Breakout Vector MTF Indicator

Launch Offer: Currently available for $69. The price will increase to $99 after the first 50 downloads to limit the user base.



Indicador MTF Breakout Vector con Alerta

La hoja de ruta institucional para MetaTrader 5

La mayoría de los operadores tienen problemas porque se centran demasiado en los plazos inferiores. Quitan la cabellera del gráfico M5, sin saber que están comprando directamente en una Resistencia Semanal o vendiendo en un Mínimo Mensual. Esta falta de contexto es la causa principal de las operaciones fallidas.

El Indicador Breakout Vector MTF soluciona este problema actuando como un radar multi-marco temporal. Proyecta automáticamente niveles institucionales críticos -rangos diarios, semanales y mensuales- directamente en su gráfico. Esto garantiza que siempre opere alineado con la estructura más amplia del mercado.





La Lógica: Principio de Expansión de Rango

Esta herramienta se basa en el concepto de que los ciclos de volatilidad son predecibles. El rango del periodo anterior dicta la magnitud del movimiento actual.

El indicador utiliza esta lógica para calcular matemáticamente los "Vectores" y responder a tres preguntas críticas:

¿Dónde está la ruptura? (Máximo/Mínimo anterior) ¿Dónde está la trampa? (Falsas zonas de ruptura) ¿Dónde está el Objetivo? (Niveles Estadísticos de Agotamiento)





Características principales

Proyección automatizada de riesgo-recompensa Elimina las conjeturas a la hora de colocar objetivos de beneficios. El indicador dibuja una configuración matemática 1:2 de Riesgo a Recompensa basada en la volatilidad del día anterior.

Líneas de Entrada : Marca el desencadenante de la ruptura en el rango anterior alto/bajo.

Zonas de Stop Loss : Calculado automáticamente en el 20% dentro del rango.

Objetivos Take Profit: Proyectados a un 40% de expansión fuera del rango.