AI Assistant
Sara Sabaghi
Утилиты
LIMITED OFFER - JUST FOR 2 DAYS | 50% BLACK FRIDAY DISCOUNT $640 -> $320 Your Smart Trading Assistant for the Forex Market Introducing a powerful MetaTrader tool designed to revolutionize the way you trade. This intelligent assistant goes beyond traditional indicators to provide a comprehensive, AI-driven market analysis — so you can trade with clarity and confidence. What It Does This advanced tool continuously monitors and analyzes a wide range of market data to deliver high-quality trading
Online Accounts Manager MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
5 (1)
Утилиты
OneClick Online Account Manager is a powerful utility that helps you to manage all your accounts from a centralized panel. It is suitable for all single account traders and specially for multiple accounts traders. The utility help you to : Monitor status of all accounts on a private web page. Some information such as account connection status, account profit, DD, Balance, Equity, Margin Level, Number of positions and orders, Daily and Weekly profit/loss and also overall summation of all these p
Discord To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
5 (1)
Утилиты
Копируйте сигналы из любого канала, участником которого вы являетесь (без необходимости использования токена бота или разрешений администратора, прямо на ваш MT4. Он был разработан с учетом потребностей пользователей и предлагает множество необходимых вам функций. Этот продукт представлен в простом в использовании и визуально привлекательном графическом интерфейсе. Настройте свои параметры и начните использовать продукт в течение нескольких минут! Руководство пользователя + Демо  |   Версия MT
Reward Multiplier MT4
Amir Atif
5 (1)
Утилиты
50% off. Original price: $375 Reward Multiplier is a semi-automatic trade manager based on pyramid trading that opens additional orders with the running profit of your trades to maximize return exponentially without increasing the risk. Unlike other similar EAs, this tool shows potential profit/loss and reward to risk ratio before even entering the first trade! Download Demo here  (starting lot is fixed at 0.01) Guide + tips here MT5 version   here You only open the first order. When your tr
FFx Hidden TPSL Manager
Eric Venturi-Bloxs
Утилиты
Панель FFx Hidden Manager предназначена для управления ордерами прямо на графике. Особенности: Уровни тейк-профит, стоп-лосс и трейлинг-стоп скрыты Для каждого ордера на графике есть отдельная линия Перетащите необходимую линию, чтобы изменить уровни тейк-профит/стоп-лосс Функция автоматического перетаскивания уровня стоп-лосс в безубыток, когда достигнут йровень тейк-профит 1 Возможность выбора типа тейк-профита/стоп-лосса (в пунктах или по цене) Возможность выбора типа трейлинг-стопа (в пунк
FFx Risk Calculator
Eric Venturi-Bloxs
Утилиты
Панель FFx Risk Calculator поможет вам легко рассчитать размер ваших трейдов, стоп-лоссов или риска прямо на графике. Особенности продукта: Параметры для расчета: Risk (риск), Stop Loss (стоп-лосс) или Lot Size (размер лота) Панель показывает, допустимо ли использовать данный размер лота при текущем значении свободной маржи на счете Кнопка для свертывания/развертывания панели Возможность перетащить панель в любое место на графике Применение Выберите параметр для расчета. Расчет будет основан на
News Trader Pro
Vu Trung Kien
4.38 (16)
Утилиты
News Trader Pro - это уникальный робот, который позволяет торговать по новостям. Он загружает все новости с нескольких популярных сайтов Forex. Вы можете выбрать любую новость и заранее задать стратегию торговли. News Trader Pro начнет торговать в соответствии с выбранной стратегией автоматически, как только выйдет новость. Выход новости дает возможность заработать, поскольку изменения в цене в этот момент могут быть значительными. С появлением данного инструмента торговать по новостям стало про
FFx Watcher PRO
Eric Venturi-Bloxs
Утилиты
FFx Watcher PRO - панель для отображения на одном графике текущего направления стандартных индикаторов (до 15 одновременно) на нескольких таймфреймах (до 9). Панель работает в двух режимах: 1. Режим Watcher: Мульти-индикаторный Пользователь может выбрать до 15 индикаторов для отображения Пользователь может выбрать до 9 таймфреймов для отображения 2. Watcher mode: Мультивалютный Пользователь может выбрать любое количество символов Пользователь может выбрать до 9 таймфреймов для отображения В это
Transaction Repeater Full
Alexandr Bryzgalov
5 (4)
Утилиты
Копирует сделки между терминалами МТ4. Возможности: быстрый запуск копирования минимальные нагрузки на процессор прямое и обратное (реверсное) копирование. копирование уровней Take Profit и Stop Loss копирование отложенных и их изменений копирование сделок  один ко многим копирование сделок  многие к одному только локальное копирование Внимание: Продукт предназначен для копирования сделок только внутри одного ПК или VPS с доступом к рабочему столу. На встроенном в терминал виртуальном хостинге п
RunwiseFX Configurable Strategy Automator
Runwise Limited
4.95 (22)
Утилиты
Эта гибко настраиваемая панель для торговли вручную также позволяет автоматизировать некоторые торговые действия, такие как оповещения, открытие, закрытие и частичное закрытие сделок, доливки, установка отложенных ордеров, настройки стоп-лосса, тейк-профита и многое другое. Предусмотрены интерактивные элементы управления на графике, такие как поля для галочек и кнопки. Советник включает функции управления капиталом, новостных событий, скрытый стоп-лосс, тейк-профит и отложенные ордера, трейлинг-
Binary Options Copier Remote
Vu Trung Kien
Утилиты
Программа Binary Options Copier Remote позволяет копировать сделки по бинарным опционам между разными счетами MetaTrader 4, установленных на разных компьютерах. Это идеальное решение для провайдеров сигналов, которые хотят поделиться своей торговлей с другими трейдерами по всему миру. Провайдер может выдать до 10 бесплатных лицензий на получение сигналов. Это означает, что 10 пользователей могут копировать сигналы провайдера, используя бесплатный продукт Binary Options Receiver Free . Начиная с
Price Action DashBoard
Chantal Sala
4.17 (6)
Утилиты
Price Action Dashboard - это инновационная утилита для помощи трейдерам в контролировании большого числа финансовых инструментов. Эта утилита предназначена автоматически предлагать сигналы и ценовые условия. Dashboard анализирует все основные таймфреймы, предлагая условия ценовых действий с помощью графических элементов. Dashboard может подсказать вам силу тренда, определяющего направление движения, это незаменимый инструмент для тех, кто хочет самостоятельно открывать позиции, используя индикат
Другие продукты этого автора
RSI Alarm Osw
William Oswaldo Mayorga Urduy
Индикаторы
RSI ALARM (для Metatrader 5) Этот индикатор работает как обычный RSI со всеми его настройками (периодичность, цвета, уровни и т. Д.), но, кроме того, сигналы тревоги могут быть установлены на верхнем и нижнем уровнях (Примеры 70 и 30), с возможностью регулировки этих уровней, перемещая синюю и красную линии, чтобы установить верхний и нижний уровни. Вы также можете включать и выключать дополнительную функцию, которая создает стрелку на графике при достижении ожидаемого верхнего или нижнего з
MultiTimeFrame Moving Average Osw
William Oswaldo Mayorga Urduy
Индикаторы
МНОГОВРЕМЕННАЯ СКОЛЬЗЯЩАЯ СРЕДНЯЯ OSW (МЕТАТРЕЙДЕР 5) Этот индикатор позволит вам добавлять скользящие средние всех типов конфигурации, с той разницей, что если вы находитесь на таймфрейме, вы можете добавить скользящую на более высоком уровне, например, если вы находитесь на 5-минутном таймфрейме. и хотите увидеть экспоненциальную скользящую среднюю 20 с временностью 15 минут, 1 час и 4 часа, только настроив правильные параметры в меню индикатора, вы сможете увидеть их, как показано на изобр
RSI Alarm Osw MT4
William Oswaldo Mayorga Urduy
Индикаторы
RSI ALARM (для Metatrader 4) Этот индикатор работает как обычный RSI со всеми его настройками (периодичность, цвета, уровни и т. Д.), но, кроме того, могут быть установлены сигналы тревоги на верхнем и нижнем уровне (Примеры 70 и 30) с возможностью регулировки этих уровней, перемещая верхнюю и нижнюю линии на индикаторе. Вы также можете активировать и деактивировать дополнительную функцию, которая помещает стрелку на график при достижении ожидаемого верхнего или нижнего RSI.
SORS Osw MT4
William Oswaldo Mayorga Urduy
Индикаторы
THE SORS COMPLEXES (For Metatrader 4) This indicator is designed to draw the SORS lines on the graph, these are the modern way of calculating market points that it usually respects, they are comprised of supports and resistance, but unlike the classics, these are calculated from volatility endogenous and standard deviation, In the configuration you can change the color of each level linear and hide the ones that are not needed. A = Annual. M = Monthly. W = Weekly D = Daily.
Divergence Osw Metatrader 4
William Oswaldo Mayorga Urduy
Индикаторы
DIVERGENCE OSW (для Metatrader 4) Этот индикатор работает на дивергенциях и имеет следующие функции: Генерация предупреждения при возникновении расхождения. Создавайте линии, вычисляя стоп-лосс и тейк-профит согласно проекционным волнам обратных волн. Нарисуйте стрелку, указывающую возможное направление рынка. Сигналы, посылаемые индикатором, подаются, когда свеча заканчивается. Трейдер должен оценить каждое расхождение, чтобы сделать вход. Настройки: Активация и деактивация предупреждений.
Trading Sesions MT4
William Oswaldo Mayorga Urduy
Индикаторы
COMMERCIAL SESSIONS This indicator shows in the selected graph divided by tables each of the sessions ASIA, JAPAN, LONDON, NEW YORK: Allows you to configure: Session Color  ASIA, JAPON, LONDRES, NEW YORK Hide and show each session It works in the lowest timeframes on the market, among which H4, H1, M15, M5 and M1 are recommended. (Don't forget to check out our other indicators)
Automatic Support and Resistance Osw MT4
William Oswaldo Mayorga Urduy
Индикаторы
Автоматическая поддержка и сопротивление Osw MT4 Este Indicador grafica líneas en los posibles puntos de soportes y resistencias del activo seleccionado. funciona en múltiples temporalidades. конфигуратор пермитов: Color de las líneas. Анчо де лас линеас. Tipo de líneas. Cuando el indicador empieza su funcionamiento, analiza los soportes y resistencias de niveles superiores para la temporalidad en la que se esta trabajando.
Round Numbers Osw MT4
William Oswaldo Mayorga Urduy
Индикаторы
КРУГЛЫЕ ЧИСЛА (для Metatrader 4) Этот индикатор позволяет добавлять горизонтальные линии в соответствии с круглыми числами, содержащимися в активе. В отличие от других индикаторов, этот рассчитывает ближайшие уровни динамически и автоматически по мере движения цены. работает с валютными парами, индексами, металлами, акциями и т. д. Округлить 5-значным, 3-значным и целым числом 10 100 или 1000. линии можно настроить в таких параметрах, как: Скройте строку или круглое число, которое вы не
Supports and Resistances and Order Blocks Osw MT4
William Oswaldo Mayorga Urduy
Индикаторы
ОПОРНЫЕ ЛИНИИ И РЕЗИСТОРЫ + КОМАНДНЫЕ БЛОКИ для METATRADER 4 Гораздо более приятный визуальный способ определения уровней поддержки и сопротивления, в отличие от обычных горизонтальных линий, они могут быть расположены от определенной точки, не расширяясь назад, что делает график не лучшим, а также показывает название временного периода, в котором он был создан. так что когда вы работаете, вы можете знать, к какой временной области он принадлежит. Вы также можете создавать блоки заказов удобн
Whatch and Candle Alarm Osw MT4
William Oswaldo Mayorga Urduy
Индикаторы
Osw Watch для METATRADER 4 Это индикатор, который показывает оставшееся время до истечения текущей свечи на часах, он всегда расположен рядом с последней свечой, следующей за ценой, числа отображаются так же, как на изображениях, и могут быть изменены как по размеру. и цвет. между вашими настройками вы можете установить: размер чисел, показывающих время. цвет цифр, показывающих время. Также в конфигурации вы можете активировать и деактивировать, чтобы сигнал тревоги звучал каждый раз, когд
Alert Up Down MT4
William Oswaldo Mayorga Urduy
Индикаторы
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВВЕРХ - ВНИЗ ДЛЯ METATRADER 5 Этот индикатор генерирует алерт, когда цена покидает зону между линиями UP и DOWN. Вы можете создавать предупреждения различных типов, например: > Звук > Окно сообщения > Сообщение в поле эксперта > Почта (предварительно настроенная) > PUSH-уведомления (предварительно настроенные) Линии должны быть настроены из свойств индикатора, а не из свойств линий, поскольку, если это делается из свойств линий, это может повлиять на finonacci. Среди н
Break Out Signal Osw
William Oswaldo Mayorga Urduy
Индикаторы
СИГНАЛ ОТКРЫТИЯ OSW (МЕТАТРЕЙДЕР 4) Вы хотите работать, ломая взлеты и падения? это идеальный индикатор для получения сигналов от входа такого типа. Как только индикатор запустится, он не покажет вам никакого сигнала, но по мере роста цены он будет читать рынок, пока не найдет идеальный паттерн для прорыва. Индикатор для чтения максимумов и минимумов имеет специальную настройку для Зигзага, что позволяет брать только самые подходящие. Как и любой индикатор, он не дает идеальных входов, но
Automatic OrderBlocks Osw MT4
William Oswaldo Mayorga Urduy
Индикаторы
АВТОМАТИКА БЛОКИ ЗАКАЗА OSW (МЕТАТРЕЙДЕР 5) Этот индикатор отвечает за отображение Блоков ордеров по некоторым заранее установленным правилам, среди которых: >что есть импульс, который ломает предыдущий импульс. > Когда он найден, он отвечает за поиск сформированного паттерна свечи, чтобы рассчитать наиболее эффективным способом максимум и минимум места, чтобы создать максимум и минимум блока ордеров. >После того, как блок ордеров создан, индикатор постоянно проверяет, пересекает ли какая-
SORS Osw
William Oswaldo Mayorga Urduy
Индикаторы
КОМПЛЕКСЫ СОРС (для Metatrader 5) Этот индикатор предназначен для рисования линий SORS на графике, это современный способ расчета рыночных точек, который он обычно уважает, они состоят из поддержек и сопротивлений, но в отличие от классических, они рассчитываются на основе эндогенной волатильности и стандартного отклонения, В конфигурации вы можете изменить цвет каждого уровня линейно и скрыть те, которые не нужны. A = Годовой. M = Ежемесячно. W = еженедельно D = Ежедневно.
Automatic Support and Resistance Osw MT5
William Oswaldo Mayorga Urduy
Индикаторы
Автоматическая поддержка и сопротивление Osw MT5 Этот индикатор отображает линии на возможных точках поддержки и сопротивления выбранного актива. он работает во множестве темпоральностей. позволяет настроить: Цвет линий. Ширина линий. Тип линий. Когда индикатор начинает свою работу, он анализирует поддержки и сопротивления более высоких уровней в зависимости от времени, в котором он работает.
Round Number Osw MT5
William Oswaldo Mayorga Urduy
Индикаторы
КРУГЛЫЕ ЧИСЛА (для Metatrader 5) Этот индикатор позволяет добавлять горизонтальные линии в соответствии с круглыми числами, содержащимися в активе. В отличие от других индикаторов, этот рассчитывает ближайшие уровни динамически и автоматически по мере движения цены. работает с валютными парами, индексами, металлами, акциями и т. д. Округлить 5-значным, 3-значным и целым числом 10 100 или 1000. линии можно настроить в таких параметрах, как: Скройте строку или круглое число, которое вы не
Supports and Resistances and Order Blocks Osw MT5
William Oswaldo Mayorga Urduy
Индикаторы
ОПОРНЫЕ ЛИНИИ И РЕЗИСТОРЫ + КОМАНДНЫЕ БЛОКИ для METATRADER 5 Гораздо более приятный визуальный способ определения уровней поддержки и сопротивления, в отличие от обычных горизонтальных линий, они могут быть расположены от определенной точки, не расширяясь назад, что делает график не лучшим, а также показывает название временного периода, в котором он был создан. так что когда вы работаете, вы можете знать, к какой временной области он принадлежит. Вы также можете создавать блоки заказов удобн
Multi Temporalities Osw MT5
William Oswaldo Mayorga Urduy
Индикаторы
НЕСКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ДЛЯ METATRADER 5 Этот индикатор в нижнем окне показывает текущий график на разных таймфреймах, это может помочь вам лучше расшифровать рынок с учетом старших таймфреймов. Среди настроек, которые вы можете изменить: просмотр цен в графиках просмотр темпоральностей на графиках включить каждую графику в разных временных рамках (M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1, MN1).
Whatch and Candle Alarm Osw MT5
William Oswaldo Mayorga Urduy
Индикаторы
Osw Watch для METATRADER 5 Это индикатор, который показывает оставшееся время до истечения текущей свечи на часах, он всегда расположен рядом с последней свечой, следующей за ценой, числа отображаются так же, как на изображениях, и могут быть изменены как по размеру. и цвет. между вашими настройками вы можете установить: размер чисел, показывающих время. цвет цифр, показывающих время. Также в конфигурации вы можете активировать и деактивировать, чтобы сигнал тревоги звучал каждый раз, когд
Alert Up Down MT5
William Oswaldo Mayorga Urduy
Индикаторы
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВВЕРХ - ВНИЗ ДЛЯ METATRADER 5 Этот индикатор генерирует алерт, когда цена покидает зону между линиями UP и DOWN. Вы можете создавать предупреждения различных типов, например: > Звук > Окно сообщения > Сообщение в поле эксперта > Почта (предварительно настроенная) > PUSH-уведомления (предварительно настроенные) Линии должны быть настроены из свойств индикатора, а не из свойств линий, поскольку, если это делается из свойств линий, это может повлиять на finonacci. Среди н
Master Calendar Osw
William Oswaldo Mayorga Urduy
Индикаторы
ГЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ OSW Этот индикатор изначально был создан для моего личного использования, но я постепенно улучшал его и внедрял функции, помогающие в моей повседневной торговле, и функции будут продолжать реализовываться, если они будут полезны. ДЕТАЛИ КАЛЕНДАРЯ. >Мобильный и подробный календарь новостей, близких к текущей дате, с такими данными, как: дата, страна, валюта, сектор новостей, название новостей и предыдущие, прогноз и текущие данные. >Календарь обновляется автоматически кажды
Volumes Direction MT5
William Oswaldo Mayorga Urduy
Индикаторы
НАПРАВЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ MT5 Обычно индикатор громкости меняет цвет по умолчанию, когда текущий объем выше предыдущего, это важно, но не очень полезно. По этой причине был создан этот индикатор, который в дополнение к нормальному объему, когда свеча является бычьей или медвежьей, он окрашивает их в другой цвет, по умолчанию синий для бычьего и красный для медвежьего, но эти цвета можно настроить для Вкус трейдера. Не забудьте проверить другие мои индикаторы, которые помогут вам улучшить вашу то
Trade Panel Osw MT5
William Oswaldo Mayorga Urduy
Утилиты
ТОРГОВАЯ ПАНЕЛЬ OSW METATRADE 5 Эта панель поможет вам размещать рыночные ордера, позволяя просматривать стоимость каждой операции в соответствии с валютой, установленной в учетной записи. РУКОВОДСТВО ПО ФУНКЦИЯМ: 1) Выберите ОСТАНОВ, кнопками или письменно (можно активировать или деактивировать опцию поставить). 2) Выбрать TAKEPROFIT, кнопками или письменно (можно активировать или деактивировать опцию поставить). 3) Выберите ГРОМКОСТЬ с помощью кнопок или в письменном виде. 4) Выберите «
GAPS Indicator MT5
William Oswaldo Mayorga Urduy
Индикаторы
Индикатор GAPS для Метатрейдера 5 Для некоторых стратегий, используемых в индексах, акциях и других активах, обычно измеряется GAP каждой свечи, но если мы хотим сделать это вручную, это может привести к ошибкам в расчетах. По этой причине был создан «Индикатор GAP», который автоматически показывает значение PIPS каждого из GAPS, представленных между каждой из свечей, и генерирует сигнал тревоги при их появлении, если опция активирована.
Signal Indicator to Expert MT5
William Oswaldo Mayorga Urduy
Утилиты
У вас есть индикатор, который дает сигналы, и вы хотите преобразовать его в эксперта? С помощью этого эксперта вы можете преобразовать его без перепрограммирования или адаптации индикатора, вам просто нужно выполнить шаги, чтобы правильно настроить его: 1) Индикатор должен находиться в папке индикаторов. 2) Вы должны тщательно выбирать буферы ПОКУПКИ и ПРОДАЖИ, предоставляемые индикатором. 3) Выберите, хотите ли вы совершать все операции или только операции типа ПОКУПКА или ПРОДАЖА. 4) Выб
Local Copy Trading Osw
William Oswaldo Mayorga Urduy
Утилиты
ЛОКАЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ КОПИЯМИ OSW Это отличный инструмент, если вы хотите копировать сделки с одного счета на другой. Для настройки Эксперта необходимо выполнить следующие шаги: 1) Убедитесь, что в терминале SLAVE включена автоматическая торговля. 2) Убедитесь, что советник имеет торговые права в терминале SLAVE. 3) Добавьте эксперта на ГЛАВНЫЙ график и настройте его как ГЛАВНЫЙ. 4) Добавьте эксперта на график SLAVE и настройте его как SLAVE (1,2,3,4,5) 5) Если вы хотите персонализированный
Microlots Deriv
William Oswaldo Mayorga Urduy
Утилиты
ПРОИЗВОДНЫЕ МИКРОЛОТЫ Эта панель заменяет традиционную панель, с помощью которой можно вводить микролоты, когда брокер не разрешает их размещать, только при условии, что брокер предлагает шаг Объема меньше Минимального объема. Например: если Минимальный объем 0,20 и шаг 0,01, а вы хотите поставить 0,02, обычно вы не сможете это сделать, но этот инструмент позаботится об управлении отправкой ордера, чтобы открытый ордер оставался на значение 0,02. Предложения по дополнению этого инструмента
Heat Map OSW
William Oswaldo Mayorga Urduy
Индикаторы
ГОЛОВНАЯ КАРТА OSW Этот индикатор идеально подходит для того, чтобы знать текущее состояние всех комбинаций валют и знать их изменение. Вариация рассчитывается по процентному изменению цены от текущей цены до 24 часов назад или по тому, что настроено в меню. Чтобы узнать изменение валюты, вам просто нужно посмотреть на основную валюту, например: в евро вы должны смотреть вертикально, чтобы сравнить с другими валютами, и в конце всего этого вы найдете среднее значение всех этих значений вари
ESS Enguifing Strategy Signals
William Oswaldo Mayorga Urduy
Индикаторы
ESS ПОДГОТОВКА СИГНАЛОВ СТРАТЕГИИ Этот индикатор обнаруживает свечи конвертного типа, к которым применяется фильтр, этот фильтр состоит из 3-х стратегий вместе, с помощью которых можно выявить максимально возможную эффективность в пределах измеримых параметров. Сигналы обозначаются стрелками вверх и вниз для каждого из направлений, и вы также можете активировать или деактивировать оповещения, электронные письма и push-сообщения на мобильный телефон. Стоит отметить, что ни один индикатор не э
Points Candles Osw
William Oswaldo Mayorga Urduy
Индикаторы
ОЧКИ СВЕЧИ OSW (МЕТАТРЕЙДЕР 5) С помощью этого индикатора вы можете узнать размер в пунктах каждой из свечей, которые обрабатываются на графике, давая вам информацию о размере и направлении каждой из них, индикатор будет указывать вверх, если он бычий, и вниз, если он медвежий. . Кроме того, вы также можете скрыть или показать все свечи, только бычьи или только медвежьи, это для брокеров, которые управляют активами, дающими более сильные свечи в одном направлении, такими как Deriv, если ваш б
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв