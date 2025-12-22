XagusdHamzai85pattern – Visual Pattern Detector for XAGUSD

XagusdHamzai85pattern è un Expert Advisor puramente visuale progettato per l’analisi tecnica avanzata del Silver (XAGUSD).

Non apre operazioni: il suo obiettivo è mostrare in modo chiaro e immediato i pattern di price action direttamente sul grafico, rendendolo ideale per backtest, studio dei pattern e supporto decisionale manuale.

Pattern rilevati

L’EA identifica automaticamente e disegna segnali sui seguenti pattern classici:

Bullish & Bearish Engulfing

Pin Bar rialziste e ribassiste

Personalizzazione Parametri modificabili: Attivazione/disattivazione frecce Offset visivo delle frecce Spessore grafico Tolleranza Double Top/Bottom Periodi EMA e ATR Inside Bar con rottura

Double Top & Double Bottom

Ogni pattern viene visualizzato solo su candele chiuse, evitando repaint e falsi segnali.

Caratteristiche principali

✔ Funziona solo su XAGUSD (Silver)

✔ Nessuna operazione automatica (zero rischio)

✔ Disegno di frecce BUY/SELL sul grafico

✔ Marker visivi separati per ogni pattern

✔ Compatibile con Strategy Tester MT5

✔ Basato su EMA 50 / EMA 200 e ATR per contesto di mercato

✔ Codice leggero, stabile e non invasivo