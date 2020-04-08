XagusdHamzai85pattern
- Indicadores
- Denis Hamza
- Versión: 1.1
- Activaciones: 5
XagusdHamzai85pattern - Detector Visual de Patrones para XAGUSD
XagusdHamzai85pattern es un Asesor Experto puramente visual diseñado para el análisis técnico avanzado de la Plata (XAGUSD).
No abre ninguna operación: su propósito es mostrar de forma clara e instantánea los patrones de acción del precio directamente en el gráfico, por lo que es ideal para backtesting, estudio de patrones y apoyo a la toma de decisiones manuales.
Patrones detectados
El EA detecta automáticamente y dibuja señales para los siguientes patrones clásicos:
-
Engulfing alcista y bajista
-
Pin Bars alcista y bajista
-
Barra interior con ruptura
-
Doble techo y doble suelo
Cada patrón se muestra sólo en velas cerradas, evitando repintados y señales falsas.
Personalización
Los parámetros ajustables incluyen:
-
Activar / desactivar flechas
-
Desplazamiento visual de la flecha
-
Ancho de la línea de flecha
-
Doble tolerancia superior/inferior
-
Periodos EMA y ATR
Características principales
✔ Funciona sólo en XAGUSD (Plata)
✔ Sin trading automatizado(cero riesgo de trading)
✔ Flechas de COMPRA / VENTA dibujadas directamente en el gráfico
✔ Marcadores visuales separados para cada patrón
✔ Compatible con MT5 Strategy Tester
✔ Utiliza EMA 50 / EMA 200 y ATR para el contexto de mercado
✔ Código ligero, estable y no intrusivo