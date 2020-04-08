XagusdHamzai85pattern

XagusdHamzai85pattern – XAGUSD 白银可视化形态识别器

XagusdHamzai85pattern 是一款 纯可视化的专家顾问（EA），专为 白银（XAGUSD） 的高级技术分析而设计。
该 EA 不进行任何自动交易：其主要作用是在图表上 清晰、直观地显示价格行为形态（Price Action Patterns），非常适合用于 策略回测、形态研究以及人工交易决策辅助

识别的形态

EA 可自动识别并在图表上标记以下经典形态：

  • 看涨 / 看跌 吞没形态（Engulfing）

  • 看涨 / 看跌 Pin Bar

  • Inside Bar 突破形态

  • 双顶 / 双底（Double Top / Double Bottom）

所有形态 仅在已收盘的K线 上显示，避免重绘和虚假信号。

可自定义参数

可调参数包括：

  • 启用 / 禁用箭头显示

  • 箭头视觉偏移

  • 箭头线条宽度

  • 双顶 / 双底容差

  • EMA 与 ATR 周期设置

主要特点

仅适用于 XAGUSD（白银）
✔ 无任何自动下单（零交易风险
✔ 在图表上直接绘制 BUY / SELL 箭头
✔ 每种形态都有独立的可视化标记
✔ 兼容 MT5 策略测试器（Strategy Tester）
✔ 使用 EMA 50 / EMA 200 与 ATR 作为市场环境参考
✔ 代码轻量、稳定、不影响交易系统


Hamzai SR Levels Pro Gold
Denis Hamza
指标
Hamzai SR Levels Pro Gold Support Resistance 是一款面向 MT5 的多周期指标，自动提取 M5 至 H4 的关键支撑与阻力位，针对黄金交易优化，同时适用于任意品种。 指标扫描历史行情，捕捉摆动高低点并进行聚类，绘制整齐的水平线；为不同周期设置最小间距以避免图表拥挤。 内置箭头提示突破与反转：蓝色代表买入机会，红色代表卖出信号，箭头偏移量可自定义，确保标记不遮挡 K 线。 自动识别所有 XAU/GOLD 符号变体，却保持通用性；仅展示最接近当前图表周期的水平，让界面保持清爽。 多样化参数便于调节回溯长度、聚类灵敏度、配色方案，并可一键启用/停用水平线或箭头；短名称会动态显示当前工作周期。 安装即用，兼容所有 MT5 经纪商，为交易者提供重要价格区域与价格行为信号，支持快速而精准的交易决策。
