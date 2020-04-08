XagusdHamzai85pattern
- 指标
- Denis Hamza
- 版本: 1.1
- 激活: 5
XagusdHamzai85pattern – XAGUSD 白银可视化形态识别器
XagusdHamzai85pattern 是一款 纯可视化的专家顾问（EA），专为 白银（XAGUSD） 的高级技术分析而设计。
该 EA 不进行任何自动交易：其主要作用是在图表上 清晰、直观地显示价格行为形态（Price Action Patterns），非常适合用于 策略回测、形态研究以及人工交易决策辅助。
识别的形态
EA 可自动识别并在图表上标记以下经典形态：
-
看涨 / 看跌 吞没形态（Engulfing）
-
看涨 / 看跌 Pin Bar
-
Inside Bar 突破形态
-
双顶 / 双底（Double Top / Double Bottom）
所有形态 仅在已收盘的K线 上显示，避免重绘和虚假信号。
可自定义参数
可调参数包括：
-
启用 / 禁用箭头显示
-
箭头视觉偏移
-
箭头线条宽度
-
双顶 / 双底容差
-
EMA 与 ATR 周期设置
主要特点
✔ 仅适用于 XAGUSD（白银）
✔ 无任何自动下单（零交易风险）
✔ 在图表上直接绘制 BUY / SELL 箭头
✔ 每种形态都有独立的可视化标记
✔ 兼容 MT5 策略测试器（Strategy Tester）
✔ 使用 EMA 50 / EMA 200 与 ATR 作为市场环境参考
✔ 代码轻量、稳定、不影响交易系统