Signal Indicator to Expert MT4

У вас есть индикатор, который выдает сигналы, и вы хотите преобразовать его в экспертный индикатор?





С помощью этого экспертного индикатора вы можете преобразовать его без перепрограммирования или адаптации вашего индикатора. Просто выполните следующие шаги для правильной настройки:





1) Индикатор должен находиться в папке индикаторов.





2) Выберите буферы BUY и SELL, предоставляемые индикатором.





3) Выберите, хотите ли вы включить все сделки или только сделки BUY или SELL.





4) Выберите способ закрытия сделок: по стоп-лоссу и тейк-профиту (SL/TP) или по времени истечения срока действия, в зависимости от вашего стиля торговли.





5) В зависимости от вашего выбора заполните поле времени или поле SL/TP.





6) Только при необходимости заполните поля Volume, Comments, Magic и Deviation.





7) Только если вы хотите управлять входами, генерируемыми индикатором, вы можете установить максимальную прибыль и максимальный убыток, включив и заполнив соответствующие поля в менеджере прибыли.





8) Активируйте или деактивируйте трейлинг-стоп. Он сработает только в том случае, если цена находится выше цены входа и на заданном вами расстоянии.





Не забудьте также ознакомиться с другими моими индикаторами, которые могут оказаться очень полезными.



