Cross EMA Pro
- Indicadores
- Philip Gojtowski
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Visión general
Cross EMA Pro es un indicador minimalista de estructura de tendencia basado en EMA para MetaTrader 5.
Visualiza los cambios de régimen del mercado utilizando cruces EMA - sin señales, alertas o ruido visual.
El indicador está diseñado para proporcionar contexto, no instrucciones.
Cómo funciona
El indicador utiliza dos medias móviles exponenciales:
-
Una EMA rápida
-
Una EMA lenta
Cuando la EMA rápida está por encima de la EMA lenta, el contexto del mercado se considera alcista.
Cuando la EMA rápida está por debajo de la EMA lenta, el contexto del mercado se considera bajista.
Ambas EMA cambian de color simultáneamente para reflejar el régimen actual del mercado.
Lógica visual
-
EMA verdes → contexto de mercado alcista
-
EMAs rojas → contexto de mercado bajista
-
La EMA rápida es más delgada
-
La EMA lenta es visualmente dominante
No hay flechas, marcadores ni alertas.
Uso previsto
Cross EMA Pro está pensado como un filtro de tendencia y sesgo, no como un sistema de trading independiente.
Casos de uso típicos:
-
Contexto de tendencia para la negociación de la acción del precio
-
Confirmación de sesgo para retrocesos y rupturas
-
Reducción del exceso de operaciones filtrando el ruido del mercado
-
Mantener un diseño gráfico limpio y legible
Parámetros de entrada
-
Periodo EMA rápido (por defecto: 12)
-
Periodo EMA lento (por defecto: 21)
-
Color de la tendencia alcista
-
Color de la tendencia bajista
-
Invertir colores (para temas de gráficos oscuros/claros)
-
Ancho de línea de la EMA rápida
-
Ancho de línea de EMA lenta
Todas las entradas afectan sólo a la visualización.
Características principales
-
Sin señales de compra o venta
-
Sin alertas
-
Sin flechas ni marcadores
-
Sin repintado
-
Ligero y rápido
-
Totalmente compatible con MetaTrader 5
Notas importantes
Este indicador no genera señales de trading.
Está diseñado para operadores discrecionales que prefieren tomar sus propias decisiones basándose en la estructura del mercado.
Descargo de responsabilidad
Operar implica riesgos.
Este indicador es sólo una ayuda visual y no garantiza resultados rentables.
Desarrollado por NOTGeorgeSoros
Página web: https://ngscapital.org
X: https://x.com/notgeorge_soros