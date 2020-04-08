Visión general

Cross EMA Pro es un indicador minimalista de estructura de tendencia basado en EMA para MetaTrader 5.

Visualiza los cambios de régimen del mercado utilizando cruces EMA - sin señales, alertas o ruido visual.

El indicador está diseñado para proporcionar contexto, no instrucciones.

Cómo funciona

El indicador utiliza dos medias móviles exponenciales:

Una EMA rápida

Una EMA lenta

Cuando la EMA rápida está por encima de la EMA lenta, el contexto del mercado se considera alcista.

Cuando la EMA rápida está por debajo de la EMA lenta, el contexto del mercado se considera bajista.

Ambas EMA cambian de color simultáneamente para reflejar el régimen actual del mercado.

Lógica visual

EMA verdes → contexto de mercado alcista

EMAs rojas → contexto de mercado bajista

La EMA rápida es más delgada

La EMA lenta es visualmente dominante

No hay flechas, marcadores ni alertas.

Uso previsto

Cross EMA Pro está pensado como un filtro de tendencia y sesgo, no como un sistema de trading independiente.

Casos de uso típicos:

Contexto de tendencia para la negociación de la acción del precio

Confirmación de sesgo para retrocesos y rupturas

Reducción del exceso de operaciones filtrando el ruido del mercado

Mantener un diseño gráfico limpio y legible

Parámetros de entrada

Periodo EMA rápido (por defecto: 12)

Periodo EMA lento (por defecto: 21)

Color de la tendencia alcista

Color de la tendencia bajista

Invertir colores (para temas de gráficos oscuros/claros)

Ancho de línea de la EMA rápida

Ancho de línea de EMA lenta

Todas las entradas afectan sólo a la visualización.

Características principales

Sin señales de compra o venta

Sin alertas

Sin flechas ni marcadores

Sin repintado

Ligero y rápido

Totalmente compatible con MetaTrader 5

Notas importantes

Este indicador no genera señales de trading.

Está diseñado para operadores discrecionales que prefieren tomar sus propias decisiones basándose en la estructura del mercado.

Descargo de responsabilidad

Operar implica riesgos.

Este indicador es sólo una ayuda visual y no garantiza resultados rentables.



