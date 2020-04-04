Edgevia Mtf Support Resistance Alert

Edgevia MTF Smart S/R Alert ist ein professioneller Unterstützungs- und Widerstandsindikator mit mehreren Zeitrahmen, der für Präzisionshändler entwickelt wurde.





Er identifiziert automatisch hochwahrscheinliche S/R-Zonen aus mehreren Zeitrahmen und löst nur dann Kauf-/Verkaufswarnungen aus, wenn der Preis mit einer starken Bestätigung reagiert.





Hauptmerkmale:

- Multi-Timeframe S/R-Zonen (H1, H4, D1)

- Intelligente Zusammenführung von Zonen zur Vermeidung von Unordnung

- RSI-Filter für überkaufte/überverkaufte Kurse

- Bestätigung von Candlestick-Mustern (Pin Bar, Engulfing, Hammer)

- Logik der Nicht-Wiederholung

- Popup-, Sound-, Push- und E-Mail-Warnungen

- Saubere visuelle Zonen mit Info-Panel





Am besten geeignet für:

- Price-Action-Händler

- Swing & Intraday-Händler

- Trader, die eine klare S/R-Bestätigung ohne Chartgeräusche wünschen





Dieser Indikator eröffnet NICHT automatisch Trades. Er ist ein analytisches Werkzeug.



