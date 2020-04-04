Edgevia Mtf Support Resistance Alert
- Indicadores
- Le Huy Tuong
- Versión: 1.0
Edgevia MTF Smart S/R Alert es un indicador profesional de soporte y resistencia de múltiples marcos temporales diseñado para operadores de precisión.
Identifica automáticamente zonas de S/R de alta probabilidad en múltiples marcos temporales y activa alertas de COMPRA/VENTA sólo cuando el precio reacciona con una fuerte confirmación.
Características principales:
- Zonas S/R en múltiples marcos temporales (H1, H4, D1)
- Fusión inteligente de zonas para evitar el desorden
- Filtro RSI de sobrecompra/sobreventa
- Confirmación de patrones de velas (Pin Bar, Engulfing, Hammer)
- Lógica de no repintado
- Alertas Popup, Sonido, Push y Email
- Zonas visuales limpias con panel de información
Ideal para:
- Operadores de acción del precio
- Operadores de Swing e Intradía
- Traders que quieren una clara confirmación S/R sin ruido en el gráfico
Este indicador NO abre operaciones automáticamente. Es una herramienta analítica.