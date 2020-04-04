Edgevia Mtf Support Resistance Alert
- Indikatoren
- Le Huy Tuong
- Version: 1.0
Edgevia MTF Smart S/R Alert ist ein professioneller Unterstützungs- und Widerstandsindikator mit mehreren Zeitrahmen, der für Präzisionshändler entwickelt wurde.
Er identifiziert automatisch hochwahrscheinliche S/R-Zonen aus mehreren Zeitrahmen und löst nur dann Kauf-/Verkaufswarnungen aus, wenn der Preis mit einer starken Bestätigung reagiert.
Hauptmerkmale:
- Multi-Timeframe S/R-Zonen (H1, H4, D1)
- Intelligente Zusammenführung von Zonen zur Vermeidung von Unordnung
- RSI-Filter für überkaufte/überverkaufte Kurse
- Bestätigung von Candlestick-Mustern (Pin Bar, Engulfing, Hammer)
- Logik der Nicht-Wiederholung
- Popup-, Sound-, Push- und E-Mail-Warnungen
- Saubere visuelle Zonen mit Info-Panel
Am besten geeignet für:
- Price-Action-Händler
- Swing & Intraday-Händler
- Trader, die eine klare S/R-Bestätigung ohne Chartgeräusche wünschen
Dieser Indikator eröffnet NICHT automatisch Trades. Er ist ein analytisches Werkzeug.