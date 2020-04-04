Edgevia Mtf Support Resistance Alert

Edgevia MTF Smart S/R Alert es un indicador profesional de soporte y resistencia de múltiples marcos temporales diseñado para operadores de precisión.





Identifica automáticamente zonas de S/R de alta probabilidad en múltiples marcos temporales y activa alertas de COMPRA/VENTA sólo cuando el precio reacciona con una fuerte confirmación.





Características principales:

- Zonas S/R en múltiples marcos temporales (H1, H4, D1)

- Fusión inteligente de zonas para evitar el desorden

- Filtro RSI de sobrecompra/sobreventa

- Confirmación de patrones de velas (Pin Bar, Engulfing, Hammer)

- Lógica de no repintado

- Alertas Popup, Sonido, Push y Email

- Zonas visuales limpias con panel de información





Ideal para:

- Operadores de acción del precio

- Operadores de Swing e Intradía

- Traders que quieren una clara confirmación S/R sin ruido en el gráfico





Este indicador NO abre operaciones automáticamente. Es una herramienta analítica.



