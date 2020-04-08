XagusdHamzai85pattern – XAGUSD 白银可视化形态识别器

XagusdHamzai85pattern 是一款 纯可视化的专家顾问（EA），专为 白银（XAGUSD） 的高级技术分析而设计。

该 EA 不进行任何自动交易：其主要作用是在图表上 清晰、直观地显示价格行为形态（Price Action Patterns），非常适合用于 策略回测、形态研究以及人工交易决策辅助。

识别的形态

EA 可自动识别并在图表上标记以下经典形态：

看涨 / 看跌 吞没形态（Engulfing）

看涨 / 看跌 Pin Bar

Inside Bar 突破形态

双顶 / 双底（Double Top / Double Bottom）

所有形态 仅在已收盘的K线 上显示，避免重绘和虚假信号。

可自定义参数

可调参数包括：

启用 / 禁用箭头显示

箭头视觉偏移

箭头线条宽度

双顶 / 双底容差

EMA 与 ATR 周期设置

主要特点

✔ 仅适用于 XAGUSD（白银）

✔ 无任何自动下单（零交易风险）

✔ 在图表上直接绘制 BUY / SELL 箭头

✔ 每种形态都有独立的可视化标记

✔ 兼容 MT5 策略测试器（Strategy Tester）

✔ 使用 EMA 50 / EMA 200 与 ATR 作为市场环境参考

✔ 代码轻量、稳定、不影响交易系统