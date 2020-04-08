XagusdHamzai85pattern - Detector Visual de Patrones para XAGUSD

XagusdHamzai85pattern es un Asesor Experto puramente visual diseñado para el análisis técnico avanzado de la Plata (XAGUSD).

No abre ninguna operación: su propósito es mostrar de forma clara e instantánea los patrones de acción del precio directamente en el gráfico, por lo que es ideal para backtesting, estudio de patrones y apoyo a la toma de decisiones manuales.

Patrones detectados

El EA detecta automáticamente y dibuja señales para los siguientes patrones clásicos:

Engulfing alcista y bajista

Pin Bars alcista y bajista

Barra interior con ruptura

Doble techo y doble suelo

Cada patrón se muestra sólo en velas cerradas, evitando repintados y señales falsas.

Personalización

Los parámetros ajustables incluyen:

Activar / desactivar flechas

Desplazamiento visual de la flecha

Ancho de la línea de flecha

Doble tolerancia superior/inferior

Periodos EMA y ATR

Características principales

✔ Funciona sólo en XAGUSD (Plata)

✔ Sin trading automatizado(cero riesgo de trading)

✔ Flechas de COMPRA / VENTA dibujadas directamente en el gráfico

✔ Marcadores visuales separados para cada patrón

✔ Compatible con MT5 Strategy Tester

✔ Utiliza EMA 50 / EMA 200 y ATR para el contexto de mercado

✔ Código ligero, estable y no intrusivo