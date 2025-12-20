RSIDivergenceMT5

Trading Viewで見かけたTMA - RSI DivergenceをMT5でも使えるように作成しました。

TMA RSI Divergence（TMA-RSIダイバージェンス）とは、TMA（Triple Moving Average：三重加重移動平均）とRSI（Relative Strength Index：相対力指数）を組み合わせたテクニカル指標で、価格とRSIの動きが逆行する「ダイバージェンス（逆行現象）」を検出する際に使われる手法です。

通常RSI単体で見るのではなく、RSIをTMAで平滑化（スムージング）し、TMAライン自体をRSIの代わりに使うことで、相場の転換点やトレンドの弱まりを、より明確に、そして長期的な視点で捉えることを目指します。

仕組みと特徴