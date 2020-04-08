RSIDivergenceMT5

La Divergencia TMA - RSI vista en Trading View ha sido creada para su uso en MT5.

La Divergencia TMA RSIes un indicador técnico que combinala TMA (Media MóvilTriple) yel RSI (Índice de Fuerza Relativa).Es una técnica utilizada para detectar divergencias, cuando el precio y el RSI se mueven en direcciones opuestas.

El RSI suele estar suavizado por la TMA y lapropia línea de la TMA se utiliza en lugar del RSI, en lugar de fijarse únicamente en el RSI, con el fin de captar los puntos de inflexión del mercado y las tendencias de debilitamiento con mayor claridad y con una perspectiva a más largo plazo.

Mecanismo y características