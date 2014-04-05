DerHorizontal-Indikator ist ein umfassendes professionelles Trading-Tool, das das gesamte "Schlachtfeld" der Preisbewegung abbildet. Er vereint intelligentes horizontales Scannen mehrerer Zeitrahmen mit fortschrittlichen Trendlinien, die automatisch hochwahrscheinliche Umkehrzonen und versteckte Marktgeometrien visualisieren, die in nackten Charts oft nicht sichtbar sind.

Dieses Tool ermöglicht es Händlern, institutionelle Niveaus und strukturelle Pivot-Punkte über mehrere Zeitrahmen hinweg ohne manuelles Zeichnen sofort zu identifizieren.

Hauptmerkmale & Fähigkeiten

1. Intelligente Multi-Timeframe Horizontale

Zeitrahmenübergreifende Überwachung: Der Indikator scannt bis zu 8 verschiedene Zeitrahmen gleichzeitig (von M5 bis Monthly). Er projiziert wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus aus höheren Zeitrahmen (z. B. Daily oder H4) direkt auf Ihr aktuelles Diagramm und stellt so sicher, dass Sie mit dem Makrotrend im Einklang bleiben.

Auto-Filterung: Um die Übersichtlichkeit des Charts zu wahren, blendet das System automatisch "Rauschen" aus niedrigeren Zeitrahmen aus, wenn Sie einen höheren Zeitrahmen betrachten, und zeigt nur die Strukturdaten an, die für Ihre aktuelle Ansicht relevant sind.

2. Dynamische Validierungszonen

Anstelle von einfachen, statischen Linien bewertet die Horizontals-Engine die Qualität jedes Drehpunkts:

Gültige Zonen (durchgezogene Linien und Rechtecke): Identifiziert Ebenen mit signifikantem strukturellem Rückhalt. Diese werden als halbtransparente rechteckige Zonen angezeigt, die den "Bereich von Interesse" und nicht einen bestimmten Preispunkt hervorheben, um der Marktvolatilität Rechnung zu tragen.

Schwache/Testniveaus (gepunktete Linien): Markiert kleinere Pivot-Punkte, die noch nicht als wichtige Barrieren bestätigt wurden, aber als gültige Intraday-Ziele dienen.

Erkennung von Ausbrüchen: Die Logik erkennt, wenn sich das Volumen so weit verschiebt, dass ein Niveau eher durchbrochen als eingehalten werden könnte, und kennzeichnet diese Zonen als "mögliche Ausbrüche".

3. Projektion von "Trendlinien-Ausbrüchen"

Der Indikator verfügt über eine sekundäre Erkennungsfunktion, die nach strukturellen Divergenzen sucht, die in der Standardkerzenanordnung nicht sofort sichtbar sind.

Trendlines Breakout: Er zeichnet diagonale Trendlinien auf der Grundlage des internen Marktvolumens. Diese Linien heben oft versteckte Geometrien hervor und sagen voraus, wo der Preis reagieren wird, bevor sich eine sichtbare Trendlinie auf dem Preisdiagramm gebildet hat.

Zukunftsausdehnung: Diese diagonalen Linien werden automatisch in die Zukunft projiziert und dienen als Frühindikatoren für potenzielle Ausbruchspunkte oder dynamische Trendumkehrungen.

4. Professionelle visuelle Schnittstelle

Saubere Datendarstellung: Alle Beschriftungen und Preisschilder sind ganz rechts auf dem Bildschirm verankert, so dass die historischen Kursverläufe frei von unübersichtlichem Text bleiben.

Intelligente Benachrichtigungen: Konfigurierbare mobile Benachrichtigungen alarmieren Sie genau dann, wenn der Preis eine "gültige" horizontale Zone testet, so dass Sie sich von den Bildschirmen entfernen können, ohne kritische strukturelle Tests zu verpassen.

Strategisches Dienstprogramm

Dieses Tool ist für den Confluence-Handel konzipiert. Durch die Überlagerung von horizontalen institutionellen Zonen mit Trendlinienausbruchsprojektionen können Händler spezifische Koordinaten identifizieren, an denen mehrere strukturelle Faktoren übereinstimmen, und so höchstwahrscheinliche Setups sowohl für Umkehrungen als auch für Trendfortsetzungen anbieten.