El indicadorHorizontals es una completa herramienta de negociación profesional diseñada para cartografiar el "campo de batalla" completo de la acción del precio. Unifica el escaneo horizontal inteligente en múltiples marcos temporales con la ruptura avanzada de líneas de tendencia, visualizando automáticamente zonas de inversión de alta probabilidad y la geometría oculta del mercado que los gráficos desnudos a menudo ocultan.

Esta herramienta permite a los operadores identificar al instante niveles institucionales y puntos de pivote estructurales en múltiples marcos temporales sin dibujo manual.

Características principales

1. Horizontales inteligentes multitrama

Vigilancia de marcos temporales cruzados: El indicador escanea hasta 8 marcos temporales diferentes simultáneamente (de M5 a Mensual). Proyecta importantes niveles de soporte y resistencia de plazos superiores (por ejemplo, diario o H4) directamente en su gráfico actual, asegurándose de que permanece alineado con la macrotendencia.

Autofiltrado: Para mantener la claridad del gráfico, el sistema oculta automáticamente el "ruido" de los plazos inferiores cuando usted está viendo un plazo superior, mostrando sólo los datos estructurales relevantes para su vista actual.

2. Zonas de validación dinámicas

En lugar de simples líneas estáticas, el motor de Horizontals evalúa la calidad de cada punto de pivote:

Zonas de Validación (Líneas Sólidas y Rectángulos): Identifica los niveles con un respaldo estructural significativo. Se muestran como zonas rectangulares semitransparentes, destacando el "área de interés" en lugar de un punto de precio específico para tener en cuenta la volatilidad del mercado.

Niveles débiles/de prueba (líneas discontinuas): Marca puntos de pivote menores que aún no se han confirmado como barreras importantes pero que sirven como objetivos intradía válidos.

Detección de ruptura: La lógica detecta cuando el volumen se desplaza lo suficiente como para sugerir que un nivel podría romperse en lugar de respetarse, etiquetando estas zonas como "Posibles Breakouts."

3. "Proyección de "Ruptura de Líneas de Tendencia

El indicador opera un motor de detección secundario que busca divergencias estructurales no inmediatamente visibles en la disposición estándar de las velas.

Ruptura de líneas de tendencia: Traza Trendlines diagonales basadas en el volumen interno del mercado. Estas líneas a menudo resaltan la geometría oculta y predicen dónde reaccionará el precio antes de que se haya formado una línea de tendencia visible en el gráfico de precios.

Extensión de Futuro: Estas líneas diagonales se proyectan automáticamente hacia el futuro, actuando como indicadores adelantados de posibles puntos de ruptura o de cambios de tendencia dinámicos.

4. Interfaz visual profesional

Presentación limpia de los datos: Todos los rótulos y etiquetas de precios están anclados en el extremo derecho de la pantalla, manteniendo la acción histórica de precios libre de desorden de texto.

Alertas inteligentes: Las notificaciones móviles configurables le avisan exactamente cuando el precio prueba una zona Horizontal "Válida", permitiéndole alejarse de las pantallas sin perderse pruebas estructurales críticas.

Utilidad estratégica

Esta herramienta está diseñada para Confluence Trading. Al superponer zonas institucionales horizontales con proyecciones de ruptura de líneas de tendencia, los operadores pueden identificar coordenadas específicas en las que se alinean múltiples factores estructurales, ofreciendo configuraciones de alta probabilidad tanto para retrocesos como para continuaciones de tendencia.