XagusdHamzai85pattern – Visual Pattern Detector for XAGUSD

XagusdHamzai85pattern è un Expert Advisor puramente visuale progettato per l’analisi tecnica avanzata del Silver (XAGUSD).
Non apre operazioni: il suo obiettivo è mostrare in modo chiaro e immediato i pattern di price action direttamente sul grafico, rendendolo ideale per backtest, studio dei pattern e supporto decisionale manuale.

Pattern rilevati

L’EA identifica automaticamente e disegna segnali sui seguenti pattern classici:

  • Bullish & Bearish Engulfing

  • Pin Bar rialziste e ribassiste

  • Personalizzazione

    Parametri modificabili:

    • Attivazione/disattivazione frecce

    • Offset visivo delle frecce

    • Spessore grafico

    • Tolleranza Double Top/Bottom

    • Periodi EMA e ATR

    Inside Bar con rottura

  • Double Top & Double Bottom

  • Ogni pattern viene visualizzato solo su candele chiuse, evitando repaint e falsi segnali.

Caratteristiche principali

✔ Funziona solo su XAGUSD (Silver)
✔ Nessuna operazione automatica (zero rischio)
✔ Disegno di frecce BUY/SELL sul grafico
✔ Marker visivi separati per ogni pattern
✔ Compatibile con Strategy Tester MT5
✔ Basato su EMA 50 / EMA 200 e ATR per contesto di mercato
✔ Codice leggero, stabile e non invasivo


