XagusdHamzai85pattern – XAGUSD için Görsel Formasyon Dedektörü

XagusdHamzai85pattern, Gümüş (XAGUSD) için gelişmiş teknik analiz amacıyla geliştirilmiş tamamen görsel bir Uzman Danışman (EA)’dır.
Bu EA hiçbir işlem açmaz: amacı, fiyat hareketi formasyonlarını (Price Action) doğrudan grafik üzerinde net ve anında göstermek, böylece geri test, formasyon analizi ve manuel işlem kararlarını desteklemektir.

Tespit Edilen Formasyonlar

EA aşağıdaki klasik formasyonları otomatik olarak algılar ve grafik üzerinde gösterir:

  • Boğa ve Ayı Yutan Formasyon (Engulfing)

  • Boğa ve Ayı Pin Bar

  • Kırılım ile Inside Bar

  • Çift Tepe ve Çift Dip (Double Top / Double Bottom)

Tüm formasyonlar yalnızca kapanmış mumlarda gösterilir; böylece yeniden çizim (repaint) ve yanlış sinyaller önlenir.

Özelleştirme Seçenekleri

Ayarlanabilir parametreler:

  • Okların açılması / kapatılması

  • Okların görsel kaydırma mesafesi

  • Ok çizgi kalınlığı

  • Çift Tepe / Çift Dip toleransı

  • EMA ve ATR periyotları

Temel Özellikler

Yalnızca XAGUSD (Gümüş) üzerinde çalışır
✔ Otomatik işlem yok (sıfır işlem riski)
✔ Grafik üzerinde doğrudan BUY / SELL okları
✔ Her formasyon için ayrı görsel işaretler
MT5 Strategy Tester ile uyumlu
✔ Piyasa bağlamı için EMA 50 / EMA 200 ve ATR kullanır
✔ Hafif, stabil ve müdahale etmeyen kod


