XagusdHamzai85pattern
- Indicatori
- Denis Hamza
- Versione: 1.1
- Attivazioni: 5
XagusdHamzai85pattern – Visual Pattern Detector for XAGUSD
XagusdHamzai85pattern è un Expert Advisor puramente visuale progettato per l’analisi tecnica avanzata del Silver (XAGUSD).
Non apre operazioni: il suo obiettivo è mostrare in modo chiaro e immediato i pattern di price action direttamente sul grafico, rendendolo ideale per backtest, studio dei pattern e supporto decisionale manuale.
Pattern rilevati
L’EA identifica automaticamente e disegna segnali sui seguenti pattern classici:
-
Bullish & Bearish Engulfing
-
Pin Bar rialziste e ribassiste
-
Personalizzazione
Parametri modificabili:
-
Attivazione/disattivazione frecce
-
Offset visivo delle frecce
-
Spessore grafico
-
Tolleranza Double Top/Bottom
-
Periodi EMA e ATR
Inside Bar con rottura
-
-
Double Top & Double Bottom
- Ogni pattern viene visualizzato solo su candele chiuse, evitando repaint e falsi segnali.
Caratteristiche principali
✔ Funziona solo su XAGUSD (Silver)
✔ Nessuna operazione automatica (zero rischio)
✔ Disegno di frecce BUY/SELL sul grafico
✔ Marker visivi separati per ogni pattern
✔ Compatibile con Strategy Tester MT5
✔ Basato su EMA 50 / EMA 200 e ATR per contesto di mercato
✔ Codice leggero, stabile e non invasivo