Breakout Vector MTF Indicator

Launch Offer: Currently available for $69. The price will increase to $99 after the first 50 downloads to limit the user base.


Indicador MTF Breakout Vector con Alerta

La hoja de ruta institucional para MetaTrader 5

La mayoría de los operadores tienen problemas porque se centran demasiado en los plazos inferiores. Quitan la cabellera del gráfico M5, sin saber que están comprando directamente en una Resistencia Semanal o vendiendo en un Mínimo Mensual. Esta falta de contexto es la causa principal de las operaciones fallidas.

El Indicador Breakout Vector MTF soluciona este problema actuando como un radar multi-marco temporal. Proyecta automáticamente niveles institucionales críticos -rangos diarios, semanales y mensuales- directamente en su gráfico. Esto garantiza que siempre opere alineado con la estructura más amplia del mercado.


La Lógica: Principio de Expansión de Rango

Esta herramienta se basa en el concepto de que los ciclos de volatilidad son predecibles. El rango del periodo anterior dicta la magnitud del movimiento actual.

El indicador utiliza esta lógica para calcular matemáticamente los "Vectores" y responder a tres preguntas críticas:

  1. ¿Dónde está la ruptura? (Máximo/Mínimo anterior)
  2. ¿Dónde está la trampa? (Falsas zonas de ruptura)
  3. ¿Dónde está el Objetivo? (Niveles Estadísticos de Agotamiento)


    Características principales

    Proyección automatizada de riesgo-recompensa Elimina las conjeturas a la hora de colocar objetivos de beneficios. El indicador dibuja una configuración matemática 1:2 de Riesgo a Recompensa basada en la volatilidad del día anterior.

    • Líneas de Entrada: Marca el desencadenante de la ruptura en el rango anterior alto/bajo.

    • Zonas de Stop Loss: Calculado automáticamente en el 20% dentro del rango.

    • Objetivos Take Profit: Proyectados a un 40% de expansión fuera del rango.


    Superposición Multi-Timeframe (MTF) Supervise toda la jerarquía del mercado sin cambiar de gráfico.

    • Niveles diarios: Ideal para entradas de scalping intradía.

    • Niveles semanales: Críticos para identificar soportes y resistencias de swing trade.

    • Niveles mensuales: Esencial para los operadores posicionales para ver la tendencia macro.


    Marco temporal para la visualización de gráficos

    • El mejor marco temporal para aplicar M15


    Puntos Pivote Institucionales (Ponderados ) Mientras que las líneas de rango identifican Tendencias, el Sistema Pivote incorporado identifica Reversiones.

    • Incluye las Zonas R3 y S3: Los extremos estadísticos donde es probable que el precio se invierta (Reversión Media).

    • Seleccione entre los modos de cálculo Clásico o Ponderado.


    Alertas Pasivas (Móvil y Escritorio ) No necesita sentarse y mirar fijamente a la pantalla, ni dibujar alertas manuales.

    • Inteligencia precodificada: El indicador ya sabe dónde están los niveles importantes.

    • Configuración única: Sólo tiene que introducir su MetaQuotes ID en la configuración de MT5 una vez (en la aplicación móvil MT5). El indicador enviará automáticamente notificaciones a su teléfono móvil en el momento en que el precio alcance un Breakout Diario, un Máximo Semanal o un Nivel Pivote.

    • Notificaciones Push Móviles: Reciba alertas inmediatas en su teléfono a través de la aplicación móvil MetaTrader cuando el precio alcance un nivel clave.

    • Alertas de escritorio: Las notificaciones emergentes aseguran que nunca se pierda una configuración mientras trabaja en su PC.

    • Verdadera libertad: Ir al gimnasio o pasar tiempo con la familia. Su teléfono le dirá cuándo operar.


    CÓMO OPERAR

    Estrategia A: Momentum Breakout (Scalper/Day Trader)

    1. Espere a que el precio rompa el máximo diario (línea negra).

    2. Apunte a la Línea de Expansión Azul (El Objetivo Vectorial).

    3. Coloque el Stop Loss en la Línea de Puntos Roja.


    Estrategia B: El Rechazo de Confluencia (Swing Trader)

    1. Busque que el precio se acerque a una línea Semanal o Mensual.

    2. Si el precio también toca un Pivote R3/S3 al mismo tiempo, busque un Reversal.

    3. Estos niveles de "doble barrera" a menudo causan reacciones masivas del mercado.


    Parámetros/Inputs

    • Show_Daily / Weekly / Monthly: Habilite o deshabilite marcos de tiempo específicos para mantener su gráfico limpio.

    • Tipo_pivote: Seleccione entre cálculos de pivote clásico o ponderado.

    • Colores y anchura: Ajustes visuales totalmente personalizables para que coincidan con el fondo de su gráfico.

    • Configuración de alertas: Active o desactive las alertas para plazos específicos (por ejemplo, active sólo las alertas semanales).


    Por qué elegir Breakout Vector MTF

    El trading profesional requiere eficiencia. En lugar de perder tiempo calculando y dibujando niveles manualmente, esta herramienta proporciona un mapa instantáneo del mercado de nivel institucional. Le permite centrarse en la ejecución más que en el análisis, y el mapa de nivel institucional está listo en 1 segundo.

    Opere con el vector. Respete el rango.




